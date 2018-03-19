Биография Героя Советского Союза Георгия Мосолова

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 марта 2018 году стало известно, что на 92-м году жизни умер заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Георгий Мосолов.

Георгий Константинович Мосолов родился 3 мая 1926 года в Уфе (Башкирская АССР, ныне - Республика Башкортостан, РФ).

В 1943 году окончил в Казани Центральный аэроклуб имени В. П. Чкалова (ныне - ФГУП "НАК России им. Чкалова"). В 1944 году - Казанскую спецшколу Военно-воздушных сил СССР, в сентябре 1945 года - 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков (Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, ныне - Украина). В 1948 году окончил Чугуевское военное авиационное училище летчиков (ВАУЛ, ныне - Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, Украина), годом позже - Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу в городе Грозный. В 1953 году стал выпускником Школы летчиков-испытателей (ныне - Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова, город Жуковский Московской области), в 1959 году - Московского авиационного института.

В 1948-1951 годах занимал пост летчика-инструктора Чугуевского ВАУЛ. С июня 1953 года по 1959 года работал летчиком-испытателем, а с 1959 года по сентябрь 1962 года - старшим летчиком-испытателем ОКБ-155 Министерства авиационной промышленности СССР (конструкторское бюро Артема Микояна, ныне - в составе АО "РСК "МиГ"). Испытывал большое количество прототипов боевых самолетов разработки микояновского КБ. В частности, летал на экспериментальных истребителях Е-2 (1955), И-ЗУ (1956), И-7У (1957), И-75 (1958), СП-12ПМ (1958), И-75Ф (1958), Е-6/3 (МиГ-21, 1958), Е-152А (1959), Е-152 (1961), Е-8 (1962), всего освоил более 50 типов воздушных судов. Проводил летные тесты многих первых экземпляров реактивных двигателей, различных опытных систем радионавигации, перехвата и вооружения.

Был близким другом первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Георгий Мосолов установил четыре авиационных рекорда, зарегистрированных Международной авиационной федерацией (Federation Aeronautique Internationale, FAI, ФАИ). 31 октября 1959 года на Е-66 (МиГ-21) поставил рекорды средней скорости на замкнутой дистанции в 15/25 и 100 км - 2 тыс. 388 км/ч (рекорды ФАИ №9062 и 4576), побиты американцем Джозефом Роджерсом на Convair F-106 15 декабря 1959 года - 2 тыс. 455,7 км/ч.

28 апреля 1961 года на Е-66А Мосолов установил рекорд высоты - 34 км 714 м (рекорд ФАИ №8661). Он был побит 17 июля 1962 года Робертом Майклом Уайтом на самолете-ракетоплане X-15 (95,9 км).

7 июля 1962 года на Е-166 установил второй рекорд скорости - 2 тыс. 681 км/ч (рекорд ФАИ №8514). Рекорд был побит американцами Робертом Стефенсом и Дэниэлом Андре на Lockheed YF-12A 1 мая 1965 года - 3 тыс. 331,5 км/ч.

11 сентября 1962 года Георгий Мосолов получил тяжелые травмы в результате авиационного происшествия. Во время пилотирования опытного сверхзвукового истребителя Е-8 (прототип МиГ-23) у самолета разрушился двигатель. Летчику удалось катапультироваться, однако он получил тяжелые травмы. В реанимации московской клинической больницы имени С. П. Боткина дважды пережил клиническую смерть и после выздоровления к полетам вернуться не смог.

В 1962-1969 годах работал в ОКБ-155 ведущим конструктором. В апреле 1966 года был уволен в отставку из рядов ВС СССР.

С 1969 года по 1975 год занимал пост заведующего кафедрой военно-патриотического воспитания в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, в 1969-1973 годах был председателем президиума Федерации хоккея СССР. С апреля по декабрь 1978 года работал директором Государственного республиканского русского народного ансамбля "Россия" (ныне - Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Л. Г. Зыкиной).

В 1978-1983 годах - помощник представителя "Аэрофлота" в Хельсинки (Финляндия), в 1983-1992 годах - представитель советских авиалиний в Швеции и других странах. После этого вышел на пенсию.

В 2012 году выступил одним из соучредителей Межрегиональной общественной организации выпускников Харьковского (Чугуевского) авиационного училища летчиков имени дважды Героя Советского Союза С. И. Гривцева "Летное братство".

Проживал в Москве.

Полковник ВС СССР (1963).

Заслуженный летчик-испытатель СССР (1967), заслуженный мастер спорта СССР (1962).

Удостоен звания Героя Советского Союза (1960, "за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники"). Награжден двумя орденами Ленина (1957, 1960), орденом Красной Звезды (1961), медалями.