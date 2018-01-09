Биография оперного певца Александра Ведерникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 января 2018 года в возрасте 90 лет умер российский оперный певец, бывший солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников.

Александр Филиппович Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино (Вятская губерния, ныне - Кировская область) в семье зажиточных крестьян Филиппа Сергеевича и Анны Дмитриевны Ведерниковых. В начале 1930-х годов семья, опасаясь раскулачивания, переехала в поселок Челябинские угольные копи (ныне - город Копейск, Челябинская область). Отец устроился на работу плотником, мать - медсестрой. Впоследствии Ведерниковы переехали в поселок Еманжелинские угольные копи (ныне - город Еманжелинск, Челябинская область).

В годы Великой Отечественной войны Александр Ведерников был учеником токаря и чернорабочим. В 1943 году окончил Еманжелинскую школу № 5, после чего поступил в Коркинский горный техникум (ныне - Коркинский горно-строительный техникум, Челябинская область). Посещал кружок рисования в местном клубе "Большой горняк".

В 1947-м окончил техникум по специальности "горный мастер". Дипломная работа - "Доработка Батуринского угольного разреза". После окончания техникума был направлен на работу в один из уральских угольных трестов, но с разрешения управления решил поступать в вуз. Собирался подать документы на специальность художника, но места закончились, и решил учиться на певца.

В 1949 году Ведерников окончил Свердловское областное музыкальное училище им. П. И. Чайковского, в 1955-м - Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по вокальному классу Розы Альперт-Хасиной. В дипломном спектакле - опере Джоаккино Россини "Севильский цирюльник" - исполнил партию дона Базилио. Певческий голос - бас.

В 1955-1958 годы был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне - Государственный академический Мариинский театр, Санкт Петербург). Исполнял партии Ивана Сусанина в одноименной опере Михаила Глинки, Лепорелло в "Дон Жуане" Вольфганга Амадея Моцарта, Варяжского гостя в "Садко" Николая Римского-Корсакова и другие.

В 1958-1990 годах был солистом Государственного академического Большого театра (ГАБТ). В 1960-1961 годах проходил стажировку в оперном театре La Scala (Милан, Италия), где его наставником был Дженнаро Барра. Исполнял на сцене ГАБТ басовые партии в операх отечественных и зарубежных композиторов. В их числе: царь Салтан в "Сказке о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, Андрей Болконский и Михаил Кутузов в "Войне и мире" Сергея Прокофьева, Иван Тимофеевич в "Октябре" Вано Мурадели, хан Кончак в "Князе Игоре" Александра Бородина, Борис Годунов в одноименной опере Модеста Мусоргского, Командир в "Неизвестном солдате" Кирилла Молчанова, Великий инквизитор в "Дон Карлосе" Джузеппе Верди, Мефистофель в "Фаусте" Шарля Гуно, Судья в "Вертере" Жюля Массне.

В июле 2002 года спел партию Варлаама в представлении "Борис Годунов", которое ГАБТ дал у стен Святогорского монастыря в дни празднования 1100-летия Пскова.

В 2006-2009 годах был консультантом по вокалу солистов Большого театра.

С 2008-го был художественным руководителем театра "Русская опера" (Москва). В 2009 году в 81-летнем возрасте дебютировал в партии Солопия Черевика в опере Модеста Мусоргского "Сорочинская ярмарка", поставленной коллективом данного театра.

Ведерников - первый исполнитель некоторых произведений композитора Георгия Свиридова (партия баса в "Патетической оратории", вокальные циклы на слова Роберта Бернса, Аветика Исаакяна). Его камерный репертуар включал романсы на музыку Александра Бородина, Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, арии итальянских композиторов XVI-XVIII веков, русские народные песни, духовные песнопения и другие.

В разные годы певец в составе оперной труппы ГАБТ выступал с гастролями во Франции, Италии, Великобритании, Швеции, Канаде.

Дискография Александра Ведерникова насчитывает более тридцати музыкальных альбомов с записями арий, романсов, песен и ораторий.

В 1976 году Ведерникову присвоили звание народного артиста СССР. Был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1988), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2002).

Лауреат Государственной премии СССР (1969).

Обладатель второй премии конкурса вокалистов в рамках IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1953, Бухарест), первых премий Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение произведений советских композиторов (1956) и Международного конкурса вокалистов имени Р. Шумана (1956, Берлин).

В 2005 году Ведерникову было присвоено звание почетного гражданина Еманжелинского муниципального района.

Автор книги "Чтобы душа не оскудела" (1989), соавтор книги "Знаки жизни. Неизвестный Свиридов" (2014, вместе с Андреем Золотовым).

Ведерников был дважды женат. Вторая супруга - заведующая кафедрой органа и клавесина Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, заслуженная артистка России Наталия Ведерникова (род. 1936). Первая супруга - эстрадная певица Майя Головня (род. 1926). От первого брака имеет дочь Марину, от второго - сыновей Александра (род. 1964, заслуженный деятель искусств РФ, в 2001-2009 годах главный дирижер - музыкальный руководитель Большого театра) и Бориса (род. 1967, художник).

В честь певца назван астероид главного пояса 7996 Vedernikov, открытый в 1983 году.

Жизни и творчеству исполнителя посвящены книга "Александр Ведерников. Певец, артист, художник" (1985, составитель Андрей Золотов), документальные фильмы "Александр Ведерников. Тихая моя родина" (1988, режиссер Станислав Раздорский) и "Александр Ведерников. Золотой бас России" (2007, Никита Тихонов).