Уголовное дело в отношении бывшего президента Бразилии Лулы да Силвы. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июля 2017 г. бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, возглавлявший страну в 2003-2011 гг., был признан виновным в коррупции и отмывании денег и приговорен к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории уголовного дела в отношении бывшего главы Бразилии.

Коррупция в Petrobras

В конце 2014 г. в Бразилии начался крупный скандал, связанный с коррупцией в государственной нефтяной компании Petrobras. Руководство компании обвинили в нечестном проведении тендеров и заключении крупных контрактов с ведущими инженерно-строительными фирмами Бразилии - подрядчиками Petrobras - по завышенным ценам в обмен на взятки. Скандал приобрел политическое значение, после того как стало известно, что махинации использовались не только для личного обогащения, но и для финансирования деятельности ряда партий правящей коалиции. В ходе антикоррупционной операции, которая получила название Lava Jato ("Автомойка"), были выдвинуты обвинения против более 100 человек. Среди них оказались члены руководства Petrobras и около 50 политических деятелей. После ареста казначея правящей Партии трудящихся (ПТ) Жуана Вакари Нету подозрения в причастности к коррупции пали на лидеров ПТ, в том числе на Луиса Инасиу Лулу да Силву. Летом 2015 г. прокуратура начала антикоррупционное расследование в его отношении по обвинению в торговле влиянием, в частности лоббировании интересов строительной компании Odebrecht, участвовавшей в коррупционных схемах в Petrobras.

В марте 2016 г. в доме Лулы да Силвы прошли обыски, после чего он был задержан для допроса. Вскоре президент Дилма Руссефф назначила Лулу да Силву на пост главы президентской гражданской канцелярии. Однако представители оппозиции оспорили это решение, сославшись на то, что целью назначения было предоставление Луле иммунитета, чтобы он мог избежать антикоррупционного расследования. Верховный суд признал назначение Лулы недействительным.

Незаконное владение недвижимостью

Судебное разбирательство было начато в сентябре 2016 г. Экс-президента обвинили в коррупции и отмывании денег на сумму более 3,7 млн реалов ($1,1 млн по курсу на тот момент) через коррупционную схему в Petrobras. Согласно данным следствия, Лула да Силва был владельцем роскошной трехуровневой квартиры, расположенной в курортном г. Гуаружа (штат Сан-Паулу), которая якобы была передана политику и его семье строительной компанией OAS, причастной к коррупции в Petrobras. В мае 2017 г. состоялся пятичасовой допрос Лулы да Силвы в качестве обвиняемого по этому делу.

Другие обвинения

Помимо дел о торговле влиянием и владением недвижимостью в г. Гуаружа, Лула да Силва проходит фигурантом еще по трем делам, связанным с коррупцией. Обвинения были предъявлены ему в 2016 - первой половине 2017 г. Среди них - препятствование следствию по делу о хищениях в Petrobras, отмывание денег и участие в преступном сговоре. Лула отрицает все обвинения в свой адрес, называя их политически мотивированными. По его мнению, их цель - помешать ему участвовать в президентских выборах 2018 г. (о своем намерении вновь баллотироваться на выборах Лула объявил в 2016 г.).