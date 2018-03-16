Как подводят итоги голосования на выборах президента РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 марта 2018 года в России пройдут выборы главы государства. Правила подсчета голосов и подведения итогов голосования на выборах регламентирует федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о процедуре подведения итогов голосования на выборах главы государства.

Процедура подсчета голосов на избирательных участках

Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится на избирательном участке непрерывно до установления итогов выборов. Его проводят члены участковой избирательной комиссии (УИК) с правом решающего голоса. Подсчет осуществляется открыто, при этом в протокол вносят сведения о всех результатах выполняемых действий.

По закону при подсчете голосов на участках могут присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий, работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо или уполномоченный представитель по финансовым вопросам, российские и международные наблюдатели, работники СМИ. Непосредственный подсчет голосов проводится членами комиссии таким образом, чтобы наблюдатели и представители кандидатов имели полный обзор действий членов УИК.

В первую очередь члены УИК подсчитывают и погашают (отрезают левый нижний угол бланка) неиспользованные избирательные бюллетени. При дальнейшем подсчете такие бланки не учитываются. Их упаковывают отдельно и опечатывают. Позднее таким же образом погашают и испорченные бюллетени.

Затем члены УИК считают бланки, находившиеся в переносных ящиках (используются при досрочном голосовании и голосовании граждан на дому). После этого вскрывают стационарные ящики, предварительно проверив на них печати и пломбы.

Бюллетени из переносных и стационарных ящиков раскладывают в отдельные пачки по голосам, поданным за каждого из кандидатов. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя бланк откладывают отдельно. По окончании сортировки УИК решает вопрос о действительности всех сомнительных бюллетеней путем голосования. На оборотной стороне бланка указывают причины признания его действительным или недействительным.

Составление протокола

После завершения подсчета голосов УИК оформляет протокол, который содержит следующие данные:

число граждан РФ, включенных в список избирателей на момент окончания голосования;

число избирательных бюллетеней, полученных УИК перед началом голосования;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;

число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день выборов;

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день выборов;

число погашенных избирательных бюллетеней;

число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;

число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;

число недействительных избирательных бюллетеней;

число действительных избирательных бюллетеней;

число утраченных избирательных бюллетеней;

число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;

число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата.

Также в итоговый протокол вносят сведения о количестве жалоб и заявлений избирателей (наблюдателей и др.), поступивших в УИК в день выборов.

Затем УИК проводит итоговое заседание, на котором рассматривает жалобы и заявления о нарушениях, после чего подписывает протокол (в двух экземплярах). Его копии выдаются наблюдателям, представителям кандидатов и др.

Экземпляр протокола направляется в вышестоящую территориальную избирательную комиссию (ТИК), а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, заранее установленном УИК.

Данные итогового протокола участковой избирательной комиссии вводятся в Государственную автоматизированную систему "Выборы". В дальнейшем цифры участковых избиркомов суммируются и передаются по защищенным каналам связи одновременно в базы данных избиркомов субъектов РФ и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, где осуществляется независимая параллельная обработка и проверка данных. Кроме того, бумажные протоколы УИК вручную пересчитывают в ТИК, параллельно с работой автоматизированной системы. Согласно закону, результаты голосования, обработанные ГАС "Выборы", признаются официальными только после подсчета голосов по бумажным оригиналам итоговых протоколов.

Данные из автоматизированной системы не позднее чем через сутки со дня выборов выкладываются на официальных сайтах избиркомов субъектов РФ и ЦИК России.

Подсчет голосов вышестоящими избиркомами

Территориальная избирательная комиссия в течение трех дней суммирует данные протоколов УИК и устанавливает итоги голосования на соответствующей территории. Экземпляр протокола, составленного ТИК, отправляют в вышестоящую избирательную комиссию субъекта РФ. Она проводит проверку поступивших сведений и устанавливает итоги голосования на территории соответствующего региона - не позднее чем на пятый день со дня выборов. Итоговый протокол комиссия субъекта РФ передает в ЦИК.

При выявлении ошибок или возникновении сомнений в правильности составления протоколов, поступивших из нижестоящих избирательных комиссий, вышестоящий избирком может принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем избирательном участке или территории. При этом он должен быть проведен до составления избиркомом субъекта итогового протокола.

Определение результатов выборов

В течение 10 дней после голосования Центризбирком на основании данных протоколов из комиссий субъектов РФ, а также из зарубежной территориальной избирательной комиссии (общая для всех УИК за пределами РФ), определяет результаты выборов президента РФ.

Избранным считается кандидат, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Протокол о результатах выборов главы государства подписывают члены ЦИК с правом решающего голоса. При выявлении ошибок или возникновении сомнений в правильности составления протоколов нижестоящих избиркомов ЦИК может принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на отдельных участках, территориях или в субъектах РФ. Такой подсчет может проводиться не позднее чем за один день до истечения сроков определения результатов выборов.

Признание выборов несостоявшимися или недействительными

ЦИК РФ признает выборы главы государства несостоявшимися в двух случаях:

если баллотировались только два кандидата и ни один из них не получил более половины голосов избирателей;

если все кандидаты выбыли (например, отказались от участия) после назначения повторного голосования.

Недействительными выборы объявляются в трех случаях:

если допущенные при проведении или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты;

если итоги голосования признаны недействительными на избирательных участках, в списках которых числится не менее 25% от общего числа избирателей;

по решению суда.

Правила назначения второго тура голосования

Второй тур на выборах президента РФ проводится, если ни один из кандидатов в президенты не получил более половины голосов избирателей. В этом случае ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, занявшим первое и второе места. Второй тур проводится через 21 день после дня основных выборов. Если до его проведения один из двух претендентов откажется баллотироваться, вместо него в повторном голосовании будет участвовать следующий кандидат, набравший наибольшее число голосов в первом туре выборов.

Для избрания во втором туре кандидату достаточно получить простое большинство голосов.

Правила назначения повторных выборов

Повторные выборы главы государства назначает Совет Федерации РФ:

если ЦИК признает выборы несостоявшимися или недействительными;

если к началу второго тура оба претендента на высший пост снимут свои кандидатуры или не смогут принять в нем участие по другим причинам;

если при повторном голосовании оба кандидата наберут равное число голосов.

Повторные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня основных, либо не позднее чем через четыре месяца со дня признания выборов несостоявшимися или недействительными.

Публикация итогов

Согласно избирательному законодательству, с итогами голосования по каждому участку, территории, субъекту РФ могут ознакомиться избиратели, наблюдатели и представители СМИ.

По мере поступления предварительных данных о результатах голосования ЦИК России направляет их редакциям средств массовой информации.

Избирательные комиссии субъектов РФ не позднее чем через две недели со дня выборов публикуют официальные данные своих протоколов в региональных СМИ.

Центризбирком обнародует официальные итоги выборов в течение трех дней со дня подписания итогового протокола о результатах голосования.

В течение десяти дней ЦИК публикует полные данные протоколов комиссий всех уровней.