В честь кого называли бомбардировщики Ту-160. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 января 2018 года стало известно, что новому стратегическому бомбардировщику Ту-160, построенному на Казанском авиационном заводе им. C. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев"), присвоено имя "Петр Дейнекин" - в честь летчика, военачальника, главнокомандующего ВВС СССР (1991) и России (1992-1998), Героя Российской Федерации, генерала армии.

ТАСС-ДОСЬЕ подготовило материал о том, в честь кого называли стратегические ракетоносцы Ту-160 в России.

История появления традиции

Самолетам Дальней авиации начали присваивать имена собственные в середине 1990-х годов: в рамках подготовки к параду Победы 1995 года имя "Илья Муромец" получил стратегический бомбардировщик Ту-160 с бортовым номером "06 красный".

Тогда же командующий Дальней авиацией издал соответствующее положение, регламентирующие порядок присвоения имен. Почетные наименования традиционно присваиваются Военным советом Дальней авиации. К настоящему времени имена собственные присвоены 18 самолетам Ту-160 (один из них - "Борис Веремей" - находится в опытной эксплуатации, еще один - "Михаил Громов" - потерпел крушение в 2003 году).

11 самолетов названы в честь военных летчиков и военачальников, пять - в честь авиаконструкторов, руководителей производства и пр., по одному - в честь спортсмена и героя древнерусского былинного эпоса.

Помимо Ту-160, в Дальней авиации имена собственные присваивают бомбардировщикам Ту-95МС (в честь городов России) и Ту-22М3 (в честь выдающихся пилотов).

Имена Ту-160

Названия самолетов приводятся в хронологическом порядке присвоения им имен собственных.

"Илья Муромец" (регистрационный номер RF-94105, получил имя собственное в 1995 году) - в честь героя русских былин, богатыря, а также одноименной серии российских бомбардировщиков начала XX века.

"Иван Ярыгин" (RF-94112, 1997 год) - в честь советского спортсмена (1948-1997), борца вольного стиля, двукратного олимпийского чемпиона, главного тренера сборной СССР по вольной борьбе, президента федерации спортивной борьбы России.

"Василий Решетников" (RF-94102, 1998 год) - в честь советского летчика (1919), участника Великой Отечественной войны, командующего Дальней авиацией в 1969-1980 годах Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации.

"Михаил Громов" (бортовой номер "01 красный", 1999 год) - в честь советского летчика (1899-1985), испытателя, совершившего в 1930-е годы несколько рекордных перелетов, в годы Великой Отечественной войны командовавшего воздушными армиями, Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации.

"Александр Голованов" (RF-94104, 1999 год) - в честь советского летчика (1904-1975), командующего авиацией дальнего действия (1942-1948), главного маршала авиации.

"Александр Молодчий" (RF-94106, 2000 год) - в честь советского летчика (1920-2002), участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации.

"Александр Новиков" (RF-94109, 2000 год) - в честь советского военачальника (1900-1976), командующего Военно-воздушными силами (1942-1946), командующего Дальней авиацией (1953-1955), главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза.

"Алексей Плохов" (RF-94107, 2001 год) - в честь советского летчика (1921-2006), участника Великой Отечественной войны, прошедшего путь от пилота бомбардировщика ТБ-3 до первого заместителя командующего Дальней авиацией, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации.

"Василий Сенько" (RF-94114, 2002 год) - в честь советского летчика (1921-1984), штурмана Дальней авиации, участника Великой Отечественной войны, единственного в истории советской военной авиации штурмана - дважды Героя Советского Союза.

"Павел Таран" (RF-94101, 2002 год) - в честь советского летчика (1916-2005) бомбардировочной авиации, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации, в 1970-1980-е годы - ведущего конструктора Московского машиностроительного завода "Опыт" (ОКБ Туполева).

"Валерий Чкалов" (RF-94110, 2004 год) - в честь легендарного советского пилота (1904-1938), совершившего в 1937 году рекордный беспосадочный перелет из Москвы в США.

"Владимир Судец" (RF-94108, 2004 год) - в честь советского летчика (1904-1981), участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, начальника Главного штаба ВВС, командующего Дальней авиацией (1955-1962), Главнокомандующего войск ПВО страны (1962-1966), маршала авиации.

"Борис Веремей" (2005 год) - в честь летчика-испытателя (1935-2002) Казанского авиазавода и ОКБ Туполева, который 18 декабря 1981 года совершил первый полет на Ту-160. Веремей также участвовал в испытаниях самолетов Ту-16К, Ту-22М и Ту-22М1, Ту-124, Ту-128М, Ту-134, Ту-144, Ту-154, установил 36 мировых авиационных рекордов.

"Валентин Близнюк" (RF-94113, 2006 год) - в честь советского авиаконструктора (родился 12 апреля 1928 года), сотрудника ОКБ Туполева, главного конструктора Ту-160, ныне - консультанта в Совете старейшин ПАО "Туполев".

"Виталий Копылов" (RF-94115, 2008 год) - в честь советского инженера, хозяйственника (1926-1995), генерального директора Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова (1973-1994) - строившего в том числе и самолеты Ту-160, Героя Социалистического Труда.

"Николай Кузнецов" (RF-94100, 2008 год) - в честь советского конструктора (1911-1995), занимавшегося созданием авиационных и ракетных двигателей (в том числе НК-32, установленных на Ту-160). Был главным конструктором Уфимского авиазавода, с 1949 года возглавлял Государственный союзный опытный завод № 2 (ныне - носящее его имя ПАО "Кузнецов", Самара). Дважды Герой Социалистического Труда, действительный член АН СССР и РАН.

"Игорь Сикорский" (RF-94103, 2012 год) - в честь русского и американского авиаконструктора и изобретателя (1889-1972), создателя самолетов "Русский витязь" и "Илья Муромец", первого в мире серийного вертолета R-4, других летательных аппаратов.

"Андрей Туполев" (RF-94111, 2012 год) - в честь известного советского авиаконструктора (1888-1972), создателя серий боевых и пассажирских самолетов "АНТ" и "Ту" (в том числе - нескольких тяжелых бомбардировщиков), академика АН СССР, трижды Героя Социалистического Труда.