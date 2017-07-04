Ракетная программа КНДР. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".

Согласно заявлению, запуск был осуществлен с западного побережья КНДР, ракета достигла высоты 2802 км, за 39 минут пролетев 933 км.

По данным Минобороны РФ, это была ракета средней дальности, она поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря.

Тактические ракетные комплексы

Впервые КНДР проявила интерес к ракетным технологиям в 1960-х гг. Однако СССР (один из двух, наряду с Китаем, союзников КНДР) не стремился вооружать Пхеньян баллистическими ракетами, опасаясь эскалации межкорейского конфликта: в 1965-1967 гг. в КНДР были поставлены лишь девять пусковых установок тактического ракетного комплекса 2К6 "Луна" с ракетами 3Р9 и 3Р10, дальность действия которых не превышала 45 км. Попытка Пхеньяна разработать более серьезную систему в сотрудничестве с Китаем не увенчалась успехом - проект был свернут китайской стороной в 1978 г. на фоне сближения с США.

В этих условиях КНДР приняла решение скопировать советский комплекс "Луна-М" с неуправляемыми твердотопливными ракетами 9М21, которые могли доставить боевую часть весом до 450 кг на расстояние до 70 км. К тому времени они были поставлены Египту, который в конце 1970-х гг. продал КНДР несколько пусковых установок и несколько десятков ракет. Они были скопированы северокорейскими инженерами и с начала 1980-х гг. производятся серийно.

В 1996 г. КНДР приобрела у Сирии несколько советских твердотопливных ракет 9М79 "Точка", на основе которых создала собственный тактический ракетный комплекс KN-02 "Токса" ("Гадюка"). Первые пуски прошли в 2005 г. "Токса" может нести тактические ядерные боезаряды. По оценкам, дальность стрельбы достигает 220 км (у "Точки" - только 120 км). Это наиболее высокоточная ракетная система КНДР (с применением спутниковой навигации точность может достигать 15 метров).

По данным справочника The Military Balance 2016 ("Военный баланс", издается Международным институтом стратегических исследований, IISS), на вооружении Корейской народной армии (КНА) находятся 23 пусковых установки "Луна" и "Луна-М", а также некоторое количество комплексов "Токса". Точное число ракет неизвестно.

"Скады"

В 1980 г. Пхеньяну удалось приобрести у Египта советский оперативно-тактический комплекс 9К72 "Эльбрус" с одноступенчатыми жидкотопливными ракетами Р-17, известными на Западе как SCUD-B. Эта ракета обладает дальностью в 300 км и может нести заряд (в том числе ядерный) весом до 1 т.

В 1980-х гг. КНДР смогла скопировать Р-17 и наладить производство двух ее модификаций с увеличенной дальностью: "Хвасон-5" ("Марс-5"; 340 км) и "Хвасон-6" (500 км). Всего было произведено от 600 до 1000 ракет, значительная часть из них поставлялась на экспорт в ОАЭ, Иран, Сирию, Вьетнам и Ливию. Таким образом, ракетная программа стала для КНДР важным источником валютных поступлений.

На сегодняшний день, по данным The Military Balance, КНДР располагает более чем 30 пусковыми установками "Хвасон-5" и "Хвасон-6", а также более чем 200 этих ракет.

"Нодон" и "Мусудан"

Как отмечают эксперты, для решения своих внешнеполитических задач в начале 1990-х гг. "Скадов" КНДР было недостаточно: в качестве средства доставки ядерного оружия, работы над которым начались в середине 1980-х гг., эти ракеты могли угрожать только Южной Корее. Но с точки зрения политики "ядерного торга" (попыток обменять уступки по ракетно-ядерной программе на гарантии безопасности и нормализацию отношений) Пхеньян стремился послать сигнал о своем потенциале не Сеулу, а Вашингтону. В этих условиях было решено перейти к разработке ракет средней дальности.

Первой ракетной системой КНДР, которая может поражать цели за пределами Корейского полуострова, стала "Хвасон-7" (известна в США и Южной Корее как "Нодон-1" - по названию населенного пункта рядом с полигоном). Ее двигатель представляет собой связку из четырех двигателей "Скадов". В 1990 г. эта ракета взорвалась на стартовой площадке, но в мае 1993 г. состоялось два удачных запуска. Ракеты пролетели лишь 500 км, но большинство специалистов оценили их потенциальную дальность в 1000-1500 км - таким образом, носители могут достичь американских военных баз в Японии. Впрочем, относительно способности "Хвасона-7" предсказуемо поражать назначенные цели существуют сомнения. Под названиями "Шехаб-3" и "Гхаури-1" эта ракета поступила также на вооружение Ирана и Пакистана соответственно.

В 2000-х гг. на основе открытых данных по советской ракете Р-17 был разработан комплекс "Хвасон-10" (известен как "Мусудан") с баллистическими ракетами средней дальности (по различным оценкам, от 2,5 до 4 тыс. км). Впервые эта ракета была продемонстрирована на военном параде в октябре 2010 г., успешное испытание "Хвасона-10" состоялось в июне 2016 г.

На вооружении КНА стоит порядка 10 пусковых установок "Хвасон-7" и более 90 ракет этого типа, а также неизвестное количество ракет "Хвасон-10".

Ракеты-носители

В августе 1998 г. КНДР объявила об успешном запуске ракеты-носителя "Пэктусан-1" (известна - по названию района запуска - как "Тэпходон-1"), которая якобы вывела на орбиту спутник "Кванмёнсон-1" ("Сияющая звезда-1"). На самом деле ракета преодолела 1600 км (перелетев Японские острова), однако спутник на орбиту доставлен не был (предположительно, не запустился двигатель третьей ступени). По существующим оценкам, можно говорить о потенциальной дальности до 2500 км. Больше запусков не производилось, но "Пэктусан-1" получила известность как первая многоступенчатая ракета КНДР.

В июле 2006 г. наряду с тремя "Скадами" и тремя "Нодонами" КНДР запустила новую ракету, двухступенчатую "Тэпходон-2" (предположительно, в КНДР называлась "Ынха-1" - "Млечный путь-1"). Она взорвалась в воздухе спустя 42 секунды и упала в Японское море. Многие специалисты заявили, что это была межконтинентальная баллистическая ракета с потенциальной дальностью до 6 тыс. км, но официальных комментариев из Пхеньяна по этому поводу не было.

В апреле 2009 г. состоялся запуск трехступенчатой ракеты-носителя "Ынха-2" ("Млечный путь-2", создана на основе "Тэпходона-2"). По версии КНДР, на орбиту был выведен спутник "Кванмёнсон-2", однако эта информация не подтвердилась. Согласно имеющимся данным, третья ступень ракеты не отделилась, ракета упала в океан, пролетев около 3800 км. Российские эксперты отмечали, что, возможно, испытывалась только первая ступень, которая представляет собой отдельную ракету средней дальности и схожа с китайской ракетой "Дунфэн-3" (DF-3).

В апреле 2012 г. КНДР вновь попыталась запустить спутник (с помощью носителя "Ынха-3"), но ракета взорвалась через несколько минут после старта. На этот раз в Пхеньяне признали провал запуска. Повторная попытка принесла успех в декабре 2012 г., на орбиту был выведен спутник "Кванмёнсон-3", что было подтверждено всеми наблюдателями.

Межконтинентальные баллистические ракеты

В апреле 2012 г. на военном параде в Пхеньяне были продемонстрировано шесть якобы межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-13" (KN-08).

Тем не менее тот факт, что ракеты отличались друг от друга, были грубо изготовлены и не проходили летных испытаний, дает экспертам основание предполагать, что это были макеты.

"Пуккыксон"

24 августа 2016 г. состоялся успешный запуск баллистической ракеты подводных лодок "Пуккынсон-1" ("Полярная звезда", по классификации США - KN-11). Предположительно, эта ракета была разработана на основе советской ракеты Р-27 (принята на вооружение в 1968 г.). "Пуккынсон-1" является двухступенчатой твердотопливной ракетой с максимальной дальностью полета до 1200 км.

После успешного запуска из подводного положения эта ракета была адаптирована для наземного старта с мобильного шасси. Новая модификация ракеты получила название "Пуккынсон-2". Первый запуск прошел 12 февраля 2017 г. Эксперты отмечают, что при создании этой ракеты могли быть использованы технологии, реализованные в китайской твердотопливной ракете "Дунфэн-21" (DF-21).

Оценка СБ ООН

После того, как КНДР провела ядерные испытания в 2006 г., Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающею Пхеньяну испытывать ракеты. С тех пор любые ракетные запуски неизменно осуждаются Советом Безопасности, несмотря на заявления КНДР о своем праве на мирное освоение космоса.

Статистика запусков

С 2011 г., когда к власти в стране пришел Ким Чен Ын, КНДР произвела не менее 40 запусков баллистических ракет (с учетом запуска 4 июля). Это более чем в два раза больше, чем за все время правления Ким Чен Ира (1994-2011, 16 запусков). Из них 16 пришлось на ракеты типа "Скад", шесть - типа "Нодон", семь - "Мусудан", четыре - баллистические ракеты средней дальности. 6 марта 2017 г. КНДР с полигона Тончан-ни провела успешный залп сразу четырьмя ракетами (их тип неизвестен). Согласно подсчетам Министерства обороны Республики Корея, эти пуски обошлись бюджету КНДР более чем в $97 млн.