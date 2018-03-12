Государственная автоматизированная система РФ "Выборы". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2018 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ проведет презентацию готовности к выборам президента России Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории создания и принципах работы этой системы.

ГАС "Выборы" - российская государственная телекоммуникационная, информационная система, предназначенная для автоматизации избирательных процессов. В нее заложены функции согласования работы избирательных комиссий разных уровней. ГАС также позволяет подводить итоги голосования практически в режиме реального времени. Эксплуатацию и развитие системы обеспечивает Федеральный центр информатизации при ЦИК РФ, который возглавляет Михаил Попов. С 31 декабря 2014 года пост главного конструктора ГАС занимает статс-секретарь - заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

История создания

Создание автоматизированной системы подсчета голосов на выборах началось 23 августа 1994 года. В этот день президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О разработке и создании государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы". Целью ее разработки был оперативный подсчет голосов, а также исключение фальсификаций при голосовании.

Генеральным подрядчиком работ по созданию и развитию системы являлось головное предприятие Министерства связи РФ - Научно-исследовательский институт "Восход" (Москва). В качестве соисполнителей выступали Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ; упразднено в 2003 году), Российский научно-производственный центр геоинформации Федеральной службы геодезии и картографии РФ, компании "ТВ-информ", "КРОК инкорпорейтед", НИП "Информзащита" и др. Главным конструктором первой очереди ГАС "Выборы" стал доктор технических наук Юрий Ломов.

Впервые элементы системы были использованы при проведении выборов в Государственную думу РФ II созыва в декабре 1995 года. Испытания системы состоялись в декабре 1999 года, в июле 2000 года она была официально введена в эксплуатацию. На реализацию первого этапа создания ГАС было выделено около 2,28 млрд руб.

В 2001-2004 годах ГАС "Выборы" была модернизирована, в первую очередь это коснулось систем связи, передачи данных и обеспечения информационной безопасности. Благодаря этому Центризбирком смог оперативно получать текущие результаты подсчета голосов, проводить видеоконференции и телемосты с регионами. Также в этот период был создан интернет-портал ЦИК РФ. Бюджет программы развития составлял 2,9 млрд руб. Пост главного конструктора системы в 2002-2004 годах занимал Александр Калинин.

ГАС "Выборы" в настоящее время

Подписанный 10 января 2003 года федеральный закон "О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы" определил правовые меры, обеспечивающие достоверность обработки данных, а также гарантировал надежность и оперативность процессов сбора, накопления, хранения, поиска, передачи информации при проведении выборов различных уровней. В документе оговорена недопустимость подключения системы к сети Интернет для избежания внешнего вмешательства в ее работу.

Информационные ресурсы ГАС "Выборы" включают в себя персональные данные об избирателях, кандидатах и их доверенных лицах, членах избиркомов; информацию о ходе и итогах голосования; картографические сведения об административно-территориальном делении РФ, о территориальном устройстве муниципальных образований и числе зарегистрированных в них избирателей; информацию, связанную с деятельностью избирательных комиссий; информацию о выборном законодательстве РФ.

В 2000-х годах руководство ЦИК планировало массовое оснащение избирательных участков системами электронного сканирования бюллетеней, а также электронного голосования, напрямую подключенными к ГАС "Выборы". Однако повсеместное внедрение этих аппаратов не состоялось из-за их высокой стоимости.

В настоящее время на выборах применяют два типа устройств: комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы для электронного голосования (КЭГ).

В ходе президентских выборов 18 марта 2018 года, по словам члена Центризбиркома Николая Булаева, планируется использовать свыше 13,6 тыс. КОИБов и 1 тыс. КЭГов, с помощью которых смогут проголосовать порядка 35 млн избирателей.

Процедура подсчета голосов с помощью ГАС "Выборы"

На первом этапе подведения итогов выборов подсчет голосов в участковых избирательных комиссиях (УИК) производится вручную под контролем наблюдателей и оформляется в виде протокола, заверенного подписями членов УИК. Затем данные протоколов вводятся в ГАС "Выборы" в присутствии председателя, заместителя, секретаря участковой комиссии и руководителя специальной группы контроля (в нее входят члены избиркома, представляющие различные политические партии). В дальнейшем цифры УИК суммируются и передаются по защищенным каналам связи одновременно в базы данных избиркомов субъектов РФ и ЦИК России, где осуществляется независимая параллельная обработка и проверка подсчета голосов. Кроме того, бумажные протоколы участковых комиссий передаются в вышестоящие избиркомы и подсчет результатов проводится вручную, параллельно с работой автоматизированной системы. Согласно закону, результаты голосования при помощи ГАС "Выборы" признаются официальными только после подсчета голосов по бумажным оригиналам итоговых протоколов.

Данные подсчета голосов в автоматизированной системе оперативно копируются на уровне избиркомов субъектов РФ и ЦИК России и выкладываются на их официальных сайтах.

Финансирование в 2016 году

В 2016 году (более поздние данные не опубликованы - прим. ТАСС-ДОСЬЕ), на использование и развитие ГАС "Выборы" было израсходовано 3 млрд 568 млн руб. Из них 2 млрд 217 млн руб. было направлено на модернизацию системы, 1 млрд 351 млн руб. - на ее эксплуатацию.