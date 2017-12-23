Биография российского политика и предпринимателя Антона Бакова

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2017 года в Екатеринбурге состоялся съезд Монархической партии, на котором было принято решение о выдвижении ее лидера - политика и предпринимателя Антона Бакова - кандидатом на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Антон Алексеевич Баков родился 29 декабря 1965 года в Свердловске (ныне - Екатеринбург) в семье инженеров завода "Уралмаш".

В 1988 году окончил металлургический факультет Уральского политехнического института (УПИ, ныне - Уральский государственный технический университет).

Кандидат технических наук. В 1999 году в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете защитил диссертацию по теме "Исследование процесса волочения круглой заготовки во вращающейся вибрирующей волоке".

Предпринимательская деятельность в начале 1990-х

В середине 2000-х годов утверждал в официальных биографиях, что "трудовой путь начинал токарем".

Еще до окончания вуза занялся коммерцией, создав кооперативы "Кедр", а затем - "Малахит": сначала они устраивали туристические поездки по СССР, но вскоре переориентировались на торговлю на рынках области. С начала 1990-х годов одним из основных партнеров Бакова по бизнесу, а также помощником по общественно-политической деятельности был Александр Бурков (ныне - врио губернатора Омской области).

В 1991 году Антон Баков основал советско-лихтенштейнскую транспортную фирму "Ист Лайн". Она осуществляла чартерные авиаперевозки в Китай и Польшу, которыми пользовались торговцы-"челноки". В течение двух лет "Ист Лайн" стал основным владельцем московского аэропорта Домодедово. В 1994 году Антон Баков продал компанию ее генеральному представителю в Москве - Дмитрию Каменщику (до настоящего времени является председателем совета директоров аэропорта Домодедово). В дальнейшем, в середине 1990-х годов, основные средства получал за счет приобретенных в Свердловской области ликеро-водочных заводов.

В 1991 году широкую огласку получила инициатива Бакова по введению в обращение в Свердловской области денежных суррогатов - "уральских франков". Тираж "товарно-расчетных чеков" номиналом от 1 до 1000 франков товарищества "Уральский рынок" был отпечатан на Гознаке на деньги Бакова. Впоследствии, на фоне большой инфляции рубля, идеей введения самостоятельной валюты заинтересовался глава администрации Свердловской области Эдуард Россель. Он планировал ввести "уральские франки" на территории провозглашенной им в июле 1993 года Уральской республики (этот субъект РФ существовал де-факто до ноября 1993 года, когда своими указами президент России Борис Ельцин отправил в отставку Росселя и распустил Свердловский облсовет).

Деятельность в органах власти Свердловской области

С марта 1992 года по июль 1993 года Антон Баков руководил региональным представительством Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ по Свердловской и Тюменской области.

В ноябре 1993 года присоединился к основанному Эдуардом Росселем региональному избирательному объединению "Преображение Урала".

В 1993-1994 годах Антон Баков работал начальником Урало- Приволжского центра Государственного комитета РФ по делам федераций и национальностей (с января 1994 года - Министерство РФ по делам национальностей и региональной политике).

В 1994-1996 годах - депутат Свердловской областной думы I созыва. 10 апреля 1994 года был избран по Серовскому округу №7 от Свердловского областного отделения Партии российского единства и согласия (лидер - министр РФ по делам национальностей и региональной политике Сергей Шахрай). Являлся председателем комитета облдумы по законодательству и местному самоуправлению.

После образования в 1996 году вместо облдумы нового регионального парламента - двухпалатного Законодательного собрания Свердловской области - Антон Баков стал депутатом его нижней палаты (областной думы). При этом полномочия Бакова были продлены без участия в выборах. В 1996-1998 годах был заместителем председателя заксобрания. Депутатские полномочия исполнял до 2000 года.

В декабре 1995 года при поддержке вновь избранного губернатором Эдуарда Росселя баллотировался в мэры Екатеринбурга. По итогам голосования занял второе место с результатом 15,95% голосов избирателей. Главой города был переизбран Аркадий Чернецкий (70,82%).

В 1996-2001 годах - депутат Екатеринбургской городской думы II созыва.

В 1997 году был приглашен на пост генерального директора Металлургического завода им. А. К. Серова (г. Серов, Свердловская область). Для расчета с работниками в заводской столовой использовал ранее отпечатанные "уральские франки". В период своего руководства фактически присвоил себе предприятие, в 2000 году в судебном порядке был отстранен от должности. В этот же период вступил в конфликт с Эдуардом Росселем.

