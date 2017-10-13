Биография кандидата на пост гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле

Сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира по керлингу в микстеСпорт 13 октября, 21:38
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов КрымаПолитика 13 октября, 21:34
"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата РоссииСпорт 13 октября, 21:26
Тимошенко намерена баллотироваться в президенты УкраиныМеждународная панорама 13 октября, 21:16
На Франкфуртской книжной ярмарке представлены новинки российского книгоизданияКультура 13 октября, 21:15
Австриец Доминик Тим отобрался на Итоговый турнир АТР в ЛондонеСпорт 13 октября, 21:13
Захарова: США могли преднамеренно не допустить военных РФ к участию в мероприятиях в ООНПолитика 13 октября, 20:59
Костин оценил потери ВТБ от списания 10% акций "Открытия" в 7 млрд рублейЭкономика и бизнес 13 октября, 20:46
Трамп: США готовы выйти из сделки с Ираном в любой моментМеждународная панорама 13 октября, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. 13 октября исполнительный совет ЮНЕСКО избрал кандидатом на пост генерального директора организации француженку Одре Азуле.
Она должна быть утверждена на 39-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, которая продлится с 30 октября до 14 ноября.
Новый генеральный директор сменит Ирину Бокову (Болгария), срок полномочий которой заканчивается 14 ноября (занимает должность с 2009 года).
Одре Азуле родилась 4 августа 1972 года в Ла Сель-Сен-Клу (город и муниципалитет во французском регионе Иль-де-Франс, недалеко от Парижа). Ее отец - Андре Азуле - был советником короля Марокко Хасана II, в настоящее время является советником его сына, короля Мухаммеда VI.
В 1993 году Одре Азуле получила степень магистра делового администрирования Ланкастерского университета (Великобритания), в 1994 году окончила Университет Париж-Дофин, в 1996 году - Институт политических исследований ("Сьянс По", Париж), в 2000 году - Национальную школу администрации (Страсбург).
В 2000-2003 годах занимала должность помощника, затем руководителя отдела аудиовизуального сектора в Управлении развития СМИ при Министерстве культуры Франции.
В 2006-2017 годах работала в Национальном центре кинематографии и анимации, являлась заместителем директора по вещанию, финансовым и юридическим директором, заместителем генерального директора.
В 2014 году стала советником президента Франции Франсуа Олланда по культуре и коммуникациям. Занималась, в частности, проблемами регулирования рынка аудиовизуальных услуг и кино. В сферу ее деятельности входила также защита французского кино на европейском рынке.
В 2016-2017 годах - министр культуры и массовых коммуникаций в правительствах Манюэля Вальса и Бернара Казнёва. К 2017 году добилась увеличения бюджета министерства на 6,6%, до €2,9 млрд. Азуле активно участвовала в продвижении совместных инициатив Франции, ЮНЕСКО и ОАЭ по проблемам охраны культурного наследия в зонах конфликтов (обнародованы в декабре 2016 года).
Владеет английским и испанским языками.
Одри Азуле замужем, имеет сына и дочь.