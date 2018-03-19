Как голосовали регионы на выборах президента РФ с 2000 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На выборах 18 марта 2018 года Владимир Путин, по предварительным данным ЦИК России, получил наибольшую поддержку избирателей в Кабардино-Балкарии. По итогам обработки 98,87% протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин набирает здесь 93,38% голосов (всего по России - 76,68%). На втором месте - Республика Крым с предварительным результатом 92,15%, далее следуют Тыва (91,98%), Чечня (91,44%) и Дагестан (90,77%).

Республики Северного Кавказа с 2000 года традиционно входят в пятерку регионов, демонстрирующих самую высокую поддержку действующего президента. Рекордный результат за всю историю принадлежит Чеченской Республике, где в 2012 году за Владимира Путина проголосовали 99,76% избирателей.

ТАСС-ДОСЬЕ изучила электоральную статистику голосований в регионах на выборах президента России в 2000-2018 годов.

Ингушетия

Впервые с 2000 года покинула пятерку субъектов РФ с самой высокой электоральной поддержкой главы государства. Дважды возглавляла рейтинг: в 2000 году за Владимира Путина в республике проголосовали 85,42% избирателей, в 2004 году - 98,18%. В 2008 году Ингушетия заняла на второе место (91,66%), уступив Дагестану, в 2012 году - третье (91,91%), уступив Чечне и Дагестану.

Дагестан

В 2000 году оказался на втором месте по уровню поддержки Владимира Путина: он получил на выборах 81,04%. В 2004 году за действующего президента в республике проголосовали 94,61% избирателей, в результате Дагестан оказался на третьем месте после Ингушетии и Кабардино-Балкарии. На выборах 2008 года республика возглавила рейтинг, обеспечив Дмитрию Медведеву 91,92% голосов. В 2012 году Дагестан уступил Чечне и занял второе место: Владимир Путин получил в республике 92,84%.

Кабардино-Балкария

Нынешний лидер рейтинга до 2018 года лишь дважды входил в пятерку наиболее активно поддерживавших президента регионов. В 2000 году Кабардино-Балкария заняла третье место с результатом 74,87% голосов за Владимира Путина, а в 2004 году поднялась на второе - 96,49%. Впоследствии республика уступила свое место в топ-5 Карачаево-Черкесии, где в 2008 году за Дмитрия Медведева проголосовали 90,35% избирателей (третье место по России), в 2012 году за Владимира Путина - 91,36% (четвертое место).

Чеченская Республика

Впервые вошла в пятерку регионов-лидеров в 2004 году, заняв четвертое место с результатом 92,30% в поддержку Владимира Путина. В 2008 году опустилась на седьмое место - Дмитрий Медведев получил здесь 88,70%. На выборах 2012 года продемонстрировала рекордную электоральную поддержку Владимира Путина - 99,76%.

Республика Татарстан

Дважды входила в число регионов, обеспечивших самый высокий процент голосов действующему главе государства, и всегда занимала пятое место. В 2000 году в Татарстане за Владимира Путина проголосовали 68,76% избирателей, в 2008 году за Дмитрия Медведева - 89,32%. На нынешних выборах глава государства получил 82,09% (13-е место по предварительным данным).

Другие участники топ-5

По одному разу в пятерку регионов с наивысшей поддержкой президента входили Коми-Пермяцкий автономный округ (2000 год - четвертое место; 68,83%), Башкирия (2004 год - пятое место; 91,78%, Мордовия (2008 год - четвертое место; 90,31%) и Тыва (2012 год - пятое место; 90%). Из этих регионов в топ-5 2018 года вошла лишь Тува с показателем 91,98%.

Минимальный результат с 2000 года

На состоявшихся 18 марта выборах наименьший процент голосов Владимир Путин, по предварительным данным ЦИК, получил в Якутии. Там за действующего президента проголосовало 64,38% избирателей. В сравнении с выборами прошлых лет этот результат не является рекордно низким. Меньше всего голосов избирателей Владимир Путин получил в 2000 году в Кемеровской области, когда оказался на втором месте (25,01%) после действующего главы региона Амана Тулеева (51,57%).

На выборах 2004 года наименьший процент голосов избранный президент набрал в Белгородской области - 54,82%, в 2008 году - в Смоленской области - 59,26%, в 2012 году - в Москве - 46,95%.

На прошедших 18 марта выборах результаты голосования в этих регионах выглядят, по предварительным данным следующим образом:

Кемеровская область - 85,42% (девятое место);

Белгородская область - 79,71% (25-е место);

Смоленская область - 73,49% (56-е место);

Москва - 70,88% (72-е место).