Стадион "Санкт-Петербург". Справка

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2017 г. в России стартует Кубок конфедераций. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча в рамках турнира.

"Санкт-Петербург" - стадион в Санкт-Петербурге (в СМИ также употребляется название "Зенит-Арена"). Возведение сооружения было начато в 2007 г. и завершилось в 2016 г.

История строительства

"Санкт-Петербург" находится в западной части Крестовского острова - на месте, где в 1950-2006 гг. располагался стадион им. С. М. Кирова. Постановление правительства Санкт-Петербурга о строительстве нового спортивного сооружения было принято 28 декабря 2004 г. В документе отмечалось, что арена является "стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга".

В 2006 г. городская администрация объявила архитектурный конкурс, победителем которого стало японское архитектурное бюро Kisho Kurokawa Architects & Associates ("Кисе Курокава аркитектс энд ассошиэйтс"). Его глава, Кисе Курокава, был автором нескольких стадионов в Японии, в том числе в г. Оита, принявшем матчи чемпионата мира по футболу 2002 г. Согласно проекту Курокавы, форма нового стадиона в Санкт-Петербурге должна была иметь сходство с "летающей тарелкой", приземлившейся на остров.

Строительство стадиона началось в 2007 г., его стоимость оценивалась тогда в 6,7 млрд руб. Возведение планировалось завершить к 2009 г., однако срок сдачи стадиона впоследствии сдвигался более десяти раз.

Первоначально работы осуществляла компания "Авант", но вскоре она потребовала увеличения сметы. Из-за этого заказчик проекта - Комитет по строительству Санкт- Петербурга - расторг с подрядчиком договор. Был объявлен новый конкурс. Его победителем в конце 2008 г. стала компания "Инжтрансстрой" (одна из структур холдинга "Трансстрой"), занимавшаяся строительством ряда других спортивных сооружений и инфраструктурных объектов в Санкт- Петербурге. В апреле 2008 г. президент футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков заявил, что стоимость проекта составляет 13-14 млрд руб. В июле 2008 г. после утверждения сметы эта сумма возросла до 23 млрд руб., более чем в три раза превысив изначальную.

2 декабря 2010 г. Россия была официально объявлена страной, которая примет чемпионат мира по футболу 2018 г. Санкт-Петербург входил в число городов, в которых предполагалось проведение матчей мирового первенства. Из-за этого потребовалось внести изменения в проектную документацию. В частности, было увеличено количество зрительских мест, появились дополнительные помещения различного назначения и др. Одним из основных изменений стала замена металла на бетон при строительстве чаши объекта, также был пересмотрен проект крыши стадиона.

Администрация Санкт-Петербурга неоднократно выражала недовольство ходом строительства и несколько раз меняла подрядчика, до 2016 г. строил стадион "Инжтрансстрой-СПБ", завершала строительство компания "Метрострой".

27 октября 2016 г. на стадионе состоялась тестовая игра, по итогам которой субподрядчики обыграли команду "Метростроя" со счетом 6:2.

29 декабря 2016 г. Ростехнадзор выдал положительное заключение о соответствии стадиона требованиям проекта. На основании этого Госстройнадзор предоставил разрешение на ввод арены в эксплуатацию.

11 февраля 2017 г. вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сообщил, что полная стоимость строительства стадиона составила примерно 43 млрд руб. (почти в семь раз больше первоначальных оценок). В тот же день в присутствии 10 тыс. зрителей на стадионе состоялось художественное шоу.

20 февраля 2017 г. председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк заявила, что власти города планируют заключить концессионное соглашение с футбольным клубом "Зенит" на управление стадионом к 1 августа 2017 г.

22 февраля 2017 г. на арене прошел музыкальный фестиваль "Радио Зенит", количество зрителей составило 35 тыс. человек.

6 апреля 2017 г. пресс-служба "Зенита" объявила, что клуб планирует начать сезон 2017/2018 гг. на данном стадионе.

Первый официальный матч на арене состоялся 22 апреля 2017 г.: "Зенит" в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу победил екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. Эта игра, а также поединок с грозненским "Тереком" (ныне - "Ахмат"), состоявшийся 7 мая 2017 г. в 27-м туре национального первенства, вызвали ряд нареканий к газону. К настоящему времени на стадионе уложено новое травяное покрытие.

В 2018 г. на арене пройдет ряд матчей чемпионата мира по футболу.

Характеристики арены

Стадион является самым высоким в России (75 м без учета пилонов). Его отличительные особенности - раздвижная крыша и выкатное поле массой 8 тыс. т.

Вместимость стадиона на футбольных матчах будет составлять 68 тыс. человек, 560 мест отведены маломобильным посетителям. На театрально-концертных мероприятиях она может увеличиваться до 80 тыс. зрителей.

Общая площадь арены - 287,6 тыс. кв. м, коммерческих помещений - 26 тыс. кв. м. Предусмотрены 240 парковочных мест внутри стадиона и 2,7 тыс. - на прилегающей территории.

Для транспортного обслуживания арены в непосредственной близости к ней строится новая станция метро "Новокрестовская" Невско-Василеостровской (третьей) линии Петербургского метрополитена. 27 мая 2017 г. был открыт 490-метровый Яхтенный мост, соединивший Крестовский остров и стадион с Яхтенной улицей в Приморском районе города.

Название

Название стадиона в настоящий момент не утверждено. Наиболее часто встречались "Зенит-Арена", "Санкт-Петербург- Арена", "Газпром-Арена", "Питер-Арена" и т.д. Во время проведения Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. стадион будет носить название "Санкт- Петербург". В феврале 2017 г. вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что считает целесообразным после чемпионата мира по футболу 2018 г. продать название стадиона.

Кубок конфедераций-2017

На стадионе пройдут четыре игры в рамках Кубка конфедераций. 17 и 24 июня арена примет матчи группы A Россия - Новая Зеландия и Новая Зеландия - Португалия, 22 июня - матч группы B Камерун - Австралия, 2 июля - финал турнира.