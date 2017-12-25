Биография Виталия Мутко

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2017 года на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента организации. Исполняющим обязанности главы футбольного союза назначен генеральный директор РФС Александр Алаев.

Виталий Леонтьевич Мутко родился 8 декабря 1958 года в станице Куринская Апшеронского района Краснодарского края. Отец работал грузчиком, мать - станочницей в леспромхозе. По национальности - украинец. При рождении - Виктор Мутко, во время учебы в ПТУ №226 он изменил имя на Виталий.

В 1977 году окончил мореходное ПТУ №226 в городе Петрокрепость (ныне - Шлиссельбург, Ленинградская область) по специальности "моторист", в 1983 году - Ленинградское речное училище (ныне - Санкт-Петербургский колледж водного транспорта), в 1987 году - Ленинградский институт водного транспорта (ныне входит в состав Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова) по специальности "судовые машины и механизмы", получил квалификацию инженера-механика. В 1999 году заочно окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Кандидат экономических наук. В 2009 году в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов (с 2012 года - Санкт-Петербургский государственный экономический университет) защитил диссертацию на тему "Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии физической культуры и спорта".

В 1977-1978 годах работал матросом-мотористом на судах Ленинградского морского пассажирского порта и управления Северо-Западного речного пароходства.

В Ленинградском речном училище стал секретарем комсомольской организации. С 1983 года занимал должности инструктора, заведующего отделом по социальным вопросам, с 1989 года - секретаря районного исполнительного комитета (исполкома) Совета народных депутатов Кировского района города Ленинграда. В 1990 году был избран председателем Кировского районного Совета народных депутатов. В 1991-1992 годах - глава администрации Кировского района города.

В 1992-1996 годах - заместитель мэра города Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Одновременно являлся председателем комитета по социальным вопросам города.

С 1997 года по 2003 год - президент закрытого акционерного общества (ЗАО) "Футбольный клуб "Зенит".

В 2001-2003 годах- президент Российской футбольной Премьер-Лиги.

С октября 2003 года по май 2008 года - член Совета Федерации (СФ) Федерального Собрания РФ (представитель от правительства города Санкт-Петербурга). С января 2004 года по февраль 2007 года - член Комитета СФ по делам Федерации и региональной политике, в апреле-июне 2004 года - первый заместитель председателя, а с июня 2004 года - председатель Комиссии СФ по делам молодежи и спорту, с марта 2006 года по январь 2008 года - член Комитета СФ по социальной политике, с января 2008 года - член Комитета СФ по социальной политике и здравоохранению. Полномочия были прекращены досрочно 12 мая 2008 года в связи с назначением членом правительства.

С апреля 2005 года по ноябрь 2009 года - президент Российского футбольного союза (РФС), сменил на этом посту Вячеслава Колоскова. По инициативе Мутко сборную России по футболу впервые возглавил иностранный тренер - Гус Хиддинк (Нидерланды). В 2015 году и 2016 году вновь избирался президентом РФС и занимал этот пост до настоящего времени.

В 2006-2010 годах - член технического комитета и комитета по развитию Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

С 12 мая 2008 года по 21 мая 2012 года - министр спорта, туризма и молодежной политики РФ в правительстве Владимира Путина. С 21 мая 2012 года по 19 октября 2016 года - министр спорта РФ в кабинете Дмитрия Медведева.

В 2009 году избран членом исполкома ФИФА, в мае 2013 года переизбран на очередной четырехлетний срок. Также является членом комитета по безопасности и честной игре ФИФА.

В июле 2016 года в докладе, представленном независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства, был обвинен в манипуляции с допинг-пробами и поддержке употребления допинга российскими спортсменами. В ответ на обвинения он заявил, что доклад "сфальсифицирован", и "с юридической точки зрения доклад не выдерживает никакой критики". В том же месяце решением Международного олимпийского комитета лишен аккредитации на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

С 19 октября 2016 года - заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Курирует вопросы развития физкультуры и спорта, туризма, молодежной политики, а также организации, подготовку и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г.

Входит в состав Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту (с 2005 года).

С декабря 2016 года возглавляет Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Сменил на посту его руководителя Игоря Шувалова.

Заместитель председателя наблюдательного совета, председатель автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия - 2018" (с 2011 года).

Председатель наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Центр планирования и мониторинга Программы подготовки к проведению в 2018 г. в РФ чемпионата мира по футболу" (с 2014 года).

Член попечительского совета Российской академии образования. Заместитель председателя попечительского совета автономной некоммерческой организации "Российский международный олимпийский университет" (РМОУ).

Вице-президент Федерации футбола Санкт-Петербурга. Учредитель и президент Общественного благотворительного фонда по поддержке и развитию футбола в Санкт-Петербурге "Золотой пеликан". Президент Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга, проводящего соревнования спортсменов-инвалидов и призванного решать проблемы реабилитации лиц с врожденными интеллектуальными недостатками.

Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 год составила 9 млн 1 тыс. руб., супруги - 2 млн 332 тыс. руб.

Награжден орденами Почета (1994), Дружбы (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2008, 2014). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2005).

Соавтор учебно-методического пособия "Мини-футбол - игра для всех" (2008).

Женат. Супруга - Татьяна Ивановна (род. 1954), домохозяйка, работала в отделе кадров Балтийского морского пароходства, в 2007-2009 годах - генеральный директор ЗАО "Виталема". Две дочери: Елена (род. 1977), предприниматель, была соучредителем и директором стоматологической клиники, и Мария (род. 1985), выпускница юридического факультета Санкт-Петербургского университета.