Биография балетмейстера Мариуса Петипа

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 марта 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения российского балетмейстера французского происхождения, артиста балета, педагога Мариуса Петипа.

Мариус Петипа родился 11 марта 1818 года во французском городе Марселе в семье балетмейстера Жана-Антуана Петипа и драматической актрисы Викторины Морель-Грассо. При рождении получил имя Альфонс Виктор Мариус Петипа. В возрасте четырех лет вместе с семьей переехал в Брюссель, куда его отец был приглашен на работу в театр оперы и балета.

Изначально учился музыке по классу скрипки. В семь лет начал заниматься хореографией у своего отца, хотя по собственным воспоминаниям "не чувствовал в детстве ни малейшего влечения к этой отрасли искусства". В 1831 году впервые вышел на сцену в постановке Жана-Антуана Петипа "Танцемания". Талант юного танцовщика был оценен публикой, и в 16-летнем возрасте он получил место балетмейстера и солиста в Нантском театре.

В 1839 году вместе с отцом работал в Нью-Йорке (США). Вернувшись во Францию, учился в школе Парижской оперы, однако не был принят в труппу и уехал в Бордо. Затем переехал в Мадрид, где с 1842 по 1846 год занимался балетом, в частности, был танцовщиком в Театро дель Сирко.

В 1847 году он принял приглашение директора Императорских театров Александра Гедеонова и переехал в Санкт-Петербург, где проработал практически до конца своей жизни. По одной из версий, Мариус Петипа покинул Мадрид из-за скандала, вызванного его побегом с дочерью испанского аристократа. Позднее сам балетмейстер писал, что был недоволен европейской балетной школой, где "постоянно уклоняются от настоящего серьезного искусства, переходя в танцах в какие-то клоунские упражнения".

В России он получил имя Мариус Иванович Петипа. Дебют состоялся на сцене Санкт-Петербургского Большого (Каменного) театра в октябре 1847 года Петипа исполнил роль Люсьена в балете Жозефа Мазилье "Пахита" (музыка Эдуарда Дельдевеза), который привез в Россию из Парижа. Спустя год показал свою постановку в Московском Большом театре. Впоследствии "Пахита" Петипа шла на разных сценах. В ее последней редакции (1896 год) исполнительницей главной партии стала Матильда Кшесинская.

В 1848 году танцовщик вместе с отцом поставил пантомимный балет Мазилье "Сатанилла" ("Влюбленный бес").

В 1855 году начал преподавать женский классический танец в петербургском Театральном училище.

Первый же выход на сцену принес Петипа успех у публики, хотя критики принимали его прохладно. Он зарекомендовал себя как мимический артист и характерный танцовщик. Исполнял ведущие партии в балетах "Эсмеральда", "Фауст", "Корсар", поставленных главным балетмейстером Санкт- Петербургского Большого театра Жюль-Жозефом Перро. В 1849 году вместе с Перро представил свою версию балета Филиппа Тальони "Лида, швейцарская молочница", исполнив в нем заглавную мужскую партию Освальда. В 1855 году создал дивертисмент "Звезда Гренады", затем балеты "Брак во времена регентства", "Парижский рынок", в которых танцевала его жена - Мария Суровщикова.

В 1859 году стал помощником нового балетмейстера Императорских театров Артура Сен-Леона.

Первой крупной самостоятельной постановкой Петипа был балет в трех действиях "Дочь фараона" (композитор - Цезарь Пуни), в основу которого лег роман Теофиля Готье "Роман о мумии". Мариус Петипа выступил также автором либретто. Премьера балета состоялась в январе 1862 года.

В том же году Петипа был назначен штатным балетмейстером Санкт-Петербургского Большого театра. Одновременно до 1869 г. продолжал выступать на сцене в качестве танцовщика (Альберт, "Жизель"; Граф, "Своенравная жена" и др.).

С 1869 по 1903 год занимал пост главного балетмейстера петербургской балетной труппы.

В 1869 году Петипа поставил в Москве балет "Дон Кихот" на музыку Людвига Минкуса (в 1871 году спектакль прошел в Санкт- Петербурге в новой редакции), в котором впервые наряду с классическим танцем широко использовались испанские народные танцы. В 1877 году на сцене Большого театра в Петербурге состоялась премьера "Баядерки" Минкуса. В главной партии выступала Екатерина Вазем, а в 1902 году - Анна Павлова. В основу постановки Мариуса Петипа был положен балет его родного брата Люсьена "Сакунтала", однако российская версия получила собственное хореографическое воплощение. Финальная картина балета - "Тени" - до сих пор считается образцом массового классического танца, сравнимым со сценами "Лебединого озера".

Мариус Петипа был автором около 60 оригинальных спектаклей и 20 новых редакций уже известных постановок, танцев в операх, дивертисментов. Свои лучшие работы балетмейстер осуществил в сотрудничестве с Иваном Всеволжским, директором Императорских театров в 1881-1899 годах.

Постановки хореографа вошли в фонд русской и мировой классики, среди них "Спящая красавица", "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Чайковского, "Раймонда" Александра Глазунова. По словам критиков, вторая половина XIX века в истории русского балета по праву считается "эпохой Петипа".

В 1894 году балетмейстер получил российское подданство.

В 1907 году по настоянию врачей Мариус Петипа уехал в Крым, в Гурзуф. Скончался 14 июля 1910 года в возрасте 92 лет. После смерти тело балетмейстера было перевезено в Санкт-Петербург на Волковское лютеранское кладбище. В 1948 году его прах был перенесен на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры.

Официально Петипа был женат дважды, и оба раза на балеринах. Первой супругой хореографа была Мария Сергеевна Суровщикова (1836-1882 годы). Их брак был зарегистрирован в 1854 гооду, распался спустя 15 лет. Второй женой Петипа стала артистка балета Императорских театров Любовь Леонидовна Савицкая. Супруги прожили вместе около 30 лет, однако официально зарегистрировали брак лишь после смерти Марии Суровщиковой в 1882 году. От двух жен Мариус Петипа имел восемь детей: сыновей Ивана (родился в 1859 году), Виктора (родился в 1879 году) и Мария (родилась в 1884 году), а также дочерей Марию (родилась в 1857 году), Надежду (родилась в 1874 году), Евгению (родилась в 1877 году), Любовь (родилась в 1880 году) и Веру (родилась в 1885 году). Также у него были внебрачные дочь и сын - Мариус (родился в 1850 году). Почти все дети балетмейстера связали себя с театральным искусством - драматическим и балетным.