Первый телемост между СССР и США. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 35 лет назад, 5 сентября 1982 года, был проведен первый телемост с использованием космических средств связи между СССР и США "Москва - Космос - Калифорния".

Идея и организация

Идея проведения телемоста появилась во время рок-фестиваля "Мы" (US Festival), проходившего с 3 по 5 сентября 1982 году в городе Сан-Бернардино, близ Лос-Анджелеса. Спонсором мероприятия был изобретатель и соучредитель фирмы Apple Computer (ныне Apple Inc.) Стив Возняк. Фестиваль был призван "соединить музыку и высокие технологии". Чтобы концерт могли видеть те, кто был далеко от сцены (на фестиваль собрались около 250 тыс. человек), был задействован огромный экран Diamond Vision.

У организаторов возникла мысль при помощи спутниковой телесвязи соединить два подобных экрана, установленных в разных концах Земли. Идея получила поддержку посла СССР в США Анатолия Добрынина, а также председателя Государственного телевидения и радиовещания СССР Сергея Лапина. После одобрения телемоста Гостелерадио на его организацию ушло всего три дня.

Технически проведение телемоста стало возможным в связи с тем, что в Москве находилось спутниковое оборудование американской компании NBC, оставшееся там после освещения Олимпийских игр 1980 года. С советской стороны организацией сеанса связи занимались сценарист Иосиф Гольдин и режиссер Юлий Гусман. Телемост проводился без ведущего в формате обмена музыкальными номерами. В советской части программы участвовали популярная певица Алла Пугачева, вокально-инструментальные ансамбли "Пламя", "Динамик", "Воскресение" и другие известные на тот момент эстрадные группы и исполнители.

С американской стороны выступали рок-группы, участвовавшие в фестивале "Мы". В качестве зрителей в телестудию "Останкино" были приглашены около 200 студентов столичных вузов. Впоследствии в одном из интервью Гусман вспоминал: "На репетиции добивался я, в общем, только одного - атмосферы. Хотелось, чтобы ребята были раскованы, веселились и "зажигали" от души. И это, самое, на мой взгляд, главное, получилось".

Телемост "Москва - Космос - Калифорния" не был показан по телевидению, в прессе о нем появились краткие сообщения.

Другие телемосты СССР - США

Следующий телемост - "Москва - Калифорния" - прошел в 1983 году и был посвящен фестивалю фильмов для детей. В нем приняли участие мультипликатор Федор Хитрук, режиссер Владимир Грамматиков, писатель Анатолий Алексин, детский ансамбль "Мзиури".

В 1985 году состоялся телемост "Москва - Сан-Диего", посвященный 40-летию окончания Второй мировой войны. В нем участвовали режиссер Сергей Бондарчук, журналист Виталий Коротич, актер Михаил Ножкин, а также советские и американские ветераны.

Первым телемостом, на котором обсуждались политические вопросы - уже в период горбачевской перестройки - стал телемост между Ленинградом и Сиэтлом "Встреча в верхах рядовых граждан", проведенный в декабре 1985 года телеведущими Владимиром Познером и Филом Донахью.

Советские зрители увидели его в записи 19 февраля 1986 года. Во время телемоста обсуждались такие острые темы, как сбитый южнокорейский самолет (инцидент произошел 1 сентября 1983 года в воздушном пространстве СССР, погибли 269 человек), война в Афганистане, внутриполитическая ситуация в Советском Союзе, ссылка правозащитника Андрея Сахарова, положение евреев в СССР, закрытые границы, свобода слова и права человека. В СССР телемост длительностью более часа увидели около 180 млн человек. В США он был сокращен до 40 мин, посмотрело его около 8 млн человек.

17 июля 1986 года по Первой программе Центрального телевидения СССР показали телемост между Ленинградом и Бостоном "Женщины говорят с женщинами", который также вели Познер и Донахью. В ходе него родилась ставшая впоследствии крылатой фраза "в СССР секса нет".

В 1987 году состоялся советско-американский телемост журналистов "Москва - Сан-Франциско", посвященный роли СМИ. Он стал последним телемостом, который провел Познер.

В 1989 году между МГУ имени М. В. Ломоносова и Тафтским университетом (шт. Массачусетс) прошел телемост на тему "Ядерный век. Культура и бомба". В нем приняли участие американские писатели Курт Воннегут и Эдгар Доктороу, историк Мартин Шервин, психиатр и писатель Роберт Лифтон. Советскую сторону представляли философ Мераб Мамардашвили, актер Ролан Быков, историк Рой Медведев и социолог Юрий Левада.