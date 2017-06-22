Выпускные вечера и балы в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь с 23 на 24 июня в большинстве российских школ пройдут выпускные вечера. В них примут участие более 617 тыс. бывших учеников старших классов.

История

Традиция отмечать окончание учебных заведений появилась в России в XVIII веке. Первыми отметили гуляниями свой выпуск кадеты Школы математических и навигационных наук в 1718 г. в Москве. Впоследствии традиция распространилась на остальные училища, а затем и на университеты. Обязательным атрибутом выпускных была торжественная церемония вручения аттестатов и награждение отличившихся выпускников, на которой с напутственной речью выступал руководитель учебного заведения. После церемонии бывшие ученики вместе с преподавателями участвовали в праздничном банкете.

На рубеже XVIII - XIX веков появилась традиция выпускных балов: обучение в ту эпоху было раздельным, поэтому на балы у лицеистов и кадетов приглашали в качестве гостей молодых дворянок. В женских учебных заведениях также устраивались балы, на них можно было попасть только по приглашениям.

После Октябрьской революции 1917 г. балы для выпускников были отменены. Праздничные мероприятия по случаю окончания школы, а также других учебных заведений стали возрождаться в СССР в середине 1930-х гг., тогда начали проводиться танцевальные вечера. В послевоенные годы появилась традиция после выпускных вечеров гулять до рассвета всем классом.

Выпускные в современной России

Сегодня для выпускников 11-х классов в школах проводится официальная церемония с вручением аттестатов, награждением медалистов и традиционными напутствиями руководства школы и учителей. Программу выпускного вечера и его бюджет обычно определяют родители и администрация школы. По установившейся традиции выпускной завершает встреча рассвета. Так, в Москве популярными местами для этого являются площадка на Воробьевых горах, Парк Победы и Лужники. В Санкт-Петербурге выпускники собираются на набережных Невы. В городах Приморья молодые люди встречают рассвет на берегу моря.

Кроме того, во многих городах местные власти организуют бесплатные общегородские праздники: "Московский выпускник" в столице, "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, "Вслед за мечтой" в Южно-Сахалинске и др.

Всероссийская премия-бал "Выпускник" в Кремле

Главный праздник для российских выпускников проходит на одной из престижных театрально-концертных площадок страны - в Государственном Кремлевском дворце в Москве (ГКД). Выпускной проводится ежегодно с 2002 г. и собирает около 6 тыс. медалистов и победителей олимпиад из Москвы и Московской области, а также других регионов РФ.

В 2004 и 2005 гг. всероссийский бал выпускников посетил президент России Владимир Путин. Он лично поздравил вчерашних школьников с вступлением во взрослую жизнь.

С 2011 г. праздник проводится в формате всероссийской премии "Выпускник", его подготовка проходит при участии самих школьников. Первое вручение премии состоялось 23 июня 2011 г., праздник посетил президент РФ Дмитрий Медведев.

Премия-бал "Выпускник" в Кремле длится 14 часов. Программа начинается в Александровском саду с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Затем выпускники проходят к центральному входу Кремлевского дворца через Троицкий мост по красной дорожке. После концерта в ГКД и награждения лауреатов премии молодых людей ждет еще одна концертная программа - на Красной площади. На главной площади страны бывшие школьники произносят "клятву выпускника" и запускают в ночное небо воздушные шары, а в полночь в их честь проводится фейерверк. Затем праздник перемещается в Гостиный двор, где организуется ночная дискотека.

В 2016 г. праздник в Кремлевском дворце посетили выпускники из 150 учебных заведений Москвы и Подмосковья, Тулы, Новосибирска, города Шахты Ростовской области и других российских городов.

В 2017 г. всероссийская премия "Выпускник" будет вручаться в седьмой раз. Стоимость одного билета на премию-бал в Кремле составляет 8 тыс. руб.

"Московский выпускник"

В 2012 г. выпускные в Москве впервые прошли на общегородском уровне. В ночь с 23 на 24 июня на Красной площади состоялся бал "Московский выпускник", в котором приняли участие тысячи юношей и девушек. С 2014 г. "Московский выпускник" официально стал общегородским праздником, его проведением занимается департамент культуры Москвы. Главной площадкой праздника является центральный парк столицы - парк Горького. Вход в парк для выпускников московских школ бесплатный, заявку на участие в торжествах на этой площадке учебные заведения подают до 1 июня. Программа праздника строится на основе ежегодно выбираемой темы.

В 2016 г. торжества в парке Горького, которые проходили под эгидой российского кинематографа, посетили более 15 тыс. юношей и девушек.

В 2017 г. праздник будет посвящен 870-летию столицы, его тема - "Эпохи Москвы". Территория парка будет разделена на интерактивные зоны, где выпускники смогут ознакомиться с разными периодами истории столицы - от XII в. до настоящего времени. Ключевым событием станет театрализованный "Исторический выпускной бал" на Фонтанной площади парка. Для участия в празднике зарегистрировались 18 тыс. 428 выпускников из 352 столичных школ.

"Алые паруса" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге праздник выпускников носит название "Алые паруса" - в честь галиота "Секрет" из повести "Алые паруса" Александра Грина. В 2016 г. на международном конкурсе Best European Event Award ("Лучшее европейское событие") "Алым парусам" вручили главную награду в номинации "городской праздник".

Первый праздник выпускников школ северной столицы был проведен 27 июня 1968 г. Решение о его учреждении принял городской отдел народного образования Ленинграда. Первоначально в представлении участвовала флотилия катеров. В 1970 г. в русло Невы впервые вошел корабль с алыми парусами - учебное парусное судно "Ленинград" (на нем ходили в море учащиеся Нахимовского военно-морского училища). В 1980-2004 гг. праздник не проводился. Он был возрожден в 2005 г. по инициативе администрации Санкт-Петербурга и акционерного банка "Россия".

Главным героем театрализованного представления стал фрегат "Штандарт" - точная копия одноименного корабля, построенного Петром I. В 2008 г. в празднике участвовал трехмачтовый парусник "Мир". В 2009 г. для роли "корабля с алыми парусами" была выбрана двухмачтовая шхуна "Юный балтиец". С 2010 г. на "Алые паруса" приглашают шведский парусник Tre Cronor ("Тре Крунур", швед. - "Три короны").

Главное действие "Алых парусов" разворачивается в акватории Невы между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами. Под аккомпанемент классической музыки и фейерверк по реке проходит парусник, начинается "спектакль на воде". Затем на Дворцовой площади и стрелке Васильевского острова проходят концерты. При этом на Дворцовую площадь вход разрешен только по бесплатным пригласительным билетам: каждому выпускнику школ Санкт-Петербурга вручается приглашение на два лица. Также билеты могут получить лучшие выпускники из других городов России. Гостям праздника доступна площадка на Васильевском острове.

В 2016 г. в "Алых парусах" приняли участие более 37 тыс. выпускников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также других регионов РФ.