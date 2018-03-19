Кто обещал сбрить усы на спор

ТАСС-ДОСЬЕ. Кандидат на пост президента России Павел Грудинин 6 февраля в интервью видеоблогеру Юрию Дудю пообещал сбрить усы в случае, если не наберет на выборах президента России больше 15% голосов избирателей. Согласно предварительным итогам голосования, он получил только 11,8%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как аналогичные обещания давали другие политические, спортивные и общественные деятели.

1 декабря 1998 года игроки мадридского "Реала" сбрили усы своему главному тренеру Гусу Хиддинку. Ранее он пообещал расстаться с усами, если его команда выиграет финал Межконтинентального кубка. Нанеся в финале поражение бразильскому клубу "Васко да Гама" (Рио-де-Жанейро) со счетом 2:1, испанская команда стала обладателем трофея.

29 декабря 2005 года первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов от партии "Единая Россия" появился на публике без усов. Отвечая журналистам на вопросы о своем новом облике, он рассказал, что сбрил усы на спор. Он заключил пари со своим другом из Казани, что тот выйдет из Партии жизни и перейдет в "Единую Россию". Вице-спикер пошутил, что его усы "пали жертвой классовой борьбы".

13 февраля 2005 года в ходе прямой линии с читателями газеты "Советский спорт" главный тренер футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев заявил: "Если выиграем Кубок УЕФА, обещаю - побреюсь". В мае 2005 года, нанеся в финале турнира поражение лиссабонскому "Спортингу" (3:1), московская команда стала обладателем Кубка УЕФА. Однако наставник армейцев не стал сбривать усы, заявив, что просто пошутил.

7 декабря 2012 года Дэвид Аксельрод, советник президента США Барака Обамы, в прямом эфире телеканала MSNBC сбрил усы, которые он носил более 40 лет. В начале ноября того же года в интервью этому каналу он пообещал сделать это, если к концу месяца будет собран миллион долларов на исследования способов лечения эпилепсии (этим заболеванием страдает его дочь Лорен). К 30 ноября названная политиком сумма оказалась на счетах общественной организации Citizens United for Research in Epilepsy.

20 июня 2014 года супруга бывшего префекта Северного административного округа города Москвы Олега Митволя Мила в своем Instagram опубликовала фотографию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова без усов. В тот же день снимки, на которых пресс-секретарь был запечатлен в новом имидже, были опубликованы в Twitter самого Митволя. Тогда же стало известно, что год назад Песков пообещал своей старшей дочери Елизавете побриться в случае, если та успешно сдаст ЕГЭ. Поводом пари стали его сомнения в том, что Елизавета усердно готовится к экзаменам и сможет сдать их успешно. Получив высокие результаты ЕГЭ, дочь напомнила отцу об условиях спора, после чего Песков был вынужден расстаться с усами. В июле того же года пресс-секретарь президента заявил, что вновь отращивает усы, так как "не обещал дочке ходить без них".