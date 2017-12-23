Санкции ООН в отношении КНДР. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 декабря 2017 года Совет Безопасности (СБ) ООН единогласно одобрил резолюцию 2397, которая ввела новый пакет санкций в отношении КНДР. В частности, поставки сырой нефти в КНДР были ограничены до 4 млн баррелей в год, а продуктов нефтепереработки - до 500 тыс. баррелей. Также страны - члены ООН должны немедленно приступить к высылке на родину северокорейских трудовых мигрантов. Ужесточение санкционного режима было вызвано проведением 29 ноября 2017 года испытания северокорейской баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории введения санкций в отношении КНДР.

Первые санкции в отношении КНДР Совет Безопасности ООН ввел 14 октября 2006 года в ответ на проведение ядерного испытания 9 октября 2006 года (резолюция 1718). Санкции были направлены на ликвидацию ракетного и ядерного потенциала страны. Под запрет попали поставки, продажа или передача КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения. СБ потребовал от КНДР прекратить экспорт всех перечисленных наименований, а от государств - членов ООН - заморозить фонды, другие финансовые активы и экономические ресурсы, задействованные в реализации таких программ. Совет Безопасности также обязал государства - члены ООН принять необходимые меры для недопущения въезда на их территорию или транзита через нее лиц, связанных с северокорейскими ядерными и ракетными программами, а также членов их семей. СБ призвал принять совместные меры, включая досмотр северокорейских грузов на предмет наличия ядерного, химического или биологического оружия, средств его доставки и относящихся к нему материалов. СБ ООН подтвердил, что будет готов рассмотреть вопрос о целесообразности предусмотренных санкционных мер, включая их отмену, в зависимости от соблюдения КНДР положений данной резолюции.

12 июня 2009 года в связи с проведением КНДР второго ядерного испытания 25 мая 2009 года СБ ООН одобрил введение дополнительных санкций (резолюция 1874). Был запрещен экспорт из страны всех видов вооружений, а также их импорт, за исключением легкого стрелкового оружия. Введен ряд финансовых ограничений, в том числе замораживание северокорейских активов, которые могут быть использованы для финансирования ядерной и ракетной программ. Предусмотрен досмотр кораблей, идущих в КНДР и из нее, на предмет наличия на их борту запрещенного оружия и ядерных материалов.

22 января 2013 года СБ ООН принял резолюцию 2087, расширяющую список санкций, что стало ответом на запуск в декабре 2012 года ракеты-носителя со спутником. В КНДР утверждали, что запуск космического аппарата был осуществлен в мирных целях и в интересах экономического развития. Однако многие страны, в первую очередь США и их союзники, расценили этот запуск как завуалированное испытание баллистической ракеты большой дальности. В санкционный список были включены Комитет КНДР по аэрокосмическим технологиям, машиностроительная корпорация "Рёнха", торговая корпорация "Кумрён", а также руководитель центра управлениями спутниками КНДР Пак Чан Хо, а также генеральный директор космодромом "Сохэ" Чан Мён Чин.

7 марта 2013 года СБ ООН принял резолюцию 2094, ужесточающую санкции в ответ на проведенное 12 февраля 2013 года ядерное испытание. Предусмотренные документом меры направлены на пресечение нелегальной деятельности северокорейских дипломатов и банков, которым отныне запрещено открывать отделения в других странах. Резолюция обязывает страны - члены ООН блокировать все финансовые потоки, которые могут способствовать развитию ракетно- ядерной программы КНДР, и призывает государства проявлять бдительность по отношению к дипломатическому персоналу КНДР. Кроме того, был введен запрет на поставку Пхеньяну предметов роскоши (ювелирные изделия, самоцветы, дорогие автомобили) и заморожены активы Второй академии естественных наук КНДР, которая курирует программы разработки вооружений, и Корейской корпорации по импорту сложного оборудования.

2 марта 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2270 об ужесточении санкций в ответ на проведенные Пхеньяном в начале года ядерное испытание (6 января) и запуск ракеты со спутником (7 февраля). Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР угля, железной руды, титана, ванадия, золота и других ценных металлов, а также эмбарго на поставки в страну авиационного топлива. Также СБ принял решение ужесточить оружейное эмбарго и расширить финансовые санкции на банковский сектор. Отдельным пунктом в документе предусмотрено усиление эмбарго на поставки предметов роскоши в КНДР (распространено на дорогие часы, снегоходы и яхты).

30 ноября 2016 года СБ ООН единогласно проголосовал за расширение санкций (резолюция 2321). Резолюция была принята в качестве ответа на ядерное испытание, проведенное Пхеньяном 9 сентября 2016 года. Документ предусматривает значительное сокращение северокорейской торговли углем, который являлся основным экспортным продуктом КНДР (предыдущий пакет санкций также ограничивал угольную торговлю, однако у Пхеньяна оставалось право на экспорт угля, прибыль от которого "не превышала жизненно важных потребностей КНДР"; этим активно пользовался Китай). Кроме того, был запрещен экспорт меди, никеля, серебра и цинка. Значительно ограничивалось научно-техническое сотрудничество между КНДР и другими странами, за исключением совместных проектов в области медицины. Резолюция предусматривала сокращение количества северокорейских дипломатических представителей, работающих в зарубежных посольствах, а также ограничение доступа КНДР к иностранным финансовым инструментам: зарубежные страны должны закрыть большинство северокорейских банковских счетов. Санкционный список был расширен на 10 компаний и 11 человек.

2 июня 2017 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2356 о расширении санкций в отношении Пхеньяна, что стало ответом на проводимые КНДР запуски баллистических ракет. Ограничения были введены еще против 14 лиц и четырех компаний, в частности против северокорейской корпорации "Кымсан", управляющей генеральным бюро по атомной энергии КНДР, банка "Корю", который осуществляет платежи по внешнеторговым операциям, торговой корпорации "Канбон", а также стратегических ракетных войск армии КНДР.

5 августа 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкционный режим в отношении КНДР в ответ на запуск в июле 2017 года межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Эта резолюция (2371) предусматривает запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. При этом страны, которые уже заключили подобные контракты, должны были завершить ввоз закупленных ископаемых и товаров в течение 30 дней со дня принятия документа. Северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, запрещался вход в порты всех государств. Также странам, где работают северокорейские рабочие, было запрещено увеличивать их число. Санкции предусматривали и адресные меры в отношении 13 лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. По подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений должно сократить ежегодные валютные доходы КНДР, составлявшие на тот момент около $3 млрд, на $1 млрд.

11 сентября 2017 года СБ ООН принял новый пакет санкций в отношении КНДР. Эта мера была вызвана проведенным 3 сентября 2017 года очередным испытанием ядерного оружия в стране. Резолюция 2375 ввела запрет на закупку у КНДР текстиля, поставки в страну природного газа и его конденсатов, на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР. Также были введены ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки - не более 2 млн баррелей в год (начиная с 2018 года). Предполагалось, что закупки Пхеньяном углеводородов в случае полного осуществления санкций снизится на 30%.