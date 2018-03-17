Случаи высылки британских дипломатов из России и СССР. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 марта 2018 года Россия объявила персонами нон-грата и потребовала выслать в недельный срок 23 британских дипломата. Кроме того, по решению российских властей будет закрыто генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращена деятельность Британского совета в РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам вызова во внешнеполитическое ведомство посла Великобритании в Москве Лори Бристоу. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об известных случаях высылки британских дипломатов из СССР и России.

В июне 1971 года два британских дипломата, работавших в СССР, были объявлены персонами нон-грата в ответ на высылку из Великобритании первого и второго секретарей советского посольства Льва Шерстнева и Валерия Чусовитина, обвиненных в шпионаже.

В октябре 1971 года из Советского Союза были высланы 18 граждан Великобритании. Эти меры были приняты в ответ на беспрецедентную депортацию в сентябре 1971 года 105 сотрудников советской дипломатической миссии. Поводом для этой акции послужили сведения, переданные британской разведке двойным агентом Олегом Лялиным. Под прикрытием сотрудника торгпредства СССР он должен был координировать сеть советских агентов в Великобритании, но был завербован английскимии спецслужбами.

14 сентября 1985 года из СССР были депортированы 25 британских дипломатов. Накануне, 13 сентября, Великобритания выслала 31 сотрудника внешней разведки КГБ, которые действовали под дипломатическим или журналистским прикрытием. Информация о них была получена от агента КГБ Олега Гордиевского, работавшего на британскую разведку с 1974 года и бежавшего в Великобританию в июле 1985 года.

В 1989 году из Москвы были высланы 11 граждан Великобритании в ответ на аналогичные действия Лондона в отношении 11 сотрудников советских учреждений - дипломатов, журналистов и работников торгпредства. Персонами нон-грата были объявлены трое граждан Великобритании, ранее работавшие в Москве. Ранее Великобритания также объявила персонами нон-грата трех советских граждан, уехавших на тот момент из Лондона.

В марте 1994 года из России был депортирован Джон Скарлет, занимавший должность советника по политическим вопросам посольства Великобритании. Он был обвинен в связях с завербованным английской разведкой бывшим главой дирекции по внешнеэкономическим связям АО "Спецмашиностроение и металлургия" Вадимом Синцовым (арестован в январе 1994 года российскими спецслужбами). В апреле 1994 года Великобритания предприняла симметричные меры, выслав российского дипломата.

17 мая 1996 года российские власти приняли решение депортировать четырех представителей британской дипмиссии. Ранее послу Великобритании Вуду Эндрю был передан список девяти британских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием и объявленных в России персонами нон-грата. Дипломатический скандал произошел после ареста в апреле того же года сотрудника МИД России Платона Обухова, обвиненного в шпионаже в пользу Лондона. 17 мая четырем сотрудникам российского посольства в Соединенном Королевстве было предписано покинуть пределы Великобритании.

19 июля 2007 года Москва объявила персонами нон гранта четырех британских дипломатов, предоставив им десять дней на отъезд из страны. Эти меры были приняты в ответ на высылку 16 июля из Лондона четырех сотрудников российской дипмиссии. Причиной послужил отказ России выдать Великобритании гражданина РФ Андрея Лугового. Британские власти обвинил его в причастности к убийству в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ РФ, гражданина Великобритании Александра Литвиненко.

16 декабря 2010 года МИД России принял решение о высылке из страны сотрудника посольства Великобритании. Ранее, 10 декабря, Лондон объявил нежелательным лицом одного из сотрудников российской дипмиссии, потребовав покинуть Великобританию. По словам министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, дипломат подозревался в шпионаже.