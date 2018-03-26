Российская театральная премия "Золотая маска". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 марта 2018 года в Москве состоится торжественная церемония вручения премий "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России".

"Золотая маска" - российская национальная театральная премия и фестиваль. Согласно положению о премии, ее цель состоит в сохранении и развитии традиций российского театра, выявлении лучших творческих работ, театральных авторов и исполнителей, в определении тенденций современного театрального процесса и др.

История

Премия "Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России по инициативе и при участии его председателя, народного артиста СССР Михаила Ульянова.

Изначально "Золотая маска" задумывалась как московский фестиваль. Первое вручение призов состоялось в Малом театре 13 марта 1995 года. В конкурсе участвовали только московские спектакли. Были представлены пять номинаций: лучший спектакль, лучшие режиссер и художник, исполнители женской и мужской ролей, а также премии в области музыкального театра и "За честь и достоинство".

В 1996 году "Золотая маска" приобрела общероссийский статус. Была изменена структура номинаций: обладатели наград определялись отдельно в четырех категориях (среди драматических, оперных, балетных и кукольных постановок). Впоследствии была выделена категория "Оперетта/мюзикл", учреждены номинации "Приз критики", "Новация", "За поддержку театрального искусства России", "За лучший зарубежный спектакль, показанный в России" и др.

Место проведения торжественных церемоний вручения "Золотой маски" неоднократно менялось. Они проходили в Малом театре (1995, 1996, 2000), Театре имени Евгения Вахтангова (1997), МХТ имени А. П. Чехова (1998), Большом театре (1999, 2002, 2004, 2006, 2012, 2014), Театре имени Моссовета (2001, 2005), Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (2007-2009, 2013, 2015-2017), московском Гостином дворе (2010, 2011). В 2003 году церемония в единственный раз прошла за пределами Москвы: в честь 300-летия Санкт-Петербурга местом проведения мероприятия был выбран Мариинский театр.

Процедура участия

Принять участие в отборе имеет право любой театральный коллектив России, в положенные сроки отправивший заявку в адрес дирекции "Золотой маски". Все полученные заявки рассматриваются двумя экспертными советами (драматический театр и театр кукол; музыкальный театр), которые и определяют список номинантов премии.

Ежегодной торжественной церемонии вручения наград предшествует фестиваль "Золотая маска", в рамках которого проводятся показы спектаклей, номинированных на премию. Лауреатов тайным голосованием определяет жюри фестиваля. Оно состоит из двух отдельных комиссий: в конкурсах спектаклей драматического театра и театра кукол; в конкурсах спектаклей музыкального театра. Состав жюри формируется из числа ведущих театральных деятелей: актеров, режиссеров, критиков и т. д. Как правило, в каждую комиссию жюри входят около 15 человек.

Награда

Победителям на торжественной церемонии вручается приз - маска в квадратной раме, выполненная по эскизу сценографа, народного художника РФ Олега Шейнциса. По словам художника, при создании награды он думал "о завораживающем, опасном театральном лицедействе... Театр - это тайна. Маска - ее символ... Венецианский карнавал с венецианкой под маской - мой идеал театра". Поэтому за основу Олег Шейнцис взял маску венецианского карнавала, добавив к ней элемент российской государственной символики - двуглавого орла.

Первые "Маски" были сделаны художником собственноручно. Впоследствии Шейнцис сам дважды становился лауреатом премии - за работы над спектаклем "Чайка" ("Ленком", 1996) и "Любовь к трем апельсинам" (Большой театр, 1998).

Другие проекты

Кроме фестиваля и церемонии вручения премий, дирекция "Золотой маски" занимается организацией гастрольной деятельности, реализует совместно с Министерством культуры РФ программу "Лучшие спектакли в городах России и странах Балтии". Среди других проектов "Золотой маски" - показ лучших российских спектаклей иностранным театральным деятелям "Russian Case", внеконкурсные программы "Маска Плюс", "Детский Weekend" и др.

С 2006 года действует проект "Золотая маска в Латвии", в рамках которого прибалтийское государство посетили 30 театров из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В рамках проекта состоялись показы более 60 спектаклей. В 2017 году смотр проходил в Риге, Вентспилсе и Лиепае.

Лауреаты

Победителями в конкурсных номинациях в разные годы становились режиссеры Петр Фоменко, Лев Додин, Юрий Бутусов, актеры Наталья Тенякова, Олег Табаков, Константин Райкин, Сергей Юрский, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, дирижер Валерий Гергиев, артисты балета Николай Цискаридзе, Диана Вишнева и другие известные культурные деятели.

Лучшими драматическим спектаклями "большой формы" в разное время признавались "Скрипка Ротшильда" (Московский театр юного зрителя), "Три сестры" (Театр "Мастерская П. Н. Фоменко", Москва), "Мнимый больной" (Малый театр, Москва), "Чайка" (Александринский театр, Санкт-Петербург), "Рассказы Шукшина" (Театр Наций, Москва), "Без названия" (Российский государственный академический театр им. Ф. Волкова, Ярославль), "Вишневый сад" (Академический Малый драматический театр - Театр Европы, Санкт-Петербург) и др.

