Классификация гостиниц с помощью системы "звезд". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 февраля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование предоставления гостиничных услуг и классификацию объектов туриндустрии с присуждением им "звезд". С 2019 года под действие закона подпадут только крупные, а с 2021 года - все российские гостиницы. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о классификации гостиниц, горнолыжных трассах и пляжей.

"Звездная" классификация гостиниц

Определять качество услуг, предоставляемых отелями, с помощью звезд (по аналогии со звездами коньяка) предложил в начале XX века американский предприниматель Конрад Хилтон, создавший первую сеть гостиниц со стандартным набором гостиничных услуг. В дальнейшем его идея получила распространение в Европе.

В настоящее время в мире нет единой системы классификации. Например, в Англии категории отелей обозначаются коронами (от одной до пяти), в США - классами (всего восемь классов - от Moderate Tourist Class до Superior Deluxe). В Швеции и Греции долгое время для демонстрации уровня отеля изображались ключи и латинские буквы соответственно. Затем они, как и многие другие страны, перешли на так называемую звездную систему классификации.

"Звездность", как правило, определяется на основе аттестации, которая проводится национальными профильными организациями. Например, в Германии, Австрии и Швейцарии рейтинг заведения устанавливают национальные ассоциации отелей, в Великобритании и Франции этот вопрос находится в ведении управлений по туризму. В ряде стран, например в Бельгии, Дании и Испании, классификация отелей регулируется законами. Кроме того, "звезды" заведению могут быть присуждены на международном уровне, например Международной ассоциацией отелей.

В отелях любого уровня обязательны санузел и телевизор, почти везде есть доступ к интернету. В однозвездных отелях предоставляют небольшие номера со скромной обстановкой, в числе услуг ежедневная уборка и смена постельного белья раз в неделю.

В двухзвездных отелях, как правило, предлагают завтрак ("шведский стол"), в номерах должен быть холодильник, в ванной - принадлежности для душа.

Самая распространенная категория отеля - трехзвездный. Такие заведения располагаются обычно недалеко от центра. Они предоставляют услуги более высокого уровня, в частности, в номерах должны быть телефон, мини-бар, кондиционер, наборы для чистки обуви, предусмотрены также услуги прачечной.

Четырехзвездный отель отличается повышенным уровнем сервиса и комфортности проживания. Чаще всего такие гостиницы расположены недалеко от центра города либо вблизи пляжа. Номера меблированы как стандартная жилая комната с необходимой бытовой техникой. На территории гостиницы, как правило, имеются ресторан, бар, охраняемая автостоянка, тренажерный зал, бассейн, сауна, конференц-зал, кинотеатр и др.

Пятизвездный отель располагает развитой инфраструктурой - в них есть рестораны с разной кухней, бары, магазины, салоны красоты и др. Отель такого уровня предлагает как одноместные номера, так и многокомнатные апартаменты. В каждом из них должен быть полный набор необходимой бытовой техники, косметические средства в ванной, сейф и др. Предоставляются услуги по глажению одежды и уходу за обувью.

В настоящее время в разных странах качество обслуживания в отелях определенной категории и предоставляемые ими услуги могут различаться. Многие гостиницы, особенно сетевые, оказывают услуги, включенные в перечень заведений более высокого уровня (например, сейф в номере, обязательный для пятизвездного отеля).

В некоторых странах отелям присваивается шести- или семизвездная категория, например, в ОАЭ. Так, семизвездным является отель Burj Al Arab в Дубае, обещающий "королевское обслуживание".

Горнолыжные трассы

Большинство современных европейских горнолыжных курортов используют систему классификации трасс по четырем цветам. Эти цвета определяют не классность курорта, а сложность трассы для лыжника. Так, "зеленые" подходят для новичков и детей, "синие" - для тех, кто катается на горных лыжах, но еще не готов для скоростного спуска. "Красные" трассы предназначены для опытных лыжников. Они отличаются от "синих" более крутыми спусками, сложными маршрутами и большей протяженностью. "Черный" уровень предполагает очень высокую сложность спуска, а также указывает на риск схода снежных лавин.

В Австрии, Швеции и Швейцарии имеются также "оранжевые" и "желтые" трассы повышенной сложности, которые также предназначены для опытных спортсменов.

Трассы одного цвета в разных горнолыжных курортах могут не совпадать по уровню сложности. Например, на французском горнолыжном курорте Валь Д’Изер "синяя" трасса будет аналогична "красной" в австрийском Эльмауне.

Также имеется градация по качеству обслуживания. Трассы, которые регулярно разравнивают специальной техникой, относятся к первой категории, а те, на которых совершаются регулярные обходы службы безопасности, - ко второй.

Классификацию трассам в странах присваивают аккредитованные спортивные организации.

Пляжи

Единой международной классификации пляжей в настоящее время нет. Все страны определяют чистоту и обустроенность своих пляжей самостоятельно. Однако в последние годы широкое распространение получила экологическая программа "Голубой флаг". Она была инициирована в конце 1980-х годов Францией, и сегодня к ней уже присоединились около 50 стран. Пляж, над которым развевается голубой флаг, гарантирует отдыхающим чистую воду и песок, уборку мусора, наличие служб наблюдения и спасения, неотложную помощь, которая может быть оказана прямо на пляже, душевые кабинки и проч. Чтобы получить такой флаг, пляж должен удовлетворять более 30 критериям. В настоящее время "Голубой флаг" имеют два российских пляжа: Массандровский в Ялте (Крым) и Янтарный (Калининградская область).