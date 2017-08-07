Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лунное затмение. Досье

Биографии и справки
7 августа, 13:32 UTC+3

7 августа 2017 г. почти на всей территории России можно будет наблюдать частное лунное затмение

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MAXIM SHIPENKOV

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2017 г. с 20:24 до 22:19 мск почти на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, при условии хорошей погоды можно будет наблюдать частное лунное затмение.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об этом астрономическом явлении.

Как происходит затмение

Лунное затмение происходит, когда в полнолуние Земля оказывается между Луной и Солнцем, загораживая солнечный свет своему единственному спутнику. Различают полные, частные и частные полутеневые лунные затмения. В первом случае Луна полностью оказывается в тени Земли, во втором - частично, в третьем - Луну закрывает только полутень от Земли.

Смотрите также

Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны

Наиболее зрелищны полные и частные лунные затмения, хотя Луна не перестает быть видимой - на нее продолжают падать лучи Солнца, прошедшие через земную атмосферу. Луна полностью или частично темнеет и приобретает темно-красный свет (атмосфера Земли наиболее прозрачная для этой части спектра). При частном полутеневом затмении Луна только незначительно темнеет.

Наблюдать лунное затмение можно на всем земном полушарии, где в этот момент Луна находится над горизонтом. В этом отличие таких затмений от солнечных, которые обычно видны с Земли на небольшой территории.

Если бы 7 августа 2017 г. на Луне находились космонавты, они бы увидели частное солнечное затмение (Земля закрыла бы часть солнечного диска).

Лунные затмения длятся в среднем два часа. При этом изменение цвета Луны происходит почти незаметно для наблюдателя.

Периодичность

Лунные затмения происходят от двух до пяти раз в год. Так, в 2016 г. лунных затмений было три (23 марта, 18 августа и 16 сентября - все частные полутеневые). В 2017 г. - два (11 февраля, частное полутеневое, и 7 августа - частное). В 2018 г. состоится также два лунных затмения: оба будут полными (31 января, 27 июля).

В 2020 г. можно будет наблюдать четыре лунных затмения (10 января, 5 июня, 5 июля, 30 ноября), но все они будут частными полутеневыми. Пять лунных затмений будут наблюдаться на Земле только в 2132 г.

История

Предсказывать лунные затмения научились еще халдейские астрономы за несколько веков до нашей эры. Они же открыли так называемый драконический период (около 6585 дней, другое название - сарос) - цикл, по прошествии которого повторяются лунные и солнечные затмения.

Затмение 1 марта 1504 г.

Самым знаменитым является полное лунное затмение 1 марта 1504 г. Тогда мореплаватель, первооткрыватель Америки, Христофор Колумб, зная заранее о предстоящем явлении, смог удачно воспользоваться этим. Во время своего четвертого и последнего путешествия его каравеллы попали в сильный шторм и были вынуждены летом 1503 г. встать на северном побережье Ямайки, ожидая помощи из Испании.

Смотрите также

Как смотреть на звезды: краткий гид начинающего наблюдателя

Первоначально Колумбу удавалось наладить снабжение своей экспедиции провиантом, обменивая его у индейцев на привезенные из Европы безделушки, однако в начале зимы 1504 г. аборигены стали приносить меньше еды. Зная, что скоро состоится затмение, Колумб позвал вождей (касиков) индейцев и объявил им, что испанский бог разгневался и собирается отнять у жителей Ямайки Луну.

Когда в предсказанное им время Луна потемнела, а затем стала темно-красной, индейцы попросили о пощаде и после этого щедро снабжали экспедицию провиантом до ее возвращения в Испанию в июне 1504 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
11
Армейские международные игры. Досье
15
Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
2
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
3
Лунное затмение. Досье
4
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии
5
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама