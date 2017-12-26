Биография генерального конструктора атомных подлодок ЦКБ МТ "Рубин" Игоря Баранова

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался конструктор атомных подводных лодок Игорь Баранов.

Баранов Игорь Леонидович родился 29 июля 1932 года в Ташкенте (Узбекская ССР).

В 1956 году окончил кораблестроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет). В 1994 году получил степень кандидата, а в 2005 году - доктора технических наук.

После института был направлен на работу в Центральное конструкторское бюро-18 (ЦКБ-18; с 1966 года - Ленинградское проектно-монтажное бюро "Рубин"; ЛПМБ "Рубин"; с 2003 года - Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"; ЦКБ МТ "Рубин"). В проектном отделе занимал должности конструктора, начальника сектора.

В 1972 году стал заместителем главного конструктора атомных подводных крейсеров стратегического назначения проектов 667А и 667Б, а в 1974 году - 667БД и 667БДР.

В 1977 году назначен главным конструктором проектов 949, 675 и их модификаций. Курировал разработку проекта модернизации подлодок третьего поколения 949А "Антей".

В 1994 году занял должность генеральным конструктором по комплексу работ по созданию подводных крейсеров, вооруженных крылатыми ракетами оперативного назначения (проекты 949, 675МКВ, 949А, 949У, 881 и др.).

Всего за годы своей профессиональной деятельности принял участие в создании 16 советских и российских субмарин (из них 11 построены в соответствии с проектом 949А "Антей"). Участвовал в глубоководных испытаниях головных подводных лодок на предельную глубину погружения, в акустических испытаниях подводных лодок, анализе их результатов и выработке предложений, направленных на снижение уровня подводного шума. Занимался проектом модернизаций субмарин проекта 949А в 2010-х годов.

Был награжден почетной грамотой правительства РФ (2002). Лауреат Ленинской премии (1984) и премии им. П.П. Пустынцева (2006).