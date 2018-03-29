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Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге. Досье

Биографии и справки
29 марта, 22:45 UTC+3

29 марта Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 60 дипломатов США и закроет американское генконсульство в Санкт-Петербурге

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Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге

Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 марта 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 60 дипломатов США и закроет американское генконсульство в Санкт-Петербурге. Эти шаги принимаются в ответ на меры, предпринятые Соединенными Штатами в отношении России в связи с "делом Скрипаля".

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Редакция ТАСС-ДОСЬЕ приводит сведения о Генконсульстве США в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург был первоначальным местом расположения дипломатической миссия США в России. Она была открыта здесь в 1780 году. До революции 1917 года сменилось несколько посланников. Среди них были Джон Куинси, ставший впоследствии шестым президентом США (1825 - 1829), и Джеймс Бьюкенен, 15-й президент (1857 - 1861).

Дипломатические отношения уже с Советским Союзом были установлены только в 1933 году. Тогда же начало работать посольство США в Москве.

1 июня 1964 года была подписана, а 13 июля 1968 года вступила в силу советско-американская Консульская конвенция. Документ регламентировал открытие и функционирование консульских учреждений обеих стран в Сан-Франциско и Ленинграде (название Санкт-Петербурга в 1924 - 1991 годах) соответственно.

Генконсульство США в Ленинграде открылось в 1972 году. Для него было выделено здание по адресу ул. Фурштатская, 15, расположенное в квартале от здания, где до Октябрьской революции 1917 года размещалось посольство Соединенных Штатов.

Сегодня в составе генконсульства пять отделов - консульский и визовый, отдел по вопросам прессы и культуры, политико-экономический отдел, коммерческая служба - и представительство министерства сельского хозяйства США.

Генконсульство отвечает за предоставление услуг американским и российским гражданам на территории Северо-Запада России. Консульский округ включает десять субъектов РФ, охватывая помимо Санкт-Петербурга Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области, Республику Карелию, а также Ненецкий автономный округ.

Генеральный консул - Томас Лири.

После того как 26 марта 2018 года американские власти объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле (шт. Вашингтон) и высылке российских дипломатов, посольство России в США организовало интернет-голосование по поводу закрытия американского консульства в РФ. В нем приняли участие 57 тыс. 526 человек. 47% высказались за закрытие консульства в Санкт-Петербурге, 35% - за закрытие миссии в Екатеринбурге, 18% - во Владивостоке.

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