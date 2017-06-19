Визиты бразильских президентов в Россию. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 20 июня 2017 г. запланировано начало официального визита в Россию президента Бразилии Мишела Темера, в ходе которого он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первый приезд бразильского руководителя в нашу страну с момента его вступления в должность 31 августа 2016 г. Ранее он уже встречался с Владимиром Путиным на неформальных переговорах лидеров стран БРИКС перед началом саммита Группы двадцати в китайском Ханчжоу в сентябре 2016 г., а также на саммите БРИКС в Гоа (Индия) в октябре 2016 г.

Всего с 1991 г. бразильские президенты приезжали в РФ с официальными визитами четыре раза. Еще четырежды они посещали Россию для участия в международных форумах.

Фернанду Энрики Кардозу (президент в 1995-2003 гг.)

13-16 января 2002 г. состоялся официальный визит в Россию президента Бразилии Фернанду Энрики Кардозу (первый визит такого уровня в истории двух стран). 14 января он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства и договорились развивать двустороннюю торговлю (в 2000 г. товарооборот составил 993 млн долларов США, в 2001 г. - $1,2 млрд), уделяя особое внимание наукоемким отраслям (телекоммуникации, энергетика, аэрокосмическая область). По итогам переговоров был подписан ряд документов, в частности, договор о противодействии международному терроризму и организованной преступности.

Луис Инасиу Лула да Силва (президент в 2003-2011 гг.)

18 октября 2005 г. с официальным визитом в Россию приезжал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стороны договорились углублять двустороннее взаимодействие и поддерживать развитие сотрудничества между региональными интеграционными объединениями (Южноамериканским общим рынком - МЕРКОСУР, Группой Рио, Содружеством Независимых Государств и др.). После переговоров был подписан контракт стоимостью около $20 млн по доставке первого бразильского космонавта на российском корабле "Союз" на Международную космическую станцию (им стал подполковник ВВС Бразилии Маркус Понтис, который был отправлен на орбиту 30 марта 2006 г.).

15-17 июля 2006 г. Луис Инасиу Лула да Силва в качестве наблюдателя от Бразилии участвовал в работе саммита Группы восьми в Санкт-Петербурге. На полях саммита состоялась его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудили успешный рост взаимного товарооборота (в 2004 г. - $1,7 млрд, в 2005 г. - $2,9 млрд), но отметили необходимость диверсификации торговли (большинство российского импорта из Бразилии составляют продукты питания и сельскохозяйственная продукция, а в Бразилию поставляется преимущественно продукция химической промышленности и минеральные продукты).

16 июня 2009 г. Лула да Силва представлял Бразилию на первом саммите стран БРИК (с 2011 г. - БРИКС) в Екатеринбурге.

13-14 мая 2010 г. в ходе официального визита в Россию Луиса Инасиу Лулы да Силвы состоялись его переговоры с президентом РФ Дмитрием Медведевым и был подписан пакет документов, в том числе План действий стратегического партнерства между Россией и Бразилией, соглашения о сотрудничестве по обеспечению международной информационной безопасности и об охране интеллектуальной собственности, программа научно-технического сотрудничества на 2010-2012 гг.

Дилма Руссефф (президент в 2011-2016 гг.)

13-14 декабря 2012 г. состоялся официальный визит в Россию президента Бразилии Дилмы Руссефф, в ходе которого прошли переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым. Был подписан контракт между холдингом "Вертолеты России" и бразильской компанией Atlas Taxi Aero об условиях поставки семи российских вертолетов Ка-62 (транспортно-пассажирский вертолет, предназначенный для транспортировки грузов, оказания экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения), согласованы новые меры по выполнению Плана действий стратегического партнерства, подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

5-6 сентября 2013 г. Дилма Руссефф принимала участие в работе саммита Группы 20 в Санкт-Петербурге.

8-9 июля 2015 г. президент Бразилии находилась в России для участия в VII саммите БРИКС, который прошел в Уфе. В первый день форума состоялась ее встреча с Владимиром Путиным.