Шпионские скандалы между Россией и Норвегией. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 декабря 2017 года Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже. По данным СМИ, он был задержан ФСБ РФ в Москве в ходе спецоперации при получении документов, содержащих секретные сведения.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о случаях обвинения в шпионаже граждан СССР/РФ и Норвегии.

27 января 1977 года в Осло была арестована секретарь главы МИД Норвегии Гунвор Галтунг Хаавик при попытке передать своему связному Александру Принципалову секретные документы. В ходе следствия Хаавик рассказала, что во время германской оккупации Норвегии она познакомилась с русским военнопленным Владимиром Козловым. В 1947 году она, будучи сотрудником норвежского посольства в Москве, возобновила отношения с Козловым. Их связь была использована советскими спецслужбами для вербовки Хаавик (ей было присвоено кодовое имя Вика).

В 1956 году она вернулась в Норвегию (псевдоним был изменен на Грету) и продолжила работать на СССР. За 27 лет сотрудничества с советской разведкой она передала тысячи секретных документов. Была награждена советским орденом Дружбы народов. 5 августа 1977 года Хаавик умерла в тюрьме от сердечного приступа, так и не представ перед судом.

20 января 1984 года в Норвегии по подозрению в шпионаже в пользу СССР был арестован норвежский дипломат Арне Трехолт. Позже ему были предъявлены обвинения в передаче за вознаграждение советской разведке секретных сведений, касающихся норвежских вооруженных сил и НАТО. Трехолт, не признавший своей вины, был осужден на 20 лет, однако через восемь лет, в 1992 году, был досрочно освобожден. После этого некоторое время жил в России, затем обосновался на Кипре.

6 февраля 1996 года в Санкт-Петербурге по обвинению в разглашении гостайны и шпионаже был арестован эколог, капитан 1-го ранга в отставке Александр Никитин. Он долгое время сотрудничал с международной неправительственной экологической организацией "Беллона", штаб-квартира которой находится в Осло. Согласно данным российских органов госбезопасности, в подготовленном им докладе "Источники радиоактивного загрязнения в Мурманской и Архангельских областях", опубликованном в Норвегии, содержались сведения, составляющие гостайну. В апреле 2000 года Никитин был оправдан.

12 марта 1998 года правительство Норвегии обвинило в шпионской деятельности и объявило персонами нон грата российских дипломатов: советника российского посольства в Осло Евгения Серебрякова, атташе Валерия Кочкарева и сотрудников посольства Александра Монахова и Игоря Чалого. В ответ на высылку российских дипломатов 17 марта 1998 года из России были выдворены советник-посланник посольства Норвегии Руне Кастберг и генконсул в Мурманске Ульф Бьерн.

В январе 2004 года из Норвегии был выслан российский дипломат, подозреваемый в шпионаже. В ответ через несколько недель норвежский вице-консул в Мурманске был объявлен персоной нон грата. Имена дипломатов не разглашались.

В октябре 2009 года в мурманском аэропорту Мурмаши был задержан норвежский турист из Тромсё, у которого были обнаружены секретные карты некоторых местностей РФ и разведывательная аппаратура. О дальнейших действиях российских правоохранительных органов в отношении гражданина Норвегии не сообщалось.

В феврале 2017 года в Москве была пресечена аэровидеосъемка территории секретного научно-исследовательского института. Два нарушителя были задержаны, один из них оказался гражданином Норвегии. О дальнейшей судьбе подозреваемых не сообщалось.