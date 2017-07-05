Московский урбанистический форум. Досье

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на открывающей пленарной сессии в рамках московского урбанистического форума – 2016 © Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-12 июля 2017 г. на ВДНХ пройдет седьмой Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов, крупнейшее мероприятие такого рода в России.

На своем пленарном заседании и других площадках форум собирает ведущих экспертов в области урбанистики со всего мира (в том числе мэров иностранных городов), представителей российских компаний, а также органов власти.

История

Первый форум, организованный компанией IRP Group, состоялся 4-5 декабря 2011 г. в гостинице Swissotel. С 2012 г. он проводится автономной некоммерческой организацией "Московский урбанистический форум", учредителем которой является Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

С 2013 г. программа форума включает фестиваль, на котором жители и гости Москвы могут посетить специальные лекции, экспертные дискуссии, кинопоказы и другие программные мероприятия. В рамках исследовательской программы выпускаются исследования и периодические издания, посвященные городскому планированию, хозяйству и архитектуре.

В работе всех форумов принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2012-2016 гг. основные мероприятия форума проходили в центральном выставочном зале "Манеж". В 2017 г. впервые он будет проведен на ВДНХ.

Форум-2016

Шестой Московский урбанистический форум прошел с 30 июня по 3 июля 2016 г. Тема пленарного заседания была сформулирована как "Ответ на вызовы быстрорастущих мегаполисов - возможности технологий". На мероприятии присутствовали 315 спикеров и 4 тыс. 208 делегатов из 42 стран. Фестиваль, кроме "Манежа", проводившийся на ВДНХ, в парке "Музеон", площадках "Стрелка" и др., посетили более 17 тыс. человек. В рамках фестиваля 2-3 июля также прошел московский ночной велопарад.

В работе пленарного заседания, помимо Собянина, приняли участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Форум-2017

Тема пленарного заседания седьмого Московского урбанистического форума - "Эпоха агломераций, новая карта мира".

В рамках форума в павильоне №75 ВДНХ также состоится выставка крупнейших проектов развития Москвы и городов России.

Впервые пройдет вручение премии Московского урбанистического форума: лауреаты будут названы в восьми номинациях: "Сфера развлечений и досуга", "Научно-образовательные инициативы", "Спортивно-оздоровительные проекты", "Городские технологии", "Благотворительные и социальные проекты", "Городские СМИ и блоги", "Культурные инициативы" и "Городской дизайн".

Официальный сайт форума - http://mosurbanforum.ru.