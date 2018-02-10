Космический корабль "Прогресс МС"

ТАСС-ДОСЬЕ. На 11 февраля 2018 года в 11:58 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с автоматическим космическим кораблем "Прогресс МС-08". Он должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) около 2,5 т различных грузов, в том числе антенный блок российско-германского комплекса научной аппаратуры "Икарус" для проведения эксперимента по наблюдению с орбиты за миграциями животных, на которых установлены специальные датчики-чипы.

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"Прогресс МС" - российский автоматический транспортный космический корабль. Принадлежит к семейству кораблей "Прогресс" (запуск первой модификации состоялся в 1978 году), которые создавались специально для обслуживания орбитальных космических станций. Используется для доставки различных грузов (топлива, аппаратуры, кислорода, воды, продовольствия и др.) на Международную космическую станцию (МКС), а также для корректировки ее орбиты.

История проекта

Грузовые "Прогрессы" созданы на базе пилотируемых кораблей типа "Союз" (первый запуск - в 1967 г.). Разработчик и изготовитель - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева (РКК "Энергия"; г. Королев, Московская обл.).

Эскизный проект "Прогресса МС", разработанный по заданию Федерального космического агентства (ныне - госкорпорация "Роскосмос"), был одобрен на заседании научно- технического совета РКК "Энергия" в августе 2011 г. "Прогресс МС" создан на базе модификации "Прогресс М" (запуски проводились в 1989-2009 гг.) в результате глубокой модернизации. Он заменил "грузовики" предыдущей серии "Прогресс М-М", которая находилась в эксплуатации в 2008-2015 гг.

Модернизация

В конструкцию "Прогресса МС" внесен ряд изменений, повысивших функциональность и надежность корабля.

Бортовая командная радиотехническая система "Квант-В" заменена на единую командно-телеметрическую систему, способную принимать сигналы с Земли через спутники- ретрансляторы "Луч-5" (в декабре 2015 года система "Луч" в составе трех спутников была принята в эксплуатацию). Это позволяет поддерживать связь с "Прогрессом МС" практически в любой точке орбиты, а не только над территорией России, где расположены наземные станции связи.

Вместо аппаратуры радиоконтроля орбиты установлена система автономной спутниковой навигации (АСН), которая совместима с российской ГЛОНАСС и американской GPS, а также с международной спутниковой поисково- спасательной системой Cospas-Sarsat. С помощью АСН можно определять параметры орбиты корабля с точностью до 5 м, координаты при сближении корабля со станцией - до 1 м (в перспективе будет доведена до 3-4 см).

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Усовершенствована система стыковки и сближения с МКС. Московский НИИ точных приборов заменил свою же систему "Курс-А" на модернизированную "Курс-НА" ("НА" - "новая активная"), в которой используются современные методы цифровой обработки сигналов. "Курс-НА" обеспечивает автономное сближение и стыковку корабля со станцией. Она вдвое легче и в три раза экономичнее по энергопотреблению аппаратуры предыдущего поколения. Новая система тестировалась на кораблях серии "Прогресс М-М": в первый раз была установлена на "Прогрессе М-15М" в 2012 году. Кроме того, "Прогресс МС" оснащен дублирующими электродвигателями в составе стыковочного механизма.

"Прогресс МС" имеет дополнительную защиту от космического мусора и микрометеоритов (на грузовом отсеке). На внешней поверхности корпуса корабля могут устанавливаться четыре пусковых контейнера для запуска с околоземной орбиты сверхмалых спутников. В них можно разместить до 24 аппаратов стандарта CubeSat или наноспутников размером 10 см на 10 см.

Характеристики

Как и все корабли семейства, "Прогресс МС" имеет три отсека: грузовой (для размещения сухих грузов и воды), приборно-агрегатный и отсек компонентов дозаправки (для доставки топлива на станцию).

Его длина составляет 7,2 м, максимальный диаметр - 2,72 м, стартовая масса - порядка 7,3 т. Корабль может брать на борт полезный груз весом около 2,6 т.

Стыковка с МКС проходит в автоматическом режиме, в случае нештатных ситуаций возможна ручная стыковка с помощью телеоператорного режима управления (ТОРУ). После выполнения программы полета корабль сводится с орбиты и прекращает свое существование в акватории Тихого океана - несудоходной южной его части, близ о. Рождества.

Статистика запусков и инциденты

Запуски "Прогресса МС" осуществляются с космодрома Байконур (арендуется Россией у Казахстана) с помощью ракет- носителей "Союз-2.1а". В 2016-2017 годах для вывода на орбиту корабля использовалась также ракета "Союз-У".

Первый корабль этой серии был выведен в космос 21 декабря 2015 года "Союзом-2.1а". Спустя двое суток, 23 декабря, "Прогресс МС-01" доставил на МКС более 2,4 т грузов (находился в составе станции до 3 июля 2016 года).

Запуск четвертого "грузовика" 1 декабря 2016 г. завершился аварией. Для вывода на орбиту "Прогресса МС-04" использовалась ракета "Союз-У". На 383-й секунде полета, во время работы последней (третьей) ступени ракеты, перестала поступать телеметрическая информация. Потеря корабля произошла на высоте около 190 км над землей. Большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы, часть фрагментов упала в горно-лесистом районе, в 100 км западнее Кызыла (опасности для окружающей среды и населения не было). Расследующая причины аварии госкомиссия пришла к выводу, что "произошло нештатное механическое разделение" третьей ступени "Союза-У" и "Прогресса МС-04". Причина - разрушение бака окислителя этой ступени ракеты из-за возгорания насоса окислителя двигателя РД-0110 производства Воронежского механического завода.

Всего к 9 февраля 2018 года было произведено семь запусков корабля - шесть успешных и один аварийный.

Предыдущий состоялся 14 октября 2017 года, когда ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-07" с 2,5 т грузов для МКС. Спустя двое суток, 16 октября, корабль пристыковался к станции. В настоящее время совершает полет в составе МКС.

Перспектива

С 2016 года РКК "Энергия" ведет работы по новому автоматическому кораблю повышенной грузоподъемности, который будет обслуживать МКС. В новом "грузовике" будут применены бортовые системы и конструктивные решения, используемые на "Прогрессе МС" и корабле-модуле "Прогресс М- УМ" (состоялось два запуска в 2001 и 2009 годах в рамках строительства МКС). Он сможет доставлять на околоземную орбиту приблизительно 3,4 т груза, что почти на тонну больше, чем "Прогресс МС" (2,6 т).

Кроме того, на основе новых технических решений грузового "Прогресса МС", а также пилотируемого "Союз МС" (первый запуск состоялся в 2016 году) РКК "Энергия" создает многоразовый пилотируемый транспортный корабль, получивший название "Федерация". Его первый запуск в беспилотном варианте может состояться в 2022 году с Байконура (ранее планировался на 2021 год с космодрома Восточный).