Биография российского фристайлиста Ильи Бурова

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 февраля 2018 г. российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль в акробатике на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Илья Алексеевич Буров родился 13 ноября 1991 г. в Ярославле.

В 2016 г. окончил факультет физической культуры Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

В детстве занимался спортивной акробатикой. В 2007 г. стал заниматься фристайлом. Специализация - лыжная акробатика (исполнение на лыжах максимально сложных акробатических прыжков со специально спрофилированного трамплина). Воспитанник детско-юношеской спортивной школы №3 г. Ярославля. Тренеры - Александр Понгильский и Игорь Брикман.

В январе 2009 г. в Майринген-Хаслиберге (Швейцария) дебютировал на Кубке Европы по фристайлу. В 2011-2017 гг. семь раз становился призером этапов Кубка Европы (дважды побеждал и пять раз занимал третье место).

В январе 2011 г. в Мон-Габриэле (Канада) дебютировал на Кубке мира по фристайлу. В 2014-2018 гг. шесть раз становился призером этапов Кубка мира (по три вторых и третьих места).

В сентябре 2011 г. в Квебеке (Канада) на фестивале мирового фристайла одержал победу в соревнованиях по прыжкам с водного трамплина.

В 2011, 2012 и 2013 гг. занимал второе место на чемпионате России. В последующие годы дважды выигрывал национальное первенство (2014, 2015), также становился его бронзовым призером (2016).

В феврале 2014 г. принял участие в XXII зимних Олимпийских играх в Сочи (Краснодарский край). Показал 16-й результат.

Спортсмен пропустил сезон-2016/2017 из-за полученной в ДТП травмы и реабилитационного периода после перенесенной операции.

Илья Буров занимает седьмое место в зачете Кубке мира по фристайлу-2017/2018 в дисциплине "лыжная акробатика".

Мастер спорта России международного класса (2015).

Женат. Супруга - Анастасия Бурова. Имеет сына и дочь. Брат Максим (род. 1998) - член сборной России по фристайлу.