Организаторы

В настоящее время организацией и проведением "Золотой маски" занимаются Союз театральных деятелей РФ, Министерство культуры РФ, правительство Москвы, а также дирекция фестиваля. С 2002 года генеральным спонсором премии является Сбербанк России. Президентом премии и фестиваля "Золотая маска" в 1993-2017 годах был актер театра и кино, народный артист РСФСР Георгий Тараторкин (1945-2017). С марта 2017 года фестиваль и премию возглавляет народный артист РФ Игорь Костолевский. Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Фестиваль "Золотая маска" - Мария Ревякина.

"Золотая маска" - 2017

Работая над формированием списка номинантов, эксперты просмотрели 939 спектаклей, поставленных в более чем ста российских городах. 23-й фестиваль "Золотая маска" проходил в Москве в феврале - апреле 2017 года. В итоговый список номинантов вошли 28 драматических спектаклей "большой" и "малой" форм, 13 опер, пять балетов, девять спектаклей современного танца, четыре спектакля в жанре "Оперетта/мюзикл" и восемь кукольных спектаклей. Эти постановки были осуществлены в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Норильска, Воронежа, Хабаровска, Омска, Новосибирска, Уфы, Самары, Астрахани, Екатеринбурга, Казани, Костромы, Челябинска, Красноярска, Петрозаводска, Томска и других городов.

Председателем жюри драматического театра и театра кукол являлся народный артист РФ, художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин, председателем жюри музыкального театра - народный артист РФ, художественный руководитель Петербург-Концерта Сергей Стадлер.

Церемония вручения премии состоялась 19 апреля 2017 года в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Лучшим драматическим спектаклем "большой формы" была признана постановка "Русский роман" (Театр им. Вл. Маяковского, Москва), "малой формы" - "Магадан/Кабаре" (Театр "Около дома Станиславского", Москва), лучшей оперой - "Роделинда" (Большой театр, Москва), лучшим балетом - "Ромео и Джульетта" (Театр оперы и балета, Екатеринбург). Постановка "Все пути ведут на север" (Театр "Балет Москва", Москва) была отмечена как лучший спектакль современного танца, "Биндюжник и король" (Театр юного зрителя, Красноярск) стал лучшим спектаклем в жанре "Оперетта/мюзикл", "Колино сочинение" (продюсерский центр "КонтАрт", Санкт-Петербург) - лучшим кукольным спектаклем.

Наград в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России" были удостоены Олег Табаков и Владимир Этуш (Москва), Ирина Богачева и Николай Мартон (Санкт-Петербург), Айгум Айгумов (Махачкала), Андрей Борисов (Якутск), Георгий Котов (Омск) и Резо Габриадзе (Тбилиси, Грузия).

"Золотая маска" - 2018

5 февраля 2018 года генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина сообщила, что в премия впервые за свою историю проведет две церемонии награждения. Первая из них состоится 27 марта в Бетховенском зале Большого театра. На ней впервые будут отдельно чествовать лауреатов премии в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства России". В их число вошли московские (актеры Владимир Андреев, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Алла Покровская и Галина Анисимова) и петербургские (балетмейстер Николай Боярчиков, актер Иван Краско, актер и режиссер Владимир Рецептер) мастера, а также деятели театра из других городов страны: артист Анатолий Гладнев (Воронеж), режиссер Юрий Бурэ-Небельсен (Курск), актрисы Алла Журавлева (Мурманск) и Вера Кузьмина (Чебоксары). Их имена были объявлены ранее, в декабре 2017 года.

Работая над формированием основного списка номинантов, эксперты просмотрели 832 спектакля, поставленных в более чем ста российских городах. 24-й фестиваль "Золотая маска" проходит в Москве с 6 февраля по 15 апреля 2018 года. В итоговый список номинантов вошли 29 драматических спектаклей "большой" и "малой" форм, девять опер, семь балетов, семь спектаклей современного танца, пять спектаклей в жанре "Оперетта/мюзикл" и пять кукольных спектаклей. Эти постановки были осуществлены в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара, Хабаровска, Омска, Перми, Екатеринбурга, Воронежа, Челябинска, Новосибирска, Махачкалы, Пензы, Костромы и других городов.

Председателем жюри драматического театра и театра кукол является заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой истории зарубежного театра Российского института театрального искусства - ГИТИС Алексей Бартошевич, председателем жюри музыкального театра - народный артист РФ, главный дирижер Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Зазеркалье" Павел Бубельников.

Церемония награждения победителей в основных номинациях состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.

Сайт премии и фестиваля: goldenmask.ru.