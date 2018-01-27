Президентские выборы в Финляндии. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 января в Финляндии состоятся очередные президентские выборы. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о полномочиях президента, порядке его избрания, а также об основных претендентах на этот пост.

Полномочия

Права и обязанности президента Финляндии со времени разработки первой конституции 1919 года были значительно сокращены. Согласно конституции, вступившей в силу в 2000 году (действует с последующими поправками), Финляндия - парламентская республика, в которой президент выполняет в основном представительские функции. Так, большинство решений президент принимает по предложению правительства. Он может отклонить предложение, тогда оно отправляется на доработку. До 2012 года президент представлял Финляндию на саммитах ЕС, теперь эту функцию осуществляет премьер-министр. Глава государства является Верховным главнокомандующим вооруженными силами страны.

Если президент не может исполнять свои обязанности, его замещает премьер-министр.

Порядок выборов

Президент избирается путем прямых выборов на шесть лет и может занимать этот пост не более двух сроков подряд.

Кандидат на высший государственный пост должен быть гражданином Финляндии по рождению. Если выдвинут только один претендент, то он становится президентом без голосования.

Право выдвижения кандидатов имеют партии, представленные в парламенте, другие претенденты должны собрать в свою поддержку не менее 20 тыс. подписей избирателей.

Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если в первом туре выявить победителя не удается, через две недели проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов (в 2018 г. второй тур запланирован на 11 февраля). В случае равенства голосов результаты выборов определяются жребием.

Избранный президент вступает в должность в первый день месяца, следующего за выборами (в случае досрочных выборов инаугурация проводится на третий день после избрания; в 2018 году - 1 февраля или 1 марта). Вступая в должность, президент приносит клятву в парламенте.

Право голоса

Избирательным правом обладают граждане Финляндии, достигшие 18 лет. В настоящее время насчитывается около 4,2 млн избирателей (население страны превышает 5,5 млн).

Выборы 2018 года

На пост президента претендуют восемь человек. Согласно опросам, лидером предвыборной гонки является действующий глава государства Саули Ниинистё, выступающий как независимый кандидат. За него готовы проголосовать около 50% финнов. За ним с большим отрывом (примерно по 13%) следуют депутат парламента, бывший министр окружающей среды (1995-1999) и по вопросам развития (2013-2014) Пекка Хаависто (партия "Союз "зеленых") и депутат Европарламента, занимавший в разные годы ряд министерских постов, Пааво Вяюрюнен (независимый).

Саули Ниинистё родился 24 августа 1948 года, имеет юридическое образование, с 1987 года неоднократно избирался депутатом парламента от консервативной Национальной коалиционной партии (НКП). В 1994-2001 годах - председатель НКП, в 2007-2011 годах - спикер парламента. В 1995-2001 годах - заместитель премьер-министра, одновременно занимал посты министра юстиции (до февраля 1996 года) и министра финансов (в 1996-2003 годах). 5 февраля 2012 года был избран во втором туре президентом Финляндии, получив 62,7% голосов. В качестве независимого кандидата на выборах 2018 года его поддержали более 150 тыс. финнов. Автор нескольких книг. Женат вторым браком, от первого имеет двух сыновей.

Европейские санкции против России из-за событий на Украине рассматривает как оправданный шаг, однако высказывается против изоляции России. Неоднократно приезжал в РФ, последний раз - в марте 2017 года для участия в международном форуме "Арктика - территория диалога" в Архангельске. В вопросе возможного вступления страны в НАТО считает необходимым учитывать мнение населения (в н. в. 60% жителей выступают за сохранение неприсоединения к военным блокам).

Пааво Вяюрюнен родился 2 сентября 1946 года, доктор политических наук. С начала 1970-х годов неоднократно избирался в парламент от партии "Финляндский центр", которую он возглавлял в 1980-1990 годах. В 1995-2007 годах и с 2014 году - член Европейского парламента. Был министром просвещения (1975-1976), труда (1976-1977), иностранных дел (1977-1982, 1983-1987 и 1991-1993), заместителем премьер- министра (1983-1987), министром внешней торговли и развития (2007-2011). Уже трижды принимал участие в президентских выборах - в 1988, 1994 и 2012 годах. Автор ряда книг на политические темы. Женат, имеет троих детей. В 2016 году основал Гражданскую партию, которая выступает за выход страны из еврозоны и против идеи присоединения к НАТО. Является противником антироссийских санкций.

Пекка Хаависто родился 23 марта 1958 года, имеет неоконченное высшее образование, изучал политологию. С 1987 года неоднократно избирался в парламент от партии "Зеленый союз", в 1993-1995 годах был ее председателем. В 1990-е участвовал в реализации российско-финляндских экологических проектов. В 1995-1999 годах был министром окружающей среды и развития Финляндии, а в 2000-2014 годах - министром по вопросам развития. В 2000-2006 годах возглавлял Европейскую партию "зеленых", курировал программы ООН по окружающей среде, был экспертом ЮНЕП. В 2005-2007 годах - специальный представитель Евросоюза по урегулированию конфликта в Судане и Дарфуре. Участвовал в президентских выборах 2012 года, вышел во второй тур, но проиграл Саули Ниинистё, получив 37% голосов. Автор нескольких книг, в т. ч. об отношениях России и Запада. Состоит в однополом гражданском партнерстве со стилистом Нексаром Антонио Флоресом (род. 1978, выходец из Эквадора).

Считает, что Финляндия должна развивать отношения с Россией в сферах, не затронутых санкциями. При этом осуждает российскую политику в отношении Крыма и Восточной Украины. Также выступает за усиление роли Финляндии в мировой политике, в частности, считает, что "участвуя в переговорах по разрешению украинского кризиса, Финляндия могла бы понизить напряженность в Балтийском регионе". Противник вступления Финляндии в НАТО.

Остальные кандидаты: бывший премьер-министр (2003-2010) Матти Ванханен (от правящей центристской партии "Финляндский центр"); депутат Европарламента, бывший министр транспорта (2011-2014) Мерья Кюллёнен ("Левый союз Финляндии"); депутат Европарламента Нильс Торвальдс (центристская Шведская народная партия); депутат парламента, экс-министр образования (2003-2005), социальных дел и здравоохранения (2005-2007) Туула Хаатайнен (Социал- демократическая партия); депутат парламента Лаура Хухтасаари (националистическая партия "Истинные финны"). Их поддерживают менее 7% избирателей.