Биография избранного губернатора Рязанской области Николая Любимова

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2017 года избирательная комиссия Рязанской области сообщила, что на выборах губернатора региона, состоявшихся 10 сентября, победу одержал врио руководителя области Николай Любимов ("Единая Россия"). По итогам обработки 100% протоколов он получил 80,16% голосов избирателей. Второе место занял депутат Госдумы РФ Александр Шерин от ЛДПР (8,44%). Николай Любимов возглавляет Рязанскую область в качестве временно исполняющего обязанности главы региона с 14 февраля 2017 года.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Николай Викторович Любимов родился 21 ноября 1971 года. в Калуге. Его мать Валентина Алексеевна работала педагогом в городском училище №36.

В 1993 году с отличием окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического института им. К. Э. Циолковского (ныне - Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского) по специальности "учитель истории и социально-политических дисциплин". В 2001 году получил диплом Московского гуманитарно-экономического института по специальности "юриспруденция". В том же году на базе Франко-Российского института делового администрирования прошел курс повышения квалификации по теме "Стратегия развития Калужской области и развитие эффективной команды для ее реализации".

После окончания Калужского пединститута остался работать в вузе начальником научно-исследовательского сектора.

С 1997 по 2000 год - главный специалист правового отдела, затем начальник отдела инвестиций департамента экономики и промышленности администрации Калужской области.

В 2000-2003 годах возглавлял Центральное агентство по регистрации выпусков ценных бумаг акционерных обществ в Калуге.

В 2003-2004 годах - генеральный директор открытого акционерного общества (ОАО) "Калужская ипотечная корпорация".

С 2004 по 2007 год - министр экономического развития Калужской области (руководитель регионального правительства - губернатор области Анатолий Артамонов).

25 июня 2007 года перешел в городскую управу муниципального образования "Город Калуга". Занял пост первого заместителя городского головы, начальника управления экономики и имущественных отношений города. Возглавлял муниципальную коллегию, образованную при главе Калуги Максиме Акимове. С июля 2007 года исполнял обязанности городского головы в связи с назначением Акимова заместителем губернатора области (с 2013 г. Акимов - первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ).

15 сентября 2007 года на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" единогласно был выдвинут кандидатом на пост главы Калуги.

В 2007-2010 годах - городской голова Калуги. Был избран 2 декабря 2007 года на досрочных выборах, набрал 73,39% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, декан Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана Вячеслав Попков, получил 15,53%. В годы, когда город возглавлял Николай Любимов, был принят генеральный план развития городского округа, начато строительство муниципального жилья, застройка района Правобережный, открыт после реконструкции Гагаринский мост через Оку и др. На территории технопарка "Грабцево" введены в строй "Гестамп- Северсталь-Калуга" (производство автомобильных деталей), "Гестамп-Гонварри-Калуга" (сервисный металлоцентр). В индустриальном парке "Калуга-юг" запущено производство грузовых автомобилей ЗАО "Вольво восток", началось размещение производителей автокомпонентов ЗАО "Бецема- Калуга", ООО "Меркатор-Калуга". Согласно Индексу политического влияния глав 100 крупнейших городов России, подготовленном фондом "Петербургская политика", в 2010 г. Николай Любимов вошел в число пяти лучших российских мэров.

В 2009 году был избран председателем Калужского регионального отделения Ассоциации юристов России.

С декабря 2010 года по сентябрь 2015 года Николай Любимов занимал пост заместителя губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Одновременно с сентября 2011 года был руководителем администрации губернатора.

В 2015-2016 годах - депутат Законодательного собрания Калужской области VI созыва. Был избран 13 сентября 2015 года по списку регионального отделения партии "Единая Россия" (возглавлял Жуковскую территориальную группу №6). Входил во фракцию "Единая Россия". С 24 сентября 2015 года - председатель Законодательного собрания области.

В мае 2016 года участвовал в предварительном внутрипартийном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ по Калужской области. Занял первое место по итогам голосования (64,87%).

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва по списку партии "Единая Россия" (четвертый номер в региональной группе №21 - Брянская, Калужская, Смоленская, Тульская области). Был членом фракции "Единая Россия", входил в комитет по бюджету и налогам.

14 февраля 2017 года указом президента РФ Владимира Путина назначен врио губернатора Рязанской области в связи с досрочной отставкой бывшего главы региона Олега Ковалева.

Член Всероссийской политической партии "Единая Россия", член президиума регионального политического совета Калужского регионального отделения партии.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год составила 3 млн 366 тыс. руб., супруги - 1 млн 342 тыс. руб.

Женат, имеет двух дочерей. Супруга - Оксана Владимировна Любимова (родилась в 1980 году), выпускница Калужского государственного педагогического университета, работала в компании Volvo Trucks . Дочери - Алена (родилась в 2001 году) и Валерия (родилась в 2006 году) - учатся в школе.