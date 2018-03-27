Малый бизнес в России: статус, льготы и статистика

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2018 года в Кемерове произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли, по последним данным, не менее 64 человек, опознаны 25 жертв пожара, в том числе 13 детей. Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев сообщал, что проверки по контролю нарушений в ТЦ в 2016 году не проводились из-за надзорных каникул, поскольку объект относится к малому бизнесу.

По данным "Спарк-Интерфакс", за последние несколько лет компания, называвшаяся в СМИ владельцем площадей центра, ОАО "ККК", прошла плановую проверку МЧС один раз (в 2012 году). ООО "Зимняя Вишня Кемерово", которое по открытым источникам было одним из основных операторов ТЦ, было проверено два раза (также планово, в 2016 году). Во всех случаях нарушений выявлено не было. О проверках еще двух операторов, ООО "Бизнес-спорт" и ООО "Бизнес-спорт Кемерово", данные отсутствуют. Все эти четыре юридических лица относятся к категории малых предприятий, поскольку их выручка не превышает 120 млн рублей, а число сотрудников - менее 100 человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о статусе, численности и обороте малых предприятий России, а также о положенных им льготам.

Критерии

В соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 года "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", малым считается предприятие, в котором заняты до 100 человек. Если в организации работают до 15 человек, то она имеет статус микропредприятия. Кроме того, одним из критериев классификации юридических лиц как больших, средних или малых предприятий, является выручка. В соответствии с действующим правительственным постановлением от 4 апреля 2016 года, выручка от реализации для малых предприятий не должна превышать 800 млн рублей, а для микропредприятий - 120 млн рублей.

Таким образом, любая компания с выручкой до 800 млн рублей и менее 100 сотрудниками относится к категории малых предприятий. При этом даже если организация превысит лимит по числу сотрудников или выручке, последующие три года после выхода за лимит оно все равно будет считаться малым.

Статистика

По состоянию на март 2018 года, в России работают 2 млн 847 тыс. 854 малых предприятия (включая микропредприятия). В них работают 11 млн 743 тыс. человек. Учет этих компаний содержится в Едином реестре малого и среднего предпринимательства, составляемым Федеральной налоговой службой.

Совокупный оборот малых предприятий в 2016 году (более новые данные Росстатом не публиковались) составил 16 трлн 338 млрд рублей, то есть 19,7% от общего валового внутреннего продукта РФ (82 трлн 918 млрд рублей). 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2025 году доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России должна увеличиться до 40%.

Также по данным Росстата, в 2016 г. из действовавших 2 млн 770 тыс. малых предприятий 24,5% (681 тыс.) были заняты в области оптовой торговли; 21,5% (600 тыс.) - в сфере операций с недвижимым имуществом; 12% (336 тыс.) - в строительстве; 9% (255 тыс.) - в розничной торговле.

Льготы

Малые предприятия в России пользуются государственной поддержкой в виде налоговых и административных льгот.

Для субъектов малого бизнеса существуют четыре специальные схемы по уплате налогов: упрощенная налоговая система (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная система налогообложения (ПСН) и единый сельхозналог (ЕСХН). Если общая схема налогообложения подразумевает, что с доходов взимается налог в 20%, то по УСН - 5-15%, по ЕСХН - 6%. Патентная система подразумевает покупку патента, стоимость и условия которого устанавливаются региональными властями.

Часть субъектов малого предпринимательства (в зависимости от выручки, рода деятельности и численности персонала) могут заключать только срочные трудовые договоры, проводить наличные расчеты без кассового аппарата, получать различные государственные субсидии.

При этом у всего малого бизнеса есть несколько общих льгот:

право вести бухгалтерский учет в упрощенной форме;

доля в 15% в госзакупках;

право на получение государственной гарантии;

защита от избыточных проверок со стороны государственного и муниципального контроля.

Надзорные каникулы

Меры по ограничению административного давления на малый бизнес начали наиболее активно принимать в России во второй половине 2000-х годах. Так, 17 мая 2008 года, вскоре после своей инаугурации, президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности", который запрещал проверять юридические лица органами госконтроля чаще, чем раз в три года (за исключением налоговых проверок). Известность получило требование Дмитрия Медведева о том, "чтобы правоохранительные органы и всякого рода власти перестали "кошмарить" бизнес", высказанное им на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Гагарин Смоленской области 31 июля 2008 года.

С предложением сократить число проверок малого бизнеса неоднократно обращалась общественная организация "Опора России".

4 декабря 2014 года президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть введение надзорных каникул для малого бизнеса. "Если предприятие приобрело надежную репутацию, в течение трех лет не имело существенных нареканий, то следующие три года плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля вообще не проводить. Конечно, речь не идет об экстренных случаях, когда возникает угроза здоровью и жизни людей" - подчеркнул тогда глава государства. Задача по разработке нормативных актов по введению надзорных каникул" была поручена правительству РФ.

13 июля 2015 года президент РФ подписал разработанные правительством поправки в законодательство, вводящие надзорные каникулы для малого бизнеса на срок с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Они касаются только неналоговых проверок. Согласно установленному режиму, проверять субъекты малого бизнеса МЧС или Роспотребнадзор могут только с санкции прокуратуры, по жалобе или обладая доказательством нарушений.

17 августа 2016 года правительство РФ приняло постановление "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты". Данный документ регламентирует принципы формирования списков на проверку. В частности, в случае отсутствия пожаров на объекте, его разрешается проверять реже. Однако такие объекты как торговые центры в постановлении в отдельную категорию не вынесены.

В июле 2017 года главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Сергей Кададов сообщил, что "МЧС России переходит от системы тотального контроля на партнерские отношения как с бизнесом, так и с населением". По его словам, в 2016 году из сферы госнадзора было выведено более 700 тыс. объектов малого и среднего бизнеса, сокращено число внеплановых проверок.

Торговые центры - малые предприятия

Практика, когда торговые центры принадлежат или управляются малыми предприятиями широко распространена в российских регионах. Например, по данным "Спарк-Интерфакс", малыми предприятиями являются:

ООО "Европа-Центр" (управляет самым большим в Калининградской области ТЦ "Европа", площадь - 60 тыс. кв. м), его выручка с 2016 г. превышает 800 млн рублей, но формально для надзорных органов оно еще год будет оставаться малым предприятием;

ООО "Управление на Свободном" (владеет ТЦ "На Свободном" в Красноярске, 37 тыс. кв. м);

ООО "ИНД-Гарник" (владелец тульского ТЦ "Гостиный двор" площадью 51 тыс. кв. м).