Зарубежные избирательные участки на выборах президента России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2018 года в России состоятся выборы главы государства. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, в день голосования в 145 странах будет открыто 400 избирательных участков.

Численность избирателей за рубежом

Согласно сведениям Центризбиркома, на 1 января 2018 года за пределами РФ проживает 1 млн 875 тыс. 408 российских избирателей. Большинство из них зарегистрированы в Германии (около 500 тыс. человек), Молдавии (189 тыс.), Израиле (124 тыс.), Эстонии (110 тыс.), США (104 тыс.). Кроме того, в день голосования за границей могут находиться до 500 тыс. российских туристов.

Правила создания участков за рубежом

Правила организации выборов главы российского государства за рубежом регулируются федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года и "О выборах президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года, а также рекомендациями по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, утвержденными ЦИК 28 декабря 2017 года.

За границей участки для голосования российских граждан, как правило, создаются на территориях дипломатических представительств, консульских учреждений, центров Россотрудничества и воинских частей РФ. Согласно избирательному законодательству, они открываются не позднее чем за 50 дней до выборов, а в исключительных случаях - не позднее чем за пять дней до даты голосования.

Участковые избирательные комиссии формируются руководителями соответствующих диппредставительств или командирами воинских частей не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня выборов (в исключительных случаях - не позднее чем за три дня). В отличие от российских, на территории зарубежных участков могут быть зарегистрированы более 3 тыс. избирателей.

Работой всех участковых избиркомов за границей руководит специальная территориальная избирательная комиссия (ТИК), сформированная постановлением ЦИК РФ от 22 ноября 2017 года. Через Министерство иностранных дел РФ зарубежная ТИК организует доставку избирательной документации, необходимой для организации выборов, в частности, избирательных бюллетеней. В случае невозможности такой доставки законодательство допускает изготовление бюллетеней непосредственно зарубежными участковыми комиссиями.

Голосование на участках за границей проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени. После подсчета голосов избирательной комиссией итоги выборов на каждом участке оформляются протоколом, который отправляется в зарубежную ТИК.

Вся избирательная документация зарубежных комиссий хранится в помещениях дипломатических представительств и консульских учреждений РФ не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов.

Правила голосования

Граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся за рубежом, и их соотечественники, живущие на территории России, обладают равными избирательными правами.

Для включения в список избирателей на одном из участков за границей российским гражданам необходимо обратиться в соответствующую избирательную комиссию. До 18:00 17 марта 2018 года это можно сделать в форме письменного заявления, а в день голосования - устно. Для участия в выборах президента РФ необходимо предъявить заграничный, дипломатический или служебный паспорт. Допускается также использование паспорта гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации его владельца на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года.

Досрочное голосование за рубежом

Согласно избирательному законодательству, досрочное голосование за границей возможно не ранее чем за 15 дней до выборов президента РФ. Его место и время ЦИК определяет на основании данных МИД РФ. Основанием для проведения досрочного голосования в иностранных государствах является компактное проживание граждан России в населенных пунктах, отдаленных от российских посольств и консульств.

По прогнозам ЦИК, в 2018 году за рубежом досрочно смогут проголосовать порядка 80 тыс. человек в 94 странах мира. При этом в 11 государствах организованы 17 участков, предназначенных только для досрочного голосования российских граждан (Австралия, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Египет, Иордания, Катар и др.). В день основных выборов они задействованы не будут. В остальных 83 странах (Белоруссия, Испания, Кабо-Верде, Македония, Республика Корея и др.) отдельные группы избирателей также проголосуют досрочно на 154 участках, открытых для выборов 18 марта.

Голосование за границей на президентских выборах 2012 года

По данным Центризбиркома, на 1 января 2012 года на консульском учете состояли 1 млн 794 тыс. 454 гражданина РФ (1,63% от общего числа российских избирателей). На выборах главы государства 4 марта в 147 странах было образовано 385 избирательных участков, из них 31 - по линии Минобороны России, пять - Пограничной службы ФСБ России. Досрочное голосование было организовано в 58 странах, в нем участвовали 83 тыс. 606 избирателей.

Всего в выборах президента РФ за рубежом приняли участие 25,24% (442 тыс. 286 человек) от числа граждан, стоящих на консульском учете. Наибольшее число голосов получил действующий глава государства Владимир Путин - 73,19% (в целом по России - 63,60%). Второе место по итогам голосования за рубежом занял предприниматель Михаил Прохоров - 13,41% (7,98%), третье - председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - 7,31% (17,18%).