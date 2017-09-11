Биография избранного главы Удмуртской Республики Александра Бречалова

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2017 г. избирательная комиссия Удмуртии сообщила, что на выборах главы республики, состоявшихся 10 сентября, победу одержал врио главы региона Александр Бречалов ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий он получил 78,16% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Владимир Бодров, помощник депутата Госдумы РФ Александра Ющенко (8,73%). Александр Бречалов возглавляет Удмуртию в качестве временно исполняющего обязанности главы республики с 4 апреля 2017 года.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Александр Владимирович Бречалов родился 18 ноября 1973 года в поселке Тлюстенхабль Адыгейской автономной области (ныне - Республика Адыгея).

В 1994 году с отличием окончил Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко (ныне - Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С. М. Штеменко), в 1999 году - Московскую государственную юридическую академию (ныне - университет) им. О. Е. Кутафина.

С 1994 по 1996 годах - заместитель начальника службы режима Чкаловского гарнизона (авиационная дивизия особого назначения).

В 1996-1999 годах работал юрисконсультом в ЗАО "ТВ-6 Москва", в 1999-2000 годах - старшим юрисконсультом в ОАО "Альфа-банк".

С 2001 по 2002 год возглавлял юридический отдел ООО "КБ "Юниаструм банк" (ныне - в составе банка "Восточный"). С 2002 по 2003 год - директор юридического департамента банка. С 2007 года входил в совет директоров "Юниаструм банка".

В 2003-2006 годах - генеральный директор ООО "Юниаструм консалтинг". С 2006 по 2013 г. - президент ООО "ВБО Консалт" (бывший "Юниаструм консалтинг").

В 2005 году вошел в президиум Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", был руководителем ее регионального отделения в Краснодарском крае.

В 2008-2012 годах занимал должность вице-президента "Опоры России" (президентом организации был Сергей Борисов).

В 2009 году учредил медиа-холдинг "Опора кредит" (информационно-консультативная поддержка малого бизнеса, в т. ч. по получению кредитов; организация Всероссийского конкурса для предпринимателей "Бизнес- успех", проведение рейтинга муниципальных образований).

С 16 ноября 2012 года по 29 октября 2014 года - президент "Опоры России", с 2014 г. - первый вице-президент организации (на посту Бречалова сменил Александр Калинин).

С 2013 года - сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

В 2013 году стал членом совета директоров Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР), в 2014 году - совета директоров Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

16 июня 2014 года избран секретарем Общественной палаты Российской Федерации. Сменил на этом посту академика Евгения Велихова, который занял должность почетного секретаря организации. Под руководством Бречалова Общественная палата в 2015 году разработала проект "Перспектива", направленный на поиск и поддержку гражданских и общественных инициатив в малых городах и сельских территориях, в том числе в виде грантов. С этой целью во всех федеральных округах РФ были проведены форумы "Сообщество", учреждена ежегодная премия Общественной палаты "Я - гражданин!". Была начата работа над созданием банка гражданских инициатив.

В 2015 году вошел в состав Совета при президенте РФ по противодействию коррупции. В 2016 году стал членом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а также Общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение государственных премий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Член Экспертного совета при правительстве РФ. В июне 2016 года вошел в наблюдательный совет общества "Знание".

4 апреля 2017 года указом президента РФ был назначен врио главы Удмуртской Республики. Прежний руководитель республики Александр Соловьев был отрешен от должности в связи с утратой доверия главы государства.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 4 млн 629 тыс. руб., супруги - 4 млн 708 тыс. руб.

Награжден почетной грамотой президента РФ (2014 год) за заслуги в организации и проведении международных летних образовательных форумов, имеет также благодарности президента (2013 год) и правительства РФ (2012 год).

Женат, имеет сына и дочь. Супруга - Елена Николаевна, дети - Артем и Анастасия.

Занимается триатлоном. В 2015 году принял участие в Байкальском ледовом марафоне и полумарафоне "Карьяла" в Карелии, в заплыве через реку Волгу "Соединяя берега".