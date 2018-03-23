Акция "Час Земли". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 марта пройдет международная акция "Час Земли".

"Час Земли" - ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) в последнюю субботу марта. Его цель - побудить население планеты бережно относиться к природе и ее ресурсам. В ходе акции ее участники - частные лица, организации, муниципальные и коммерческие учреждения - на один час выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников (акция не распространяется на уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры и т. п.). WWF указывает, что эти действия носят символический характер и не направлены на экономию электроэнергии.

Организаторы отмечают, что "Час Земли" - это самая массовая экологическая акция в мире. В 2017 году в ней приняли участие свыше 2 млрд человек из семи тысяч городов в 184 странах. Впервые "Час Земли" прошел в Сиднее (Австралия) в 2007 году. Тогда в мероприятии приняли участие более 2 млн человек.

В России "Час Земли" проводится с 2009 года. Ежегодно в акции принимают участие от 16 до 20 млн жителей более 120 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Саратов, Мурманск, Краснодар, Калининград. По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, в 2015 году подсветку отключали на фасадах примерно 800 зданий, в 2016 году - 1,5 тыс., в 2017-м - 1,7 тыс., в том числе Кремля, храма Христа Спасителя, Большого театра, стадиона "Лужники", зданий Совета Федерации и Госдумы, построек на улицах Тверская и Новый Арбат, на павильонах ВДНХ, Останкинской башне и некоторых башнях Москва-Сити. В 2018 году число таких объектов увеличится до 1,9 тыс.

В 2018 году "Час Земли" в России пройдет под лозунгом "Голосуй за природу". В рамках акции пройдут мероприятия, посвященные проблемам защиты заповедников, доступности зеленой энергетики, раздельного сбора мусора и переработки отходов.

Кроме того, в России в рамках "Часа Земли" WWF также призывает поддержать одну из природоохранных инициатив. В 2012 году сотрудники фонда собрали более 120 тыс. подписей в поддержку закона о защите морей от нефтяного загрязнения (в конце 2012 года закон был подписан президентом России Владимиром Путиным и с 1 июля 2013 года вступил в силу). В 2013 году 130 тыс. человек выступили за запрет промышленных рубок в защитных лесах, в 2014 году более 115 тыс. человек поддержали проекты WWF России по охране редких видов животных. В 2015 году WWF России инициировал кампанию "Время думать иначе: арктическая нефть подождет". Кампанию по сбору подписей под обращением к Владимиру Путину с просьбой ввести мораторий на разработку новых нефтяных месторождений на арктическом шельфе поддержали более 80 тыс. человек. В сентябре 2016 года глава Минприроды РФ Сергей Донской заявил, что правительство вводит временный мораторий на выдачу компаниям новых участков недр на шельфе.