Политический кризис в Перу. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 марта подал в отставку президент Перу Педро Пабло Кучински, занявший пост в июле 2016 года. Прошение президента должно быть утверждено на заседании парламента 22 марта. Заявление об отставке было сделано на фоне политического кризиса, разразившегося в стране конце 2017 года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об обвинениях, выдвинутых в адрес главы государства, и попытках отстранить его от власти.

Обвинения в коррупции и попытка импичмента (2017)

Первые обвинения в коррупции в адрес Кучински были озвучены в феврале 2017 года. Тогда американский испаноязычный канал LA MIRA TV обнародовал документ финансовой разведки Перу, содержащий имена 69 чиновников, причастных к сомнительным банковским операциям. В их числе оказался и президент страны Педро Пабло Кучински. Кроме того, журналисты утверждали, что связанная с Кучински фирма Latin America Enterprise получала выплаты от бразильской строительной корпорации Odebrecht. Сюжет вышел на фоне развития крупного коррупционного скандала с компанией Odebrecht. В него оказались вовлечены высокопоставленные функционеры по меньшей мере десяти стран Латинской Америки, в том числе бывшие президенты Перу Алехандро Толедо (2001-2006) и Ольянта Умала (2011-2016). В ответ Кучински опубликовал 14 ноября в своем Twitter запись: "Я никогда не имел профессиональных связей с Odebrecht".

Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht. (1/3) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 14 ноября 2017 г.

Очередной виток в скандале произошел в ноябре 2017 года, когда перуанское издание Caretas опубликовало документы, указывающие на связь Odebrech и американской консалтинговой компании First Capital Partners, одним из руководителей которой являлся Педро Пабло Кучински. В 2003-2006 годах компании совместно работали как минимум над тремя проектами.

13 декабря 2017 года депутаты парламента от оппозиционной партии "Народная сила" обнародовали документы, в которых указывалось, что в 2004-2013 годах Odebrecht перечислила $4,8 млн двум компаниям, имеющим отношение к Кучински, - First Capital Partners и Westfield Capital, из них $62,5 тыс. в период, когда Кучински занимал посты в правительстве (в 2004-2005 годах - министр экономики и финансов, в 2005-2006 годах - премьер-министр). После публикации этих материалов Кучински обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот "под личиной законных методов".

15 декабря Конгресс (парламент), большинство мест в котором принадлежит "Народной силе", запустил процедуру импичмента президента ввиду его "моральной неспособности" занимать этот пост, что предусмотрено статьей 113 конституции Перу. Инициативу об отстранении главы государства внесли представители нескольких парламентских партий, считающие, что президент использовал платежи Odebrecht для обогащения близких ему компаний, оказывавших "консультационные услуги" при сделках. Для смещения с должности главы государства инициативу должны были поддержать 87 из 130 депутатов. Однако 21 декабря оппозиции удалось получить голоса только 79 депутатов, что позволило Кучински сохранить пост.

Обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании и новая попытка импичмента (2018)

28 февраля 2018 года бывший топ-менеджер перуанского представительства Odebrecht Жоржи Барата на допросе в ходе расследования коррупционных схем Odebrecht заявил, что на предвыборную кампанию Педро Пабло Кучински в 2011 году корпорация перечислила $300 тыс. После появления этой информации Конгресс вновь инициировал процесс импичмента в связи "моральной неспособностью" президента занимать эту должность. Решающее голосование было назначено на 22 марта.

Политический кризис усугубился после публикации новых материалов, переданных в СМИ 20 марта партией "Народная сила". Из аудио- и видеозаписей, сделанных скрытыми камерами, следует, что сторонники президента пытались убедить некоторых парламентариев голосовать против импичмента. В обмен на лояльность им предлагали разные привилегии, а в некоторых случаях деньги. В своем обращении к нации Кучински заявил, что видеозаписи были специально смонтированы таким образом, чтобы выставить его и его соратников в невыгодном свете.

Отставка правительства

Обращаясь к нации в связи с уходом с поста, Педро Пабло Кучински заявил, что так "будет лучше для моей страны". Поддержку ему выразили все члены его правительства - в знак солидарности с президентом они написали заявления об отставке.

Пост главы государства, согласно конституции, займет первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо. Он будет приведен к присяге 23 марта.