Переговоры по урегулированию сирийского кризиса в Астане. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 14-15 сентября в Астане запланировано проведение шестого раунда международных переговоров по Сирии. В консультациях примут участие делегации официального Дамаска и сирийской оппозиции, а также спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. США и Иордания выступят в качестве наблюдателей. Основной темой встречи, как ожидается, станет создание зоны деэскалации в провинции Идлиб и закрепление перемирия в уже действующих зонах.

Предыстория Астанинского процесса

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Эскалация конфликта подтолкнула мировое сообщество к активным действиям по поиску путей урегулирования кризиса. Первые попытки были предприняты в рамках неформальных объединений "Группы друзей Сирии" и "Группы действий по Сирии". Затем были организованы конференции в Женеве (30 июня 2012 года; январь - февраль 2014 года; январь - июль 2016 года). Несмотря на международные посреднические усилия, военные действия в Сирии продолжались. С 2014 года на территории страны активизировалась террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). В сентябре 2014 года против ИГ начала действовать международная коалиция во главе с США. Однако это не остановило кровопролития. К концу 2015 года число жертв конфликта, по данным ООН, превысило 270 тыс. человек. В этих условиях Россия в сентябре 2015 года начала в Сирии военную операцию против ИГ. При поддержке ВКС РФ правительственным силам Сирии удалось переломить ситуацию в войне и перейти в наступление на ключевых направлениях. К декабрю 2016 года при содействии России были освобождены более 600 населенных пунктов, в том числе Алеппо. Изменение военной ситуации в Сирии привело к необходимости поиска новых форматов политического урегулирования. Его инициаторами, помимо России, выступили Турция и Иран, принимающие активное участие в сирийском конфликте (Анкара в августе 2016 года начала военную операцию на севере Сирии "Щит Евфрата"; Тегеран оказывает сирийскому режиму военную помощь). Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данную инициативу, заявил, что новый формат "должен послужить дополнением к межсирийскому диалогу под эгидой ООН в Женеве, объединив за столом переговоров тех, кто реально контролирует ситуацию "на земле" и способен выполнять взятые на себя обязательства".

К переговорам были привлечены представители правительства Сирии и делегация сирийской оппозиции. Казахстан предоставил нейтральную площадку для встреч.

К концу декабря удалось согласовать введение режима прекращения огня (вступил в силу 30 декабря 2016 года), который распространяется на сирийские правительственные войска и все вооруженные группировки за исключением ИГ и "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ), и запустить процесс мирных переговоров в Астане.

1-й раунд

Переговоры в Астане начались 23-24 января 2017 года. Наблюдателями выступили США и ООН. В консультациях принимали участие страны-гаранты - Россия, Иран и Турция, делегация официального Дамаска и оппозиционные силы, представляющие вооруженные группировки, готовые идти на диалог с режимом Башара Асада. Важным итогом этого раунда стало начало процесса определения групп умеренной вооруженной оппозиции, способных вести переговоры с властями Сирии. Вооруженные формирования, которые отказались идти на контакт с сирийским правительством, были причислены участниками встречи к террористическим организациям. В ходе встречи Россия предложила проект будущей конституции Сирии, однако он был отвергнут сирийской оппозицией. Россия, Турция и Иран договорились создать трехстороннюю оперативную группу для контроля за соблюдением перемирия в стране.

2-й раунд

15-16 февраля 2017 года в столице Казахстана состоялся второй раунд переговоров. Наблюдателями выступили Иордания, США и представители ООН. Встреча проходила на фоне операции сирийской армии и российских ВКС по освобождению Пальмиры и пригородов Дамаска, а также присоединения новых населенных пунктов Сирии к режиму прекращения огня (к середине февраля 2017 года, по данным российского Центра по примирению сторон, их насчитывалось более 1200). В центре обсуждения находился вопрос контроля за военной ситуацией в Сирии и перспективы межсирийских консультаций в Женеве, запланированных на конец февраля. Главным итогом встречи стали решения о создании совместной группы для регулярного мониторинга соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии и о выработке мер доверия между конфликтующими сторонами.

3-й раунд

14-15 марта 2017 года прошла третья международная встреча в Астане. Наблюдателями, как и на февральской встрече, выступили представители ООН, США и Иордании. Она проводилась на фоне успешных военных операций правительственных сил. К началу марта была окончательно освобождена Пальмира, установлен контроль над стратегически важным шоссе Алеппо-Ракка, по которому осуществлялось снабжение бандформирований, укрепившихся в Ракке. К середине марта число населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня, достигло 1330. Делегация вооруженной оппозиции в Астану не приехала, что сделало невозможным проведение межсирийских консультаций. Заметным достижением стало определение Россией, Ираном и Турцией зон, подконтрольных ИГ и другим террористическим структурам. Проект конституции, предложенный Россией, не обсуждался.

4-й раунд

3-4 мая 2017 года был проведен очередной раунд переговоров в Астане. В нем приняли участие представители стран-гарантов, делегации сирийского правительства и вооруженной оппозиции, а также наблюдатели из США, Иордании и ООН. 3 мая оппозиция во главе с представителем группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммедом Аллюшем прервала переговоры, сославшись на отсутствие четкой повестки дня и продолжающиеся бои в Сирии, в частности в Хомсе и Дераа. 4 мая часть оппозиции вернулась за стол переговоров. По результатам встречи Россия, Иран и Турция подписали меморандум о зонах безопасности в Сирии, предполагающий создание четырех зон деэскалации: в провинции Идлиб; к северу от города Хомс; в Восточной Гуте и на юге страны. Меморандум вступил в силу в полночь 6 мая. Было решено создать вдоль зон деэскалации безопасные районы для предотвращения прямого военного противостояния. Представители сирийской оппозиции заявили, что создание зон деэскалации в Сирии не должно рассматриваться как альтернатива политическому процессу урегулирования. Также в Астане обсуждался еще ряд документов. В частности, положение об обмене пленными, дополнительный протокол о соблюдении режима прекращения боевых действий, документ о международной комиссии по разминированию памятников культурного наследия в Сирии.

5-й раунд

4-5 июля в Астане состоялась пятая встреча. В ней приняли участие делегации правительства и вооруженной оппозиции Сирии, а также страны-гаранты перемирия (РФ, Иран и Турция), представители Иордании, США и ООН. Главная цель - выйти на договоренности по зонам деэскалации в Восточной Гуте и северном Хомсе - не была достигнута. Никаких документов в ходе пятого раунда подписано не было. Участники встречи лишь приняли положение о совместной рабочей группе по зонам деэскалации, которая была наделена полномочиями по решению всех текущих вопросов.

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари назвал результаты Астаны "скромными" и обвинил в этом турецкую сторону, добавив, что "турецкая политика к процессу в Астане негативная". Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура напротив подчеркнул, что в Астане удалось достичь некоторого прогресса. Глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев также отметил общий позитивный вклад состоявшихся консультаций.