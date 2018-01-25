Прогнозы экспертов о ценах на нефть в 2018 году. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 24-25 января 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне котировки нефти марки Brent (основная на международном рынке для определения стоимости нефти, в том числе российской) впервые с декабря 2014 года превысили уровень в $71 за баррель. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о прогнозах, которые эксперты давали о ценах на нефть в 2018 году.

ОПЕК

В обзоре Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК; Organization of the Petroleum Exporting Countries) за октябрь 2017 года прогнозируемая цена на нефтяные котировки - $50-55 за баррель.

МВФ

В октябрьском докладе Международного валютного фонда (МВФ) по мировой экономике (World economic outlook) цена на нефть в 2018 году прогнозировалась на уровне $50,2 за баррель. Уже 22 января 2018 года прогноз был повышен до $59,9.

Бюджет РФ, "Роснефть" и МЭР

В действующий Федеральный бюджет РФ заложена средняя цена на нефть марки Urals в $40 за баррель в 2018 году. В среднем котировки Urals на $0,5-1 ниже, чем Brent.

Аналогичный прогноз, $40-43 за баррель Brent, в сентябре 2017 года озвучил председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин.

В декабре 2017 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что уже в апреле на фоне эффекта сделки ОПЕК+ прогноз цен может быть пересмотрен до $50 или выше.

Минэнерго

24 ноября 2017 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что его ведомство будет придерживаться прогноза в $50-60 за баррель.

Рейтинговые агентства и Goldman Sachs

Согласно озвученному в декабре 2017 года фундаментальному прогнозу Fitch, в 2018 году средняя цена на нефть составит $52,5 за баррель. В том же месяце эксперты Moody’s дали оценку цене на нефть в $40-60. Ноябрьский прогноз S&P - $55 за баррель.

Эксперты Goldman Sachs в начале декабря 2017 года спрогнозировали, что средняя цена на нефть в 2018 году составит $62.