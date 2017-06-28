День кораблестроителя. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 июня 2017 г. в России будет впервые отмечаться День кораблестроителя. Эта памятная дата установлена постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 г. по предложению Министерства промышленности и торговли РФ.

День приурочен к годовщине издания указа (1667) царя Алексея Михайловича о строительстве в селе Дединово на Оке (ныне Луховицкий район Московской обл.) военных кораблей для службы на Каспийском море.

Данный указ стал первым в России официальным государственным заказом на строительство корабля. По решению царя был построен первый российский парусник западноевропейского типа - трехмачтовый двухпалубный фрегат с 22 пушками. Водоизмещение парусника составляло 250 т., длина - 24,5 м.

Корабль был заложен в ноябре 1667 г., спущен на воду в мае 1668 г. В апреле 1669 г. ему было присвоено название "Орел". На этом корабле был впервые поднят российский флаг-триколор. В 1669 г. "Орел" под командованием голландца Давида Бутлера отправился в Астрахань и начал службу на Каспийском море.

Точная судьба корабля неизвестна. По одной из версий, его в 1670 г. сожгли в Астрахани восставшие казаки Степана Разина; по другой - "Орел" долгое время находился в отстое и пришел в негодность.

В 1966 г. на месте верфи в Дединово был установлен памятник - высокая стела с моделью "Орла".

Кораблестроение в современной России

Согласно данным информационного агентства "Инфолайн", в 2016 г. российские верфи сдали заказчикам 168 судов (66 по гражданским заказам и 102 - для ВМФ РФ. Это на 16% меньше, чем в 2015 г. Общий тоннаж составил 219 тыс. т. Общая стоимость военных кораблей оценивается в 106,9 млрд руб., гражданских судов - в 34,3 млрд руб.

Среди крупнейших гражданских судов, сданных верфями - ледокол "Новороссийск" проекта 21900М, скоростные теплоходы "Ак Барс" (пр. А145) и "70 лет победы" (проект А45-2).

Был спущен на воду атомный ледокол "Арктика" (головное судно проекта 22220), строящийся по заказу ФГУП "Атомфлот".

Российский военно-морской флот получил фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356 "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", дизельные подводные лодки проекта 06363 "Колпино" и "Великий Новгород", морской тральщик "Александр Обухов" (головной корабль проекта 12700 "Александрит"), четыре морских самоходных плавучих крана проекта 02690, три противолодочных катера проекта 03160 "Раптор", два противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок", буксиры проекта 90600, 04690, 16609 и др.

В 2016 г. Россия завершила постройку подводной лодки Da Nang проекта 06361 по экспортному контракту для Вьетнама (передана заказчику в феврале 2017 г.). Также были спущены на воду два ракетных корабля проекта 11661Э для этой же страны. Египту был поставлен ракетный катер проекта 12421 постройки 2000 г.

Кроме того, в 2016 г. состоялась закладка атомных подводных лодок "Князь Пожарский" (восьмой стратегический атомный ракетоносец класса "Борей" и пятый, построенный по модифицированному проекту 09551) и "Пермь" (шестая в серии многоцелевых атомных субмарин проекта 08851), корветов "Резкий" (проекта 20380) и "Дерзкий" (проекта 20386), трех патрульных кораблей проекта 22160 и др.

Судостроительные предприятия

Всего в России в области судостроения, разработки и производства оборудования для судов работают около 1 тыс. предприятий. Крупнейшие из них входят в состав "Объединенной судостроительной корпорации", 100% акций которой находятся в государственной собственности. По словам президента ОСК Алексея Рахманова, в 2016 г. предприятия ОСК завершили строительство, модернизацию или капремонт 13 боевых кораблей, производственные мощности корпорации загружены заказами до 2021-2023 гг.

Согласно годовой бухгалтерской отчетности, выручка ОСК по итогам 2016 г. выросла в 2,1 раза по сравнению с 2015 г. составила 48 млрд 613 млн руб. Чистая прибыль при этом сократилась почти в 4 раза, с 2 млрд 80 млн руб. до 585 млн руб.

В судостроительной отрасли с учетом смежных производств работают более 200 тыс. человек.