В 1999 году вместе с Александром Бурковым стал одним из основателей политического движения "За социальные гарантии трудящихся "Май". В том же году баллотировался в Государственную думу РФ III созыва от избирательного объединения "Мир. Труд. Май", был пятым номером в его федеральном списке. В Думу не прошел, так как объединение не преодолело 5-процентный избирательный барьер, набрав 0,57% голосов избирателей.

В 2000-2003 годах - депутат палаты представителей (верхней палаты) Заксобрания Свердловской области III созыва. 26 марта 2000 года был избран по Серовскому одномандатному округу №19, набрал 29,47%.

Был также депутатом Серовской городской и районных дум.

В 2001-2003 годах - генеральный директор зарегистрированной в Москве торговой фирмы ООО "НПО "Урал".

В 2003 году баллотировался как самовыдвиженец на выборах губернатора Свердловской области. В первом туре 7 сентября 2003 года занял второе место (14,43%), уступив действующему главе региона единороссу Эдуарду Росселю (42,85%). Во втором туре 21 сентября Россель победил с результатом 55,53% голосов, Баков набрал 29,97%.

Государственная дума РФ, Союз правых сил

В 2003-2007 годах - депутат Госдумы РФ IV созыва. 7 декабря 2003 года был избран по Серовскому одномандатному округу №167 от Партии возрождения России - Российской партии жизни (лидер - Геннадий Селезнев), набрал 35,79% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от Союза правых сил (СПС) Андрей Селиванов (25,88%). В Думе был независимым депутатом, в 2005-2006 годах входил во фракцию "Единая Россия". Являлся членом думского комитета по безопасности.

Вскоре после выборов вступил в партию "Союз правых сил". С 2006 года и до самороспуска партии в 2008 году входил в ее федеральный политсовет. В СПС Бакова называли "партийным политтехнологом".

2 декабря 2007 года баллотировался в Госдуму РФ V созыва по списку СПС, был первым номером в региональной группе №3 (Свердловская область). В Думу не прошел, так как партия набрала 0,96% и не преодолела 7-процентный барьер.

В 2010 году вместе с предпринимателем Константином Бабкиным выступил инициатором создания Партии дела. После первой неудачной попытки зарегистрировать ее в Минюсте отказался от участия в проекте.

"Романовская империя" и Монархическая партия

В сентябре 2011 года рассказал СМИ, что якобы купил у Островов Кука (государственное образование в ассоциации с Новой Зеландией) атолл Суворова в Тихом океане (0,4 кв. км) и планирует создать на этой территории собственное государство - "Российскую империю", провозгласив себя ее премьер-министром. Однако премьер-министр Островов Кука Генри Пуна опроверг эту информацию, заявив, что подобная сделка не заключалась. По его словам, Баков не смог даже доплыть до острова Суворова на нанятом им судне из-за морской болезни. Несмотря на это, в 2014 году виртуальное государство согласился возглавить Карл-Эмих Лейнинген - представитель ветви "кирилловичей" из дома Романовых (не имеющих законных прав на российский престол). После своего наречения "Николаем III" Лейнинген назначил Бакова "эрцканцлером" и пожаловал ему титул "светлейшего князя".

Впоследствии Антон Баков заявлял, что ведет переговоры о покупке земли или насыпных территорий в море для "Российской империи", а также о ее признании Гамбией, Кирибати, Черногорией, Македонией, Антигуа и Барбуда и др. странами.

В октябре 2017 года сообщил, что переименовал свое виртуальное государство в "Романовскую империю".

7 апреля 2012 года на учредительном съезде Монархической партии был избран председателем ее политсовета. 25 июня 2012 года партия была зарегистрирована Минюстом РФ.

Прочая деятельность, книги, семья

В 2000-2010-х годах основным источником доходов Антона Бакова являлась торговля земельными участками в Свердловской области. В 2016 года выручка его компании ЗАО "Белоярское сельскохозяйственное предприятие" составила 38,5 млн руб.

Автор книг "Цивилизация Средиземья" (1995, в соавторстве с Вадимом Дубичевым), "Российская Империя или Русский Шарм-Эль-Шейх" (2011, в соавторстве с Андреем Матвеевым), "Идолы власти. От Хеопса до Путина" (2013, с Андреем Матвеевым), "Золотая булла 2014 года. Монархический план возрождения России" (2014, с Анной Матюхиной), "Демократия по-русски" (2016).

Является автором более 10 патентов, в том числе "Способ переработки пиритосодержащих хвостов и труднообогатимых сульфидных руд" (1999), "Способ получения никельсодержащего сплава" (2003), "Способ добычи торфа" (2006).

Женат вторым браком. Супруга - Марина. Имеет сыновей Илью и Михаила, дочерей Алену и Анастасию. Дочь Анастасия в 2013 году баллотировалась от Монархической партии на пост главы Екатеринбурга (набрала 1,22% голосов).