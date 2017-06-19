Процедура выхода из Европейского союза. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июня в Брюсселе начинаются переговоры о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о юридической основе процедуры выхода государства-члена из ЕС и шагах, предпринятых Великобританией до начала переговоров в Брюсселе.

Законодательство ЕС о выходе из организации

Порядок выхода государств-членов из ЕС изложен в статье 50 Договора о Европейском союзе (документ вступил в силу в 1993 г., статья была введена Лиссабонским договором, реформировавшим ЕС; подписан в 2007 г., вступил в силу в 2009 г.).

Статья содержит лишь общие положения. Так, указывается, что каждое государство имеет право принять решение о выходе из ЕС в соответствии с собственным законодательством. Такая страна уведомляет о своем намерении Европейский совет - высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств стран-членов (в настоящее время 28, включая Великобританию).

После этого ЕС в соответствии с рекомендациями Европейского совета начинает переговоры с покидающим его государством, которые должны завершиться заключением соглашения о прекращении членства и будущих двусторонних отношениях. Со стороны ЕС документ после одобрения Европейским парламентом утверждает Совет ЕС. Для этого требуется квалифицированное большинство. По данным Еврокомиссии (высший исполнительный орган ЕС), по вопросу о Brexit такое большинство должно составить "72% голосов представителей 27 стран (то есть без Великобритании - прим. ТАСС), в которых проживает не менее 65% населения ЕС".

В ходе переговорного процесса государство должно соблюдать все нормативные акты ЕС. Представители выходящего государства в Европейском совете и Совете ЕС (законодательный орган, куда входят профильные министры стран-членов) не участвуют в обсуждении и принятии относящихся к нему решений.

Договоры о Европейском союзе, о функционировании Европейского союза (вступил в силу в 1958 г.; реформирован Лиссабонским договором) и связанные с ними законодательные акты ЕС прекращают применяться к государству, покидающему организацию, со дня вступления в силу соглашения о выходе. Если соглашение не будет достигнуто, общеевропейские документы перестанут действовать на территории покидающей ЕС страны через два года с момента ее уведомления о выходе. Однако Европейский совет может консенсусом принять решение о продлении этого срока с согласия выходящего из ЕС государства.

Для страны, вышедшей из ЕС, предусмотрена возможность вновь подать заявку на вступление.

Случаи выхода из ЕС

До реформирования ЕС Лиссабонским договором возможность выхода из организации не оговаривалась. Однако известно несколько случаев, когда из ЕС выходили территории (которые меняли свой политико-административный статус в составе страны - участницы организации). Например, в 1985 г. ЕЭС (Европейское экономическое сообщество, предшественник ЕС) покинула Гренландия, получившая в 1979 г. права автономии в составе Дании.

В 2007 г. из объединения вышел остров в Карибском море Сен-Бартельми, который сначала находился в составе заморского департамента Франции Гваделупа, а потом отделился о него и получил статус заморского сообщества (особая территориальная единица Франции).

Каждый раз процесс выхода оговаривался отдельно. В настоящее время Гренландия и Сен-Бартельми числятся в списке Особых территорий государств - членов Европейского союза (всего свыше 20 территорий).

Оформление выхода Великобритании из ЕС

Впервые в истории Европейского союза ст. 50 Договора была задействована 29 марта 2017 г. В этот день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила ЕС о намерении страны покинуть организацию (а также Европейское сообщество по атомной энергии, Евратом). Основанием стали итоги национального референдума, состоявшегося 23 июня 2016 г. 51,9% его участников высказались против продолжения членства страны в организации.

Первоначально Мэй не планировала выносить вопрос о выходе из ЕС на голосование в парламент. Однако Высокий суд Лондона, а затем и Верховный суд Великобритании постановили, что этот вопрос государственной важности не может быть решен без участия парламента. Поэтому правительство должно получить его одобрение для начала переговоров (при этом голосование по этому вопросу в региональных парламентах Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса не было предусмотрено).

26 января 2017 г. правительство опубликовало законопроект, наделяющий премьера полномочиями начать переговоры по выходу из ЕС, а 31 января началось его обсуждение в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании). 8 февраля документ был принят без поправок и передан в Палату лордов (верхняя палата). В марте верхняя палата одобрила две поправки: об обязательстве правительства после выхода страны из ЕС гарантировать права граждан государств ЕС, проживающих на территории Великобритании, и о вынесении текста итогового соглашения с Евросоюзом на рассмотрение парламента, который получит право отклонить его.

13 марта Палата общин не поддержала поправки, а Палата лордов не стала вносить их вновь. Таким образом, законопроект был принят парламентом в первоначальном виде. Он вступил в силу 16 марта после подписания королевой Великобритании Елизаветой II.

Планируемые этапы переговоров

Со стороны ЕС переговоры будет курировать бывший еврокомиссар француз Мишель Барнье, а со стороны Великобритании - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Планируется, что переговоры пройдут в два этапа: сначала будут урегулированы вопросы, связанные с выходом Великобритании, затем - вопросы будущих отношений. Первый раунд, который начинается 19 июня, продлится четыре недели. В числе основных вопросов - выплаты, которые Евросоюз намерен получить от Лондона в качестве компенсации за Brexit.

В частности, в них будут включены британские взносы в организацию до 2019 г., когда должен завершиться процесс переговоров и страна покинет ЕС. Также ЕС может потребовать долю, приходящуюся на Великобританию, в долгосрочных проектах (некоторые завершатся не ранее 2023 г.) и другие платежи. В ряде СМИ специалисты называют общую сумму в €100 млрд.