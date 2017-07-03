Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 2 июля 2017 г. на водоеме близ с. Чесма (Челябинская обл.) опрокинулась лодка, в которой были девять человек, в том числе шесть детей в возрасте от двух до 15 лет. На помощь им бросились двое мужчин, находившихся на берегу. По последним данным, погибли шесть человек - четыре ребенка и взрослый, находившиеся в лодке, и один из мужчин, которые пытались спасти тонущих. Еще один взрослый пропал без вести.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию несчастных случаев и кораблекрушений на внутренних водных путях РФ, жертвами в которых становились пять и более человек. С 2000 г. по настоящее время на реках, озерах, в эстуариях и водохранилищах России произошло по меньшей мере 11 таких ЧП (включая несчастный случай 2 июля 2017 г.).
28 февраля 2000 г. в акватории Волховской губы (Ладожское озеро, Ленинградская обл.) перевернулась лодка, в которой пять (по другим данным - семь) рыбаков пытались достичь берега с оторвавшейся льдины. В результате все они погибли. Со льдины были спасены в общей сложности 911 рыбаков, в том числе 14 подростков.
1 октября 2001 г. в дельте Северной Двины, близ острова Щучий (Архангельская обл.) во время снежной бури пропал водолазный бот "Алтай" (речной катер типа "Ярославец"). На борту находились десять человек - два члена экипажа и восемь пассажиров - рыбаки из Архангельска и Северодвинска. Все они погибли.
15 июля 2007 г. на озере Байкал, в устье реки Язовка (5 км юго-западнее пос. Мишиха, Республика Бурятия) перевернулся перегруженный прогулочный катер "Амур". Из-за отсутствия спасательных средств на борту судна погибли пять человек, в том числе один ребенок. Еще пятерых удалось спасти.
25 июля 2009 г. в районе г. Чайковский на реке Кама (Воткинское водохранилище, Пермский край) затонуло частное судно "ТСБ-20". На борту находились 25 человек, пять из них погибли.
10 июля 2011 г. на Куйбышевском водохранилище, в районе с. Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана, затонул двухпалубный теплоход "Булгария". Катастрофа произошла в 2 тыс. 560 м от берега. На борту теплохода, выполнявшего туристический рейс по маршруту Казань - Болгар - Казань, находился 201 человек. В условиях шторма судно получило крен вправо и за несколько минут ушло на дно. Погибли 122 человека, в том числе 22 ребенка.
31 июля 2011 г. в Москве, на Москве-реке в районе Лужнецкой набережной, прогулочный катер частного лица затонул в результате столкновения с самоходной баржей. Всего на борту катера находились 16 человек, девять из них погибли.
17 августа 2013 г. на реке Иртыш, в районе пос. Новая Станица (Ленинский округ Омска), однопалубный прогулочный теплоход "Полесье-8", следовавший круизным рейсом по маршруту Омск - Ачаир, столкнулся с груженной песком баржей, получил пробоину и частично затонул. На месте крушения погибли четыре человека, еще два пассажира теплохода скончались в больнице, ранения получили 47 человек. Капитан теплохода управлял судном в состоянии алкогольного опьянения.
9 сентября 2014 г. лодка и катер, следовавшие из с. Панаевск (Ямальский район Ямало-Ненецкого АО) в с. Кутопьюган Надымского района ЯНАО, в условиях сильного шторма перевернулись в Обской губе (эстуарий реки Обь). На борту маломерных судов находились десять человек, все они погибли.
18 июня 2016 г. на озере Сямозеро (Пряжинский район Карелии) попали в шторм и перевернулись лодки с воспитанниками детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Всего на трех лодках находились четыре инструктора в возрасте от 17 до 19 лет и 47 детей 2002-2004 годов рождения, приехавшие из Москвы. В результате ЧП погибли 14 детей. 14-летняя школьница Юлия Король спасла нескольких сверстников, после чего добралась до ближайшего пос. Кудам, где сообщила о происшествии местным жителям, которые вызвали спасателей. Турпоход не был зарегистрирован в МЧС и проводился с грубыми нарушениями техники безопасности.
24 июня 2016 г. при купании в карьере около д. Бегичево (Богородицкий район Тульской обл.) погибли пять человек - мужчина, его супруга, дочь, сын, племянник и племянница. Все утонувшие были жителями расположенного поблизости пос. Бегичевское. Водоем, где произошло ЧП, не предназначался для купания и был оборудован соответствующим запрещающим знаком.