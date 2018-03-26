День войск национальной гвардии РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 марта ежегодно с 2017 года в России отмечается День войск национальной гвардии РФ. Установлен указом президента Владимира Путина от 16 января 2017 года. В 1996-2016 годах отмечался как День внутренних войск Министерства внутренних дел (ВВ МВД) РФ. Приурочен к дате указа императора Александра I (8 апреля 1811 года по новому стилю) о формировании воинских батальонов внутренней стражи, отвечавших за "охранение тишины и спокойствия в государстве".

Из истории войск

В Российской империи батальоны внутренней стражи (с 1864 года - местные войска, куда с 1886 года входила конвойная стража) занимались поимкой и конвоированием преступников, охраной порядка на ярмарках и т. д. После Октябрьской революции, в 1918 году, приказом Народного комиссариата внутренних дел конвойная стража была реорганизована, а годом позже принято решение об объединении всех войск вспомогательного назначения и создании войск внутренней охраны (ВОХР) РСФСР.

Впоследствии внутренние войска неоднократно реорганизовывались, сохраняя подчинение ведомству внутренних дел. Формировались на призывной основе.

После Великой Отечественной войны 1941-1945 годах внутренним войскам было дополнительно поручено охранять научно-исследовательские учреждения, предприятия атомной промышленности и ракетостроения. ВВ продолжали выполнять задачи по охране общественного порядка, важных государственных объектов, исправительно-трудовых учреждений, по охране и конвоированию осужденных, защите населения от природных и техногенных катастроф. В середине 1990-х годов существенно расширились права войсковых нарядов по охране общественного порядка, а задача по охране и конвоированию осужденных с ВВ была передана в органы Минюста России. Во второй половине 2000-х годов начался переход на комплектование подразделений и частей военнослужащими по контракту.

Создание Росгвардии

Указом президента РФ Владимира Путина от 5 апреля 2016 года на базе ВВ МВД России создана Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ или Росгвардия), которая напрямую подчиняется президенту. Внутренние войска были переведены в новое ведомство в полном составе.

Также в состав Росгвардии вошли:

органы управления и подразделения МВД РФ, осуществлявшие контроль в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности;

вневедомственная охрана, в том числе Центр специального назначения вневедомственной охраны МВД РФ;

специальные отряды быстрого реагирования (СОБР) территориальных органов МВД РФ;

отряды мобильные особого назначения (ОМОН) территориальных органов МВД РФ;

Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД РФ;

авиационные подразделения МВД РФ;

ФГУП "Охрана" МВД РФ.

Первый этап формирования Росгвардии завершился 31 декабря 2016 года - личный состав был переведен в войска национальной гвардии, сформирован центральный аппарат ведомства, создано 84 территориальных органа Росгвардии в каждом субъекте РФ. В ходе второго этапа были уточнены состав, численность и оперативное построение группировок войск, определен объем и порядок выполнения служебно-боевых задач, организованы мероприятия по переводу сотрудников ОМОН и СОБР на военную службу по контракту. На третьем этапе (окончание планируется в 2018 году) будут завершены формирование войск, а также перевод сотрудников ОМОН и СОБР на службу по контракту.

Задачи Росгвардии

Согласно федеральному закону "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", войска Росгвардии, совместно с органами внутренних дел РФ, участвуют в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Охраняют важные гособъекты (в том числе топливно-энергетического комплекса; соответствующий перечень утверждается правительством РФ), специальные грузы, сооружения на коммуникациях. Принимают участие в обеспечении режимов чрезвычайного и военного положения, правового режима контртеррористической операции; в территориальной обороне РФ, оказывают содействие пограничным органам ФСБ России в охране государственной границы РФ. Кроме того, Росгвардия выдает лицензии и разрешения на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия, контролирует его оборот, осуществляет лицензирование и надзор за частной охранной деятельностью, контролирует работу ведомственной охраны. Также служба осуществляет охрану имущества юридических и физических лиц по договорам. Росгвардия ведет информационные банки данных о гражданах, владеющих оружием, и о лицах, получивших удостоверение частного охранника.

Структура службы

По состоянию на март 2018 года структура Росгвардии включает в себя центральный аппарат, восемь округов войск национальной гвардии (первоначально их было семь, в конце 2017 года из состава Северо-Кавказского округа был выделен Южный), которые соответствуют границам федеральных округов, и территориальные органы в каждом субъекте РФ. Центральный аппарат состоит из Главного управления по работе с личным составом, Главного управления охраны общественного порядка и др.

Также в структуру входят органы управления ведомством и войсками национальной гвардии (Главный штаб войск национальной гвардии и др.); объединения, соединения и воинские части; подразделения, в которых служат лица, имеющие специальные звания сотрудников полиции; вузы и др. организации.

В ноябре 2017 года принесли присягу десять военнослужащих первой созданной в составе ведомства научной роты. В ней проводятся научно-прикладные исследования в области информационных технологий, инновационной деятельности, исследования проблем обеспечения национальной безопасности РФ и др.

21 февраля 2018 года Госдума приняла закон, наделяющий Росгвардию полномочиями по обеспечению на договорной основе безопасности высших должностных лиц субъектов РФ.

По собственным данным ведомства, всего в марте 2017 года в Росгвардии служили 340 тыс. человек (в их числе - восемь Героев Российской Федерации). Предельная штатная численность центрального аппарата Росгвардии составляет 2 тыс. 100 человек.

ФСВНГ возглавляет директор - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом РФ. С 5 апреля 2016 года этот пост занимает генерал армии Виктор Золотов, ранее возглавлявший внутренние войска МВД РФ. При директоре ФСВНГ действует коллегия в составе 16 человек. В нее входят заместители директора службы, начальник Главного организационного управления - руководитель аппарата директора Росгвардии и командующие округов войск национальной гвардии России.

Итоги деятельности за 2017 год

30 ноября 2017 года на расширенном заседании коллегии Росгвардии были подведены итоги работы за год. По информации ведомства, в 2017 году подразделения Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами нейтрализовали 62 бандита, уничтожили 250 схронов и тайников, изъяли из незаконного оборота более 1 тыс. 100 единиц оружия и свыше 97 тыс. боеприпасов. Силами СОБР и ОМОН было обезврежено 126 вооруженных групп, освобождено 27 заложников, из незаконного оборота изъято 5 тыс. единиц огнестрельного оружия. Кинологические подразделения обследовали более 10 тыс. объектов, досмотрели 1 тыс. 300 автомашин, приняли участие в 1 тыс. 600 оперативных мероприятиях. В дежурные части органов МВД России были доставлены свыше 1 млн 400 тыс. правонарушителей и более 17 тыс. лиц, находившихся в розыске. Войска национальной гвардии приняли участие в обеспечении безопасности граждан и правопорядка при проведении более 32 тыс. публичных и 28 тыс. спортивных мероприятий, которые посетили около 9 млн человек. Подразделениями лицензионно-разрешительной работы осуществлен контроль более чем за 4,2 млн владельцев 6,7 млн единиц оружия. Более 400 военнослужащих и сотрудников Росгвардии были удостоены в 2017 году государственных наград.