Олимпийские медали. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 февраля 2018 г. в Пхёнчхане (Республика Корея) состоится открытие XXIII зимних Олимпийских игр. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об олимпийских медалях.

Традиция награждения победителей Олимпийских игр была заложена в античные времена. Тогда на соревнованиях в Древней Греции победителям вручали оливковые венки.

Медали современных Олимпийских игр

После решения о возрождении Игр, принятого в 1894 г. на первом конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже (Франция), в качестве наград призерам стали выдавать медали. Комплект медалей состоит из золотой, серебряной и бронзовой - за первое, второе и третье места. Названия медалей необязательно соответствуют их химическому составу. Например, золотые медали обычно изготавливаются из серебра с золотым напылением. Единственный раз в истории Игр награда за первое место была отлита из чистого золота для Олимпиады в Лондоне (Великобритания) в 1908 г., однако она была очень маленькой - ее диаметр составлял 3,3 см, а масса - 21 г.

Размер и масса медалей

Четкие установки по размеру и массе медалей отсутствуют, но их формат должен получить предварительное утверждение со стороны МОК. Самыми крупными по диаметру были медали зимней Олимпиады 2006 г. в Турине (Италия) - 107 мм. Самые тяжелые медали - 586 г (золотые) - будут вручены в феврале 2018 г. на предстоящих Играх в Пхенчхане.

Форма медалей

Как правило, медали Олимпийских игр имеют правильную круглую форму. В то же время известен ряд исключений: в 1900 г. на соревнованиях в Париже призерам вручались плакетки прямоугольной формы без разделения по достоинству, в 1984 г. на зимних Играх в Сараево (Югославия, ныне - Босния и Герцеговина) медаль находилась в центре металлической пластины шестиугольной формы со скругленными углами, в 2002 г. на зимних Играх в Солт-Лейк-Сити (шт. Юта, США) медаль представляла собой многоугольник свободной формы, а в 2010 г. на зимних Играх в Ванкувере (Канада) - круг неправильной формы с волнистой поверхностью.

Внешний вид медалей

Внешний вид медалей зимних и летних Игр многократно менялся: использовались изображения спортсменов, древнегреческих богов Зевса и Ники, олимпийских колец, оливковых и пальмовых ветвей и др.

Для летних Игр 1960 г. в Риме (Италия) впервые были изготовлены медали с креплением для цепочки, чтобы их можно было повесить на шею (ранее такой возможности не предусматривалось). В настоящее время в крепление обычно продевают ленту.

Особенность награждения на Играх 1896 г.

Спортсмены, занявшие на афинской Олимпиаде 1896 г. первое место, были удостоены позолоченной серебряной медали, а участники Игр, завоевавшие второе место, - бронзовой. За третье место медаль не вручалась. МОК, тем не менее, приравнивает спортсменов, занявших на этих Играх первые, вторые и третьи места к обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Правила обращения с медалями

По правилам МОК, надеть медаль может только тот, кто ее заслужил. Другим лицам запрещено делать это, а также держать награду на уровне груди, изображая призера Игр.

Спортсмену, ставшему призером Олимпийских игр и впоследствии лишенному награды из-за употребления допинга, необходимо сдать свою медаль в национальный олимпийский комитет. После этого награду передают в МОК. Атлет, который становится призером Игр из-за дисквалификации спортсмена, занявшего более высокое место, получает новую медаль.

Памятные медали

Помимо наградных существуют памятные медали, которые получают участники Игр, судьи и официальные лица. Их изготавливают специально для каждой Олимпиады.