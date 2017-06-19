Биография президента Бразилии Мишела Темера

ТАСС-ДОСЬЕ. На 20 июня 2017 г. запланировано начало официального визита в Россию президента Бразилии Мишела Темера. Во время двухдневного пребывания в Москве Темер встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем правительства Дмитрием Медведевым, председателями Совета Федерации и Государственной думы РФ Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Также в ходе визита запланирована встреча главы Бразилии с российскими инвесторами.

Происхождение и образование

Мишел Мигел Элиас Темер Лулия (порт. Michel Miguel Elias Temer Lulia) родился 23 сентября 1940 г. в муниципалитете Тиете, штат Сан-Паулу, Бразилия. Младший из восьми детей. Его родители были христианами арабского происхождения: в 1925 г. семья эмигрировала в Бразилию из Ливана. В 16 лет Мишел Темер переехал в г. Сан-Паулу, где завершил среднее образование.

После школы поступил на юридический факультет Университета штата Сан-Паулу, который окончил в 1963 г. В 1974 г. получил докторскую степень по праву в Католическом университете штата Сан-Паулу.

Деятельность в 1970-1980-е гг.

С 1963 по 1970 гг. Мишел Темер занимался частной юридической практикой.

При губернаторе Сан-Паулу Адемаре Перейре ди Барросе (1963-1966) начал работать в секретариате по образованию правительства штата.

С 1969 по 1984 г. преподавал конституционное право в Колледже права Иту, штат Сан-Паулу. В 1977-1980 гг. был директором этого колледжа. Помимо этого, был профессором права в Католическом университете штата Сан-Паулу.

В 1970-1983 гг. Мишел Темер занимал должность прокурора штата Сан-Паулу.

В 1979 г. стал одним из основателей Бразильского института конституционного права (также был его директором).

В 1981 г. вступил в Партию бразильского демократического движения (ПБДД).

В 1983 г. губернатор Сан-Паулу Андре Франку Монтору назначил Темера генеральным прокурором штата.

В 1984 г. возглавил секретариат по общественной безопасности штата Сан-Паулу. На этом посту провел реформу органов правопорядка, направленную на сокращение уровня насилия в штате, которая впоследствии была взята за образец в других регионах страны. Также при нем в штате впервые были созданы управления по делам женщин, защите авторских прав и борьбе с преступлениями на расовой почве и общественные советы по безопасности.

Политическая и государственная деятельность в 1980-2000-е гг.

В 1986 г. Мишел Темер был избран депутатом от ПБДД в Национальную учредительную ассамблею, которая занималась разработкой новой конституции страны (документ вступил в силу в 1988 г.). После этого Ассамблея в том же составе стала выполнять функции парламента - Национального конгресса. Мишел Темер стал членом Палаты депутатов (нижняя палата парламента), мандат которой завершился в 1991 г. Впоследствии Темер неоднократно переизбирался и сохранял депутатское кресло вплоть до 2010 г. За это время он трижды становился председателем нижней палаты (1997-1999, 1999-2001 и 2009-2010 гг.).

В 1992-1994 гг. Темер временно не исполнял депутатские обязанности из-за назначения на другие государственные должности. В 1992 г. он некоторое время был генеральным прокурором штата Сан-Паулу, затем вновь возглавил секретариат по общественной безопасности Сан-Паулу для урегулирования последствий бунта в тюрьме "Карандиру" (в октябре 1992 г. 111 заключенных погибли в ходе подавления волнений полицией). В конце 1993 г. стал секретарем правительства штата Сан-Паулу. Занимал этот пост до апреля 1994 г.

В 1995-1997 гг. был лидером ПБДД, а в 2001-2016 гг. - ее председателем.

Вице-президент и президент

В ходе президентской кампании 2010 г. Мишел Темер был выдвинут в качестве кандидата в вице-президенты от Партии Бразильского демократического движения (главного союзника Партии трудящихся - ПТ - на выборах) в связке с Дилмой Руссефф - кандидатом на пост президента от ПТ. В октябре 2010 г. они выиграли выборы, набрав 56% голосов во втором туре, а в 2014 г. были переизбраны на второй срок также во втором туре с результатом 51,6%. Первый мандат Темера в должности вице-президента начался 1 января 2011 г., второй - 1 января 2015 г. В этом качестве он, в частности, возглавлял российско-бразильскую и китайско-бразильскую комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

12 мая 2016 г. стал временным президентом Бразилии на период рассмотрения Сенатом (верхняя палата парламента) дела об импичменте президента Дилмы Руссефф, которой предъявили обвинения в финансовых нарушениях. В частности, Руссефф вменили в вину незаконное использование средств государственных банков для покрытия бюджетного дефицита в 2014 г., что помогло улучшить показатели эффективности экономической политики ее правительства и якобы способствовало ее переизбранию на второй срок в 2014 г. После долгого и противоречивого процесса Дилма Руссефф была отстранена от должности 31 августа 2016 г. В тот же день Мишел Темер занял высший государственный пост. Согласно конституции, срок его полномочий истекает 31 декабря 2018 г.

На посту президента Мишел Темер стал инициатором ряда реформ, направленных на борьбу с экономической рецессией, которая началась в 2015 г. (ВВП страны по итогам 2015 г. сократился на 3,8%). Их цель - сократить чрезмерные расходы государственного бюджета. Так, в декабре 2016 г. была одобрена конституционная поправка, согласно которой в течение ближайших 20 лет рост основных расходов федерального правительства не должен превышать уровень инфляции предыдущего года. Эта мера направлена на устранение бюджетного дефицита и привлечение иностранных инвестиций.

Другая инициатива Темера касается пенсионной системы. Законопроект предусматривает установление минимального возраста для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин (в настоящее время в стране минимальный возраст выхода на пенсию по старости не установлен; пенсия в полном объеме, равная среднему ежемесячному заработку гражданина за все годы трудового стажа, начисляется мужчинам, если в сумме возраст человека и период его рабочего стажа составляет не менее 95 лет, для женщин - не менее 85).

Еще один проект бразильского президента - реформа трудового законодательства, которая должна расширить права работодателей и ограничить права профсоюзов. Законопроект содержит такие положения, как отмена обязательного налога на содержание профсоюзов, сокращение обеденного перерыва с часа до получаса (при сокращении рабочего дня также на полчаса), разрешение выплачивать тринадцатую зарплату по частям, а не единовременно, увеличение срока временных трудовых контрактов с трех до четырех месяцев.

Данные инициативы привели к забастовкам и массовым демонстрациям трудящихся, которые считают, что эти нововведения нарушат их права. В настоящее время законопроекты о трудовой и пенсионной реформе проходят рассмотрение в Национальном конгрессе, где в их отношении нет однозначного мнения.

Награды и звания

Имеет ряд наград, среди которых Большой крест ордена Риу-Бранку (Бразилия, 1997), Большой крест ордена Заслуг (Парагвай, 1988), Большой крест ордена Даннеброга (Дания, 1999).

Почетный доктор Бразильского института публичного права (Бразилиа) и Университетского центра FIEO (UNIFIEO, Озаску, шт. Сан-Паулу) за заслуги в области юриспруденции (2012).

Книги, увлечения

Автор нескольких книг по конституционному праву. Член Ибероамериканского института конституционного права.

Пишет стихи.

Семья

С 2003 г. женат вторым браком на Марселе Темер, которая младше его почти на 43 года. У пары есть общий сын Мишел. Также Темер имеет четырех детей от предыдущих отношений.