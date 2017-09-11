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Биография избранного главы Удмуртской Республики Александра Бречалова

Биографии и справки
11 сентября, 16:33 UTC+3

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он получил 78,16% голосов

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Глава Удмуртии Александр Бречалов

Глава Удмуртии Александр Бречалов

© Алена Селезнева/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2017 г. избирательная комиссия Удмуртии сообщила, что на выборах главы республики, состоявшихся 10 сентября, победу одержал врио главы региона Александр Бречалов ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он получил 78,16% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Владимир Бодров, помощник депутата Госдумы РФ Александра Ющенко (8,73%). Александр Бречалов возглавляет Удмуртию в качестве временно исполняющего обязанности главы республики с 4 апреля 2017 года.

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Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль Адыгейской автономной области (ныне - Республика Адыгея).

В 1994 году с отличием окончил Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко (ныне - Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С. М. Штеменко), в 1999 году - Московскую государственную юридическую академию (ныне - университет) им. О. Е. Кутафина.

С 1994 по 1996 годах - заместитель начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).

В 1996-1999 годах работал юрисконсультом в ЗАО "ТВ-6 Москва", в 1999-2000 годах - старшим юрисконсультом в ОАО "Альфа-банк".

С 2001 по 2002 год возглавлял юридический отдел ООО "КБ "Юниаструм банк" (ныне - в составе банка "Восточный"). С 2002 по 2003 год - директор юридического департамента банка. С 2007 года входил в совет директоров "Юниаструм банка".

В 2003-2006 годах - генеральный директор ООО "Юниаструм консалтинг". С 2006 по 2013 г. - президент ООО "ВБО Консалт" (бывший "Юниаструм консалтинг").

В 2005 году вошел в президиум Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", был руководителем ее регионального отделения в Краснодарском крае.

В 2008-2012 годах занимал должность вице-президента "Опоры России" (президентом организации был Сергей Борисов).

В 2009 году учредил медиа-холдинг "Опора кредит" (информационно-консультативная поддержка малого бизнеса, в т. ч. по получению кредитов; организация Всероссийского конкурса для предпринимателей "Бизнес- успех", проведение рейтинга муниципальных образований).

С 16 ноября 2012 года по 29 октября 2014 года - президент "Опоры России", с 2014 г. - первый вице-президент организации (на посту Бречалова сменил Александр Калинин).

С 2013 года - сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

В 2013 году стал членом совета директоров Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР), в 2014 году - совета директоров Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Интервью

Александр Бречалов

Бречалов: мне не важно, с кем человек работал в прошлом. Важно, чтобы он работал сейчас

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16 июня 2014 года избран секретарем Общественной палаты Российской Федерации. Сменил на этом посту академика Евгения Велихова, который занял должность почетного секретаря организации. Под руководством Бречалова Общественная палата в 2015 году разработала проект "Перспектива", направленный на поиск и поддержку гражданских и общественных инициатив в малых городах и сельских территориях, в том числе в виде грантов. С этой целью во всех федеральных округах РФ были проведены форумы "Сообщество", учреждена ежегодная премия Общественной палаты "Я - гражданин!". Была начата работа над созданием банка гражданских инициатив.

В 2015 году вошел в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции. В 2016 году стал членом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а также Общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение государственных премий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Член Экспертного совета при правительстве РФ. В июне 2016 года вошел в наблюдательный совет общества "Знание".

4 апреля 2017 года указом президента РФ был назначен врио главы Удмуртской Республики. Прежний руководитель республики Александр Соловьев был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 4 млн 629 тыс. руб., супруги - 4 млн 708 тыс. руб.

Награжден почетной грамотой президента РФ (2014 год) за заслуги в организации и проведении международных летних образовательных форумов, имеет также благодарности президента (2013 год) и правительства РФ (2012 год).

Женат, имеет сына и дочь. Супруга - Елена Николаевна, дети - Артем и Анастасия.

Занимается триатлоном. В 2015 году принял участие в Байкальском ледовом марафоне и полумарафоне "Карьяла" в Карелии, в заплыве через реку Волгу "Соединяя берега".

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Единый день голосования - 2017
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Бречалов, Александр Владимирович
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