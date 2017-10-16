Международный дискуссионный клуб "Валдай". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 октября 2017 года в Сочи открывается XIV ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай". Его тема - "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?".

О клубе "Валдай"

Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в сентябре 2004 года. Название получил по месту проведения первой конференции, которая состоялась в Новгородской области, недалеко от озера Валдай.

Клуб объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Количество его членов не ограничено. Все эксперты имеют право участвовать в заседаниях "Валдая", высказывать свое мнение и участвовать в дебатах.

Основные цели клуба состоят в содействии диалогу России и мирового сообщества, независимом и объективном анализе политических, экономических и социальных событий в РФ и мире, а также в совместной выработке решений по преодолению современного кризиса мировой системы.

Заседания "Валдая" проводятся ежегодно в разных регионах России. Кроме того, клуб организует региональные конференции (Азиатский, Ближневосточный и Евро-Атлантический диалоги). В рамках Петербургского международного экономического форума проводится специальная сессия.

Фонд развития и поддержки клуба

В 2011 году с целью создания новых направлений и тематических программ форума был учрежден Фонд развития и поддержки международного дискуссионного клуба. Организация управляет всеми проектами "Валдая". Учредителями фонда являются Совет по внешней и оборонной политике, некоммерческое партнерство "Российский совет по международным делам", Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Председатель совета фонда - Андрей Быстрицкий.

Участники

За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1 тыс. человек из 63 стран мира. Среди членов "Валдая" - представители крупнейших мировых университетов: Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского, Лондонского, Московского государственного университета, МГИМО и др. Во встречах также принимают участие журналисты мировых СМИ.

Премия клуба

В 2016 году учреждена премия международного дискуссионного клуба. Ее главным организатором является Фонд развития и поддержки "Валдая". Награда будет вручаться ежегодно "за вклад в понимание и объяснение изменений, происходящих в мировой политике", который может выражаться в научной публикации, серии публичных выступлений, осуществлении проектов по актуальным вопросам международных отношений и пр. Имя первого лауреата премии станет известно 16 октября 2017 года.

Отбор номинантов на премию осуществляет специально созданная академия клуба. В нее вошли 30 экспертов, которые участвовали в заседаниях "Валдая" не менее шести раз. Состав академии может увеличивается по решению оргкомитета премии, но не более чем на 10 членов в течение года.

Заседания клуба

Всего с 2004 года состоялось 13 конференций дискуссионного клуба. Все они по традиции завершались встречей участников "Валдая" с президентом РФ. В целом состоялось 11 таких встреч, за исключением 2010 и 2011 гг., когда глава государства Дмитрий Медведев находился за пределами России. При этом с момента основания "Валдая" с его участниками ежегодно встречался Владимир Путин - как в статусе президента, так и в статусе главы российского правительства.

Первая конференция клуба прошла 2-7 сентября 2004 года в Новгородской области на тему "Россия на рубеже веков: надежды и реалии". Во встрече приняли участие около 80 экспертов и политологов из РФ, США и стран Западной Европы. В ходе пяти сессий они обсудили вопросы внутренней и внешней политики России, ее экономическое развитие, проблемы обороны и безопасности. 6 сентября членов клуба и журналистов в своей резиденции Ново-Огарево (Московская область) принял президент РФ Владимир Путин. В течение трех с половиной часов глава государства отвечал на вопросы участников встречи.

В последующие годы география заседаний клуба постоянно менялась: встречи проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Ханты-Мансийске, Казани, Ростове-на-Дону, Калуге, Грозном, Якутске и др. X, юбилейный, форум 2013 года состоялся на берегу озера Валдай. С 2014 года конференции клуба проводятся в Сочи.

На встречах политологи и эксперты обсуждали актуальные вопросы внутренней политики России, проблемы ее экономического роста, место РФ в мире, глобальные угрозы безопасности, западные антироссийские санкции, строили свои прогнозы в отношении будущего развития России и др.

Последнее XIII заседание клуба на тему "Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира" состоялось 24-27 октября 2016 года в Сочи. Более 130 экспертов и политологов из 35 стран мира обсудили актуальные вопросы развития международных отношений, внутриполитического устройства России, экономики, вопросы демографии и развития технологий. Делегаты обсудили также отношения России со странами Евросоюза и сценарии устройства глобального мира через 10 лет. В работе клуба приняли участие бывшие президенты Финляндии, Австрии и ЮАР Тарья Халонен, Хайнц Фишер и Табо Мбеки. На итоговой сессии 27 октября выступил президент РФ Владимир Путин. Обращаясь к членам "Валдая", глава государства заявил, что Россия не стремится "ни к глобальному доминированию, ни к экспансии", а ее главным внешнеполитическим приоритетом является "равная и неделимая безопасность для всех государств". Глава РФ в своем выступлении предостерег также западных партнеров от создания "мифических проблем" в виде "пресловутой российской военной угрозы" или "влияния России на ход... выборов американского президента".