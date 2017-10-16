Биография Дмитрия Пескова

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ТАСС-ДОСЬЕ. 17 октября 2017 года исполняется 50 лет заместителю руководителя Администрации президента РФ - пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.
Дмитрий Сергеевич Песков родился 17 октября 1967 года в Москве в семье советского и российского дипломата, посла РФ в Пакистане и Омане Сергея Пескова (1948-2014).
В 1989 году окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед", "референт-переводчик".
С 1989 по 2000 год работал в системе Министерства иностранных дел (МИД) СССР, затем РФ.
В 1990-1994 гг. занимал должности дежурного референта, атташе, третьего секретаря посольства РФ в Турции.
С 1994 по 1996 год работал в центральном аппарате МИД России.
В 1996-2000 гг. - второй, затем первый секретарь посольства РФ в Турции. В ноябре 1999 года во время Стамбульского саммита ОБСЕ был переводчиком с турецкого у Бориса Ельцина, президента РФ в 1991-1999 гг. После саммита был приглашен на работу в Администрацию главы государства руководителем Управления пресс-службы президента РФ Алексеем Громовым.
С 2000 по 2008 год работал в Администрации президента РФ Владимира Путина. В 2000-2004 гг. - начальник отдела по связям со СМИ, затем заместитель, первый заместитель начальника Управления пресс-службы президента РФ, заместитель пресс-секретаря президента РФ Алексея Громова.
С 9 апреля 2004 года по 25 апреля 2008-го - первый заместитель пресс-секретаря президента РФ. Курировал координацию президентской пресс-службы с органами исполнительной власти, взаимодействие с зарубежными СМИ, а также работу журналистов на масштабных мероприятиях с участием президента РФ (прямые линии и др.).
В 2008-2012 гг. работал в Аппарате правительства РФ, которое возглавлял Владимир Путин. С 25 апреля 2008-го по май 2012 года являлся пресс-секретарем председателя правительства и одновременно занимал должность заместителя руководителя Аппарата правительства РФ.
В феврале 2008 года был избран председателем совета директоров Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" (создана в 1992 году с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества стран Содружества Независимых Государств).
После переизбрания Владимира Путина на должность президента РФ Дмитрий Песков вернулся на работу в Администрацию главы государства. С 22 мая 2012 года по н. в. - заместитель руководителя Администрации президента РФ - пресс-секретарь главы государства Владимира Путина.
Председатель медиасовета Русского географического общества (с 2010 года).
Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 год составила 12 млн 813 тыс. руб., супруги - 120 млн 815 тыс. руб. (она также имеет квартиру в США площадью 126 кв. м).
Действительный государственный советник РФ I класса (2005).
Награжден орденами Дружбы (2003) и Почета (2007). Имеет две благодарности президента РФ (2004, 2007) и благодарность правительства РФ (2009).
Владеет английским, турецким и арабским языками.
Женат третьим браком с 2015 года. Супруга - российская фигуристка Татьяна Навка (род. 1975). Первой женой Дмитрия Пескова была Анастасия Буденная (внучка советского маршала Семена Буденного), второй - Екатерина Пескова (род. 1976; Солоцинская). Имеет трех сыновей и двух дочерей. Сыновья - Николай (род. 1990), Мик и Дени; дочери - Елизавета (род. 1998) и Надежда (род. 2014).