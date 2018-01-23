Советские и российские номинанты на кинопремию "Оскар". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января 2018 года российский фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева был номинирован на соискание американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Лауреаты премии будут объявлены на церемонии в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 4 марта. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, как российские кинофильмы и мультфильмы ранее выдвигались на соискание "Оскара".

Регламент

Номинантов (не более четырех-пяти) на премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" отбирает Американская академия кинематографических искусств и наук из списка лент, предложенных национальными оскаровскими комитетами. От РФ фильмы выдвигает Российский оскаровский комитет под председательством Владимира Меньшова.

В остальных категориях номинирование происходит в рамках самой Американской академии, причем в большинстве из них номинанты не из США являются скорее исключением. Относительно много картин зарубежного производства обычно представлено в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Статистика

Первым советским номинантом и обладателем "Оскара" была лента "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина; в 1942 года она стала одним из четырех лауреатов в категории "Лучший документальный фильм".

Всего за историю премии на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" были номинированы девять советских и семь российских лент (включая "Нелюбовь"), из них четыре получали награду. В категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" была одна советская и пять российских номинаций (победу одержала одна работа).

Две советские работы номинировались в категории "Лучший документальный короткометражный фильм": "Жизнь в зоопарке" (объединение "Арткино", 1947) и "Воспоминания о Павловске" (Ирина Калинина, 1985).

Один раз советская работа была соискателем в категории "Лучшая музыка к фильму" - это была фильм-опера "Хованщина" Модеста Мусоргского в 1962 году.

Таким образом, за всю историю "Оскаров" "Нелюбовь" стала 26-й отечественной работой, номинированной на премию.

Номинанты в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

Первым советским номинантом (и лауреатом) в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 1969 года стала "Война и мир" Сергея Бондарчука.

В 1970 году вторым соискателем стал трехсерийный фильм "Братья Карамазовы" Ивана Пырьева.

Затем среди советских номинантов были фильмы:

- "Чайковский" режиссера Игоря Таланкина (1972);

- "...А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (1973);

- "Дерсу Урзала" Акиры Куросавы (1976, совместное производство СССР и Японии, второй советский фильм-лауреат);

- "Белый Бим Черное ухо" Станислава Ростоцкого (1979);

- "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981, третий советский фильм-лауреат);

- "Частная жизнь" Юлия Райзмана (1983);

- "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского (1985);

После распада СССР первой российской номинацией был фильм "Угра - территория любви" Никиты Михалкова (1993). В 1995 году его же фильм "Утомленные солнцем" был номинирован и получил премию. Затем от России номинировались фильмы:

- "Кавказский пленник" Сергея Бодрова (1997);

- "Вор" Павла Чухрая (1998);

- "12" Никиты Михалкова (2008);

- "Левиафан" Сергея Звягинцева (2015).

Номинанты в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм"

В 1990 году на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" был номинирован советский мультфильм "Корова", созданный в Свердловской киностудии режиссером Александром Петровым. Впоследствии на соискание премии номинировались еще три картины Петрова, все они были выполнены в технике живописи по стеклу: "Русалка" (1998), "Старик и море" (1999, победа в категории) и "Моя любовь" (2008).

В 2009 году на "Оскар" был номинирован короткометражный мультфильм "Уборная история - любовная история" российского режиссера Константина Бронзита. В 2016 году на премию претендовала еще одна его работа - "Мы не можем жить без космоса".