Лунное затмение. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2017 г. с 20:24 до 22:19 мск почти на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, при условии хорошей погоды можно будет наблюдать частное лунное затмение.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об этом астрономическом явлении.

Как происходит затмение

Лунное затмение происходит, когда в полнолуние Земля оказывается между Луной и Солнцем, загораживая солнечный свет своему единственному спутнику. Различают полные, частные и частные полутеневые лунные затмения. В первом случае Луна полностью оказывается в тени Земли, во втором - частично, в третьем - Луну закрывает только полутень от Земли.

Наиболее зрелищны полные и частные лунные затмения, хотя Луна не перестает быть видимой - на нее продолжают падать лучи Солнца, прошедшие через земную атмосферу. Луна полностью или частично темнеет и приобретает темно-красный свет (атмосфера Земли наиболее прозрачная для этой части спектра). При частном полутеневом затмении Луна только незначительно темнеет.

Наблюдать лунное затмение можно на всем земном полушарии, где в этот момент Луна находится над горизонтом. В этом отличие таких затмений от солнечных, которые обычно видны с Земли на небольшой территории.

Если бы 7 августа 2017 г. на Луне находились космонавты, они бы увидели частное солнечное затмение (Земля закрыла бы часть солнечного диска).

Лунные затмения длятся в среднем два часа. При этом изменение цвета Луны происходит почти незаметно для наблюдателя.

Периодичность

Лунные затмения происходят от двух до пяти раз в год. Так, в 2016 г. лунных затмений было три (23 марта, 18 августа и 16 сентября - все частные полутеневые). В 2017 г. - два (11 февраля, частное полутеневое, и 7 августа - частное). В 2018 г. состоится также два лунных затмения: оба будут полными (31 января, 27 июля).

В 2020 г. можно будет наблюдать четыре лунных затмения (10 января, 5 июня, 5 июля, 30 ноября), но все они будут частными полутеневыми. Пять лунных затмений будут наблюдаться на Земле только в 2132 г.

История

Предсказывать лунные затмения научились еще халдейские астрономы за несколько веков до нашей эры. Они же открыли так называемый драконический период (около 6585 дней, другое название - сарос) - цикл, по прошествии которого повторяются лунные и солнечные затмения.

Затмение 1 марта 1504 г.

Самым знаменитым является полное лунное затмение 1 марта 1504 г. Тогда мореплаватель, первооткрыватель Америки, Христофор Колумб, зная заранее о предстоящем явлении, смог удачно воспользоваться этим. Во время своего четвертого и последнего путешествия его каравеллы попали в сильный шторм и были вынуждены летом 1503 г. встать на северном побережье Ямайки, ожидая помощи из Испании.

Первоначально Колумбу удавалось наладить снабжение своей экспедиции провиантом, обменивая его у индейцев на привезенные из Европы безделушки, однако в начале зимы 1504 г. аборигены стали приносить меньше еды. Зная, что скоро состоится затмение, Колумб позвал вождей (касиков) индейцев и объявил им, что испанский бог разгневался и собирается отнять у жителей Ямайки Луну.

Когда в предсказанное им время Луна потемнела, а затем стала темно-красной, индейцы попросили о пощаде и после этого щедро снабжали экспедицию провиантом до ее возвращения в Испанию в июне 1504 г.