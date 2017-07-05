Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский урбанистический форум. Досье

Биографии и справки
5 июля, 15:07 UTC+3

6-12 июля 2017 г. на ВДНХ пройдет седьмой Московский урбанистический форум

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на открывающей пленарной сессии в рамках московского урбанистического форума – 2016

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на открывающей пленарной сессии в рамках московского урбанистического форума – 2016

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-12 июля 2017 г. на ВДНХ пройдет седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти.

История

Первый форум, организованный компанией IRP Group, состоялся 4-5 декабря 2011 г. в гостинице Swissotel. С 2012 г. он проводится автономной некоммерческой организацией "Московский урбанистический форум", учредителем которой является Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

С 2013 г. программа форума включает фестиваль, на котором жители и гости Москвы могут посетить специальные лекции, экспертные дискуссии, кинопоказы и другие программные мероприятия. В рамках исследовательской программы выпускаются исследования и периодические издания, посвященные городскому планированию, хозяйству и архитектуре.

В работе всех форумов принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2012-2016 гг. основные мероприятия форума проходили в центральном выставочном зале "Манеж". В 2017 г. впервые он будет проведен на ВДНХ.

Форум-2016

Шестой Московский урбанистический форум прошел с 30 июня по 3 июля 2016 г. Тема пленарного заседания была сформулирована как "Ответ на вызовы быстрорастущих мегаполисов - возможности технологий". На мероприятии присутствовали 315 спикеров и 4 тыс. 208 делегатов из 42 стран. Фестиваль, кроме "Манежа", проводившийся на ВДНХ, в парке "Музеон", площадках "Стрелка" и др., посетили более 17 тыс. человек. В рамках фестиваля 2-3 июля также прошел московский ночной велопарад.

В работе пленарного заседания, помимо Собянина, приняли участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Форум-2017

Тема пленарного заседания седьмого Московского урбанистического форума - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

В рамках форума в павильоне №75 ВДНХ также состоится выставка крупнейших проектов развития Москвы и городов России.

Впервые пройдет вручение премии Московского урбанистического форума: лауреаты будут названы в восьми номинациях: "Сфера развлечений и досуга", "Научно-образовательные инициативы", "Спортивно-оздоровительные проекты", "Городские технологии", "Благотворительные и социальные проекты", "Городские СМИ и блоги", "Культурные инициативы" и "Городской дизайн".

Официальный сайт форума - http://mosurbanforum.ru.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
Ту-95МС
3
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель констатировала изменение мирового порядка
2
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
3
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
4
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Родителям и начинающим водителям: как получить скидку в 20% на новую машину
7
Кремль ждет от встречи Путина и Трампа установления рабочего диалога
Темы дня
Реклама