Книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября во Франкфурте-на-Майне откроется крупнейшая в мире книжная ярмарка. Она будет работать до 15 октября.

История

История Франкфуртской книжной ярмарки (Frankfurter Buchmesse) связана с именем первопечатника Иоганна Гутенберга, открывшего в 1458 году типографию в Майнце, примерно в 40 км от Франкфурта-на-Майне. К тому времени Франкфурт уже был крупным торговым центром, где с 1150 года проводились различные ярмарочные мероприятия.

Согласно некоторым исследованиям, первая ярмарка печатных книг состоялась здесь в 1473 году. С 1574 года она организовывалась уже на постоянной основе. До XVII века книжная ярмарка Франкфурта была важнейшей в Европе, однако затем в силу различных причин утратила свое значение. Возрождена в 1949 году по инициативе Биржевого союза немецких книготорговцев и нескольких крупных западногерманских издательств.

Ярмарка в ХХ веке

В 1949 году ярмарка прошла в помещении церкви Святого Павла, главной лютеранской церкви города. В ней приняли участие 205 немецких издательств. Мероприятие имело успех, и вскоре устроители решили расширить круг участников, пригласив зарубежных издателей. Уже через несколько лет ярмарка стала международной, а затем приобрела статус самого значительного книжного форума мира. Помимо книг, здесь представлена и другая печатная продукция - журналы, газеты, атласы и карты, календари, комиксы, а также электронные средства информации.

Основная цель ярмарки - продвижение немецкой литературы за рубежом, а также содействие культурному обмену и сотрудничеству между издательствами разных стран, расширение деловых контактов, демонстрация различных технологических новинок издательского бизнеса. Целевая аудитория ярмарки - специалисты (издатели, писатели и переводчики, иллюстраторы, представители библиотек).

Ярмарка проводится ежегодно в октябре в выставочном комплексе Messe Frankfurt, одном из крупнейших в мире (располагается в соединенных между собой четырех павильонах площадью порядка 170 тыс. кв. м). Ее организатор - Frankfurter Buchmesse GmbH, дочернее предприятие Союза книготорговцев. Директором с 2005 года является книгоиздатель Юрген Бос.

В начале 1990-х годов ярмарка при поддержке МИД ФРГ начала открывать постоянные представительства за рубежом - бюро, или центры немецкой книги. Первый такой центр был открыт в 1993 году в Москве, в 1998 году - в Пекине и Нью-Йорке, а в 2008 году - в Нью-Дели.

На ярмарке вручается ряд премий, в том числе Немецкая книжная премия (аналог британской Букеровской премии; присуждается союзом книготорговцев с 2005 года за лучший роман года на немецком языке). Ее первый лауреат - австрийский писатель Арно Гайгер (за роман о трех поколениях одной семьи "У нас все хорошо"). В 2016 году премию получил немецкий автор Бодо Кирххофф за роман Widerfahrnis ("Случай").

В ходе ярмарки ее директор проводит встречи с известными журналистами, публицистами и общественными деятелями из разных стран, на которых обсуждаются актуальные политические и гуманитарные вопросы. Это один из самых популярных форматов форума, он называется "Мировой прием" (Weltempfang).

Ярмарка постоянно обновляется. Так, в 2015 года было изменено месторасположение стендов с учетом процесса слияния книжных рынков ряда стран. Англоязычные экспозиции теперь сконцентрированы в центре выставочных площадей. Также были объединены стенды, представляющие азиатские и арабские страны; собраны вместе книги испаноязычных стран, Франции, Италии, Нидерландов, Скандинавии и Восточной Европы; отдельно была выделена немецкоязычная литература.

В 2016 году впервые прошла отдельная выставка, посвященная виртуальным и цифровым видам искусства, связанным с книгоизданием. На ней было продемонстрировано, как цифровые технологии расширяют возможности творчества. Выставка, получившая название THE ARTS+, пользовалась огромным вниманием посетителей, теперь это постоянное мероприятие в рамках Франкфуртской ярмарки.

Статистика

Ежегодно участниками ярмарки становятся представители порядка 100 стран. Количество издательств, выставляющих свою продукцию, превышает 7 тыс., из них примерно 66% - иностранные. Ярмарку посещают более 275 тыс. человек (почти 70% - из Германии, остальные - из других европейских стран), во время ее работы проводится свыше 4 тыс. тематических мероприятий - семинары, круглые столы, концерты, встречи с писателями и др.

Работу ярмарки освещают около 10 тыс. журналистов и примерно 2,4 тыс. блогеров.

Страна - почетный гость

С 1976 года одна из стран получает статус почетного гостя и становится главной участницей ярмарки. Цель этого формата - познакомить широкий круг читателей и профессионалов с литературой данной страны, привлечь к ней внимание переводчиков и т. д. Стране-гостю на льготных условиях предоставляются центральные площадки. По статистике, за время работы ярмарки экспозицию почетного гостя посещают 120-150 тыс. человек. Как правило, ее открывают первые лица государства.

Разработку выставочной программы и ее финансирование страна-гость осуществляет самостоятельно. Чтобы получить этот статус, заинтересованное государство должно подать заявку. Выбор делает на конкурсной основе наблюдательный совет Биржевого союза немецких книготорговцев. Обычно почетный гость определяется за три года до начала ярмарки.

В 1992 году в этом качестве должен был выступить СССР, однако в 1991 году государство распалось, и центральной страной на ярмарке стала Мексика. Россия стала почетным гостем в 2003 году, когда в Германии проводился Год российской культуры. Российская делегация состояла из 130 литераторов, в число которых входили Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Виктор Ерофеев, Татьяна Толстая, Эдуард Радзинский, Дарья Донцова. Кроме того, страну представляли 200 издательств, включая такие крупные, как АСТ, "Олма-Пресс", "Просвещение", "Эксмо".

На последней ярмарке в 2016 году почетными гостями были Нидерланды и бельгийский регион Фландрия. В 2017 году этот статус имеет Франция.

Ярмарка в 2017 года

На ярмарке будут представлены 269 французских издательств, приедут 180 авторов, пишущих на французском языке. К октябрю 2017 года в Германии было переведено с французского свыше 550 книг.

Гостями Юргена Боса в рамках "Мирового приема" станут журналисты из разных стран. В их числе норвежка Осне Сейерстад и один из самых известных авторов журналистских расследований немецкий публицист Ханс Лейендекер. Также приглашен турецкий журналист, колумнист и документалист Джан Дюндар, обвиненный в Турции в шпионаже и разглашении гостайны и эмигрировавший в Германию.

Впервые во Франкфурте свои книги будут экспонировать издательства из Нигера, Мадагаскара и Габона. В различных мероприятиях примут участие известные литераторы, среди которых Сесилия Ахерн, Николас Спаркс и Дэвид Браун.

Российский стенд со слоганом "Read Russia/Читай Россию" разместится на площади более 150 кв. м. На нем будет представлено порядка 800 книг от более чем 50 издательств (классика и современные произведения, труды по филологии и русскому языку, истории и географии России, детская и юношеская литература, художественные издания и др.).

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина познакомит посетителей с мемуарами "Личная жизнь", министр культуры РФ и писатель Владимир Мединский - со своими книгами на историческую тематику, журналистка Фекла Толстая - с проектом "Живые страницы", посвященном творчеству Льва Толстого. В российской делегации также такие известные авторы, как Ольга Славникова, Лев Данилкин, Татьяна Сотникова (Анна Берсенева) и др.