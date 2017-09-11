Биография избранного губернатора Калининградской области Антона Алиханова

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2017 года избирательная комиссия Калининградской области сообщила, что на выборах губернатора региона, состоявшихся 10 сентября, победу одержал врио главы области Антон Алиханов ("Единая Россия"). По предварительным данным после обработки 100% протоколов, он получил 81,06% голосов избирателей. Второе место занял депутат областной думы Игорь Ревин от КПРФ (8,89%). Антон Алиханов возглавляет Калининградскую область в качестве временно исполняющего обязанности главы региона с 6 октября 2016 года.

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Антон Андреевич Алиханов родился 17 сентября 1986 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне - Сухум, Республика Абхазия). Отец - Андрей Антонович Алиханов (родился в 1960 году), предприниматель, занимался бизнесом, связанным с поставкой мясной продукции. В частности, был одним из совладельцев компании по оптовой торговле мясом "Русмясомолторг", должность первого вице-президента которой занимал Михаил Бабич, ныне - полпред президента в Приволжском федеральном округе. Мать - Лиана Тейрановна Алиханова (родился в 1961 году), кандидат медицинских наук, возглавляла отделение гастроэнтерологии в городской клинической больнице №4 (Москва), в настоящее время занимается частной практикой. Предки по отцовской линии - греки и донские казаки, по материнской - русские и грузины.

В 1992 году, после начала вооруженного грузино-абхазского конфликта, семья Алихановых была вынуждена покинуть Абхазию и переехать в Москву.

Имеет два высших образования. Окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ (ныне - в составе Финансового университета при правительстве РФ) по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция".

Кандидат экономических наук. В 2012 году в Российском экономическом университете им. Плеханова защитил диссертацию на тему "Управление издержками на развитие организационной культуры компании".

С 2010 года работал в Министерстве юстиции РФ. Занимал должность ведущего советника.

С 2013 по 2015 год - в Министерстве промышленности и торговли РФ. Был заместителем директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности министерства Сергея Колдаева. Затем исполнял обязанности директора того же департамента. Входил в состав Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ.

В августе 2015 года вошел в состав консультативного совета по промышленности при Коллегии Евразийской экономической комиссии.

22 сентября 2015 года распоряжением губернатора Калининградской области Николая Цуканова был назначен заместителем председателя правительства региона (полномочия премьера исполнял действующий губернатор). В региональном правительстве Антон Алиханов занимался вопросами экономики, сельского хозяйства и промышленности.

17 декабря 2015 года возглавил администрацию особой экономической зоны в Калининградской области. Курировал разработку закона о правовом регулировании особого режима предпринимательской деятельности на территории Калининградской области.

28 июля 2016 года врио главы Калининградской области стал начальник УФСБ Евгений Зиничев. 30 июля 2016 года Зиничев назначил 29-летнего Антона Алиханова временно исполняющим обязанности председателя правительства Калининградской области. Свое решение врио губернатора обосновал необходимостью повышения инвестиционной привлекательности региона. Антон Алиханов курировал деятельность вице- премьеров областного правительства, за исключением вице- премьера по внутренней политике, а также деятельность министерств, кроме минфина. Был одним из авторов плана стратегического развития региона на среднесрочную перспективу, лоббировал продление режима особой экономической зоны в области, введение виз электронного типа для въезда иностранцев на территорию региона.

6 октября 2016 года указом президента РФ Владимира Путина Антон Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Евгений Зиничев подал прошение о переходе на другую работу "по семейным обстоятельствам". На момент назначения Антон Алиханов, которому в сентябре 2016 года исполнилось 30 лет, стал самым молодым среди глав российских регионов.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 г составила 2 млн 614 тыс. руб. (доход супруги не указан).

Награжден почетной грамотой президента РФ.

Женат, имеет сына Андрея и дочь Полину. Супруга - Дарья Вячеславовна Абрамова (родилась в 1986 году), в 2009 году окончила факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений МИД РФ, работала редактором на телевидении. Ее дедушка (по материнской линии) - уроженец Сухума, известный врач-трансплантолог, президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия.

Занимался дзюдо, смешанными единоборствами, борьбой кудо.