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Биография кандидата на пост гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле

Биографии и справки
13 октября, 20:36 UTC+3

Экс-министр культуры Франции была избрана 13 октября исполнительным советом организации

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Кандидат на пост генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле

Кандидат на пост генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле

© REUTERS/Philippe Wojazer

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 октября исполнительный совет ЮНЕСКО избрал кандидатом на пост генерального директора организации француженку Одре Азуле.

Она должна быть утверждена на 39-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, которая продлится с 30 октября до 14 ноября.

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Кандидат на пост генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле

Гендиректором ЮНЕСКО избрана экс-министр культуры Франции Одре Азуле

Новый генеральный директор сменит Ирину Бокову (Болгария), срок полномочий которой заканчивается 14 ноября (занимает должность с 2009 года).

Одре Азуле родилась 4 августа 1972 года в Ла Сель-Сен-Клу (город и муниципалитет во французском регионе Иль-де-Франс, недалеко от Парижа). Ее отец - Андре Азуле - был советником короля Марокко Хасана II, в настоящее время является советником его сына, короля Мухаммеда VI.

В 1993 году Одре Азуле получила степень магистра делового администрирования Ланкастерского университета (Великобритания), в 1994 году окончила Университет Париж-Дофин, в 1996 году - Институт политических исследований ("Сьянс По", Париж), в 2000 году - Национальную школу администрации (Страсбург).

В 2000-2003 годах занимала должность помощника, затем руководителя отдела аудиовизуального сектора в Управлении развития СМИ при Министерстве культуры Франции.

В 2006-2017 годах работала в Национальном центре кинематографии и анимации, являлась заместителем директора по вещанию, финансовым и юридическим директором, заместителем генерального директора.

В 2014 году стала советником президента Франции Франсуа Олланда по культуре и коммуникациям. Занималась, в частности, проблемами регулирования рынка аудиовизуальных услуг и кино. В сферу ее деятельности входила также защита французского кино на европейском рынке.

В 2016-2017 годах - министр культуры и массовых коммуникаций в правительствах Манюэля Вальса и Бернара Казнёва. К 2017 году добилась увеличения бюджета министерства на 6,6%, до €2,9 млрд. Азуле активно участвовала в продвижении совместных инициатив Франции, ЮНЕСКО и ОАЭ по проблемам охраны культурного наследия в зонах конфликтов (обнародованы в декабре 2016 года).

Владеет английским и испанским языками.

Одри Азуле замужем, имеет сына и дочь. 

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