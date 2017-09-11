Биография избранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2017 года избирательная комиссия Свердловской области сообщила, что на выборах губернатора региона, состоявшихся 10 сентября, победу одержал врио руководителя области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он получил 62,16% голосов избирателей. Второе место занял управляющий директор ПАО "Плюс банк" Алексей Парфенов от КПРФ (11,64%). Евгений Куйвашев возглавляет Свердловскую область с 2012 года.

СПЕЦПРОЕКТ Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Евгений Владимирович Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговском Ханты-Мансийского района одноименного национального округа (ныне - Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО).

В 1993 году окончил Тобольское медицинское училище им. Володи Солдатова (ныне имеет статус колледжа) по специальности "стоматолог-ортодонт", в 1999 году - заочно Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ (ныне - Московский пограничный институт ФСБ России) по специальности "юриспруденция". В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе "Государственное и муниципальное управление".

В 1989 году работал слесарем в тресте "Сургутремстрой" (Сургут, ХМАО).

В 1989-1991 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1991 году, работал методистом по физической культуре в Сургутском управлении технологического транспорта №1.

В 1993 году. - зубной техник медико-санитарной части поселка городского типа Пойковский Нефтеюганского района ХМАО.

В 1993-1994 годах был заместителем председателя по коммерческим вопросам Нефтеюганского отделения Союза ветеранов Афганистана.

С 1994 по 1996 год работал машинистом бетономешалки, вышкомонтажником в Салымском вышкомонтажном управлении акционерного общества "Юганскнефтегаз".

В 1996-1997 годах занимал должность юрисконсульта в ремонтно-эксплуатационном управлении в Пойковском.

В 1997-2000 годах - помощник главы администрации, первый заместитель главы администрации Пойковского Эдуарда Худайнатова (в 2010-2012 годах - президент компании "Роснефть").

В 2000-2005 годах занимал должность главы поселковой администрации. Одновременно преподавал муниципальное право, теорию государства и права в Пойковском филиале Тюменского государственного университета.

В 2005 году переехал в Москву. С января по ноябрь 2005 г. был заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве - заместителем главного судебного пристава Москвы Александра Комарова. Руководителем Федеральной службы судебных приставов с 2004 г. являлся Николай Винниченко.

В ноябре 2005 года Евгений Куйвашев вернулся в Тюменскую область. 30 ноября того же года был избран главой администрации г. Тобольска. За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты городской думы. Куйвашев возглавлял администрацию Тобольска до июля 2007 года.

В 2007-2011 годах - глава администрации Тюмени. Был избран городским парламентом 5 июля 2007 года.

С 29 января по 6 сентября 2011 года. - заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Винниченко.

С 6 сентября 2011 года по 14 мая 2012 года - полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе. Назначен указом президента РФ Дмитрия Медведева. Бывший полпред в УФО Николай Винниченко стал заместителем генпрокурора РФ.

С сентября 2011 года по май 2012 года - член Совета безопасности РФ.

14 мая 2012 года указом президента РФ Владимира Путина Евгений Куйвашев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Александр Мишарин, ранее возглавлявший регион, сложил свои полномочия досрочно по состоянию здоровья.

29 мая 2012 года Законодательное собрание Свердловской области наделило Евгения Куйвашева полномочиями главы региона по представлению президента РФ. За его кандидатуру проголосовали 46 из 49 присутствовавших депутатов. В тот же день он официально вступил в должность.

17 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя региона.

Входил в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления (в 2007-2011 годах).

Является членом Совета при президенте РФ по делам казачества (с 2012 года).

Член президиума политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" в Свердловской области.

В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества в июне 2016 года, вошел в третью группу руководителей субъектов РФ ("средний рейтинг"). Делит 63-64-е места с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, с которым набрал одинаковое количество баллов - 53.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 год - 3 млн 334 тыс. руб., супруги - 9 млн 968 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ 1-го класса (2011 год).

Награжден орденом Почета (2012 год).

Женат, имеет двоих детей. Супруга - Наталья (родилась в 1974), предприниматель. Является директором и совладельцем ООО "Леля", которому принадлежит расположенная в Тюмени и Тобольске сеть магазинов элитных вин "Три бокала". Дочь - Елизавета (родилась в 1997 году), сын - Дмитрий.