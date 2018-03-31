Индексация пенсий в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года социальные пенсии в России увеличатся на 2,9%. Их средний размер вырастет на 255 руб. - до 9 тыс. 62 руб. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 20 марта. Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об индексации пенсий в России.

В настоящее время все виды пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации (ПФР), ежегодно индексируются в связи с ростом цен и среднемесячной заработной платы.

История индексации пенсий в 1990-х годах

Впервые в России пенсии были проиндексированы еще до распада СССР - в декабре 1990 года. Тогда Верховный совет РСФСР из-за роста цен повысил минимальные пенсии с 70 до 100 руб.

С 1 января 1992 года и до пенсионной реформы 2002 года минимальная пенсия в России повышалась 27 раз: с 342 неденоминированных рублей до 185,32 руб. (с учетом деноминации 1998 года выплаты выросли в 542 раза). В 1992-1993 годах индексации производились согласно указу президента РФ, законам РФ, постановлениям Верховного совета РФ. В 1994-1997 годах соответствующие изменения вносились федеральными законами, затем решения о повышении пенсий принимались правительством РФ.

Самое большое единовременное повышение произошло 1 ноября 1992 года, тогда пенсии были увеличены в 2,5 раза. Вызвано это было рекордным уровнем инфляции, который по итогам 1992 года составил 2508,8%.

Рост размера минимальных пенсий в 1990-е годы был выше, чем увеличение размера назначенных (реально полученных) пенсионных выплат. По данным Росстата, они выросли в 235 раз с учетом деноминации 1998 года: с 3,5 тыс. неденоминированных рублей в 1992 году ($12,2 по среднегодовому курсу Банка России) до 823,4 руб. в 2001 году ($28,23).

Индексации пенсий в 2002-2009 годах

В 2002 году стартовала крупномасштабная пенсионная реформа, которая заключалась в постепенном переходе от распределительной к распределительно-накопительной системе пенсионного обеспечения. Пенсия была разделена на три части: базовую (гарантируется государством), страховую (пенсионные взносы, которые вычитаются из заработной платы и гарантируют выплаты после выхода на пенсию) и накопительную (реальные деньги на личном счету, которые до выхода на пенсию могут инвестироваться в ценные бумаги и другие активы). Тогда же появилась социальная пенсия: так называют регулярные выплаты гражданам, признанным нетрудоспособными (инвалидам), детям-сиротам, а также некоторым группам граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали на полноценную страховую пенсию.

Базовая часть трудовой пенсии на 1 января 2002 года была установлена в размере 450 руб. (для категории пенсионеров по старости и без иждивенцев). В период до 2009 года включительно она повышалась 15 раз - до 2 тыс. 562 руб. (в 5,69 раза). В 2007 году базовая часть была проиндексирована трижды, в 2006 и 2008 годах - один раз. Крупнейшее разовое повышение произошло 1 марта 2003 года - на 36%.

Страховая часть пенсии за тот же период индексировалась 15 раз - минимум на 6,2% (включая дополнительные индексации), из них трижды - в 2007 году. Самый большой размер индексации (17,5%) был установлен 1 апреля 2009 года.

С 2001 по 2010 год назначенные пенсии выросли в 7,5 раза с 823,4 руб. в 2001 году ($28,23) до 6 тыс. 177,4 руб. в 2010 году ($203).

Индексация пенсий после 2010 года

В 2010 году было ликвидировано разделение базовой и страховой части пенсий - они были объединены в страховую часть.

С 2010 года размер страховой части трудовой пенсии индексировался 12 раз (включая повышение с 1 января 2018 года). Обычно это происходит с 1 февраля и с 1 апреля. В 2012-2014 годах и 2017 году корректировка суммы страховой пенсии прошла дважды. В 2010, 2011, 2015, 2016 годах - один раз. Крупнейшая разовая индексация была произведена 1 февраля 2015 года - на 11,4%. Меньше всего пенсии вырастут с 1 января 2018 года - на 3,7%. В 2016 году при индексации 1 февраля правительство впервые приняло решение не индексировать пенсии работающих пенсионеров. Это связано с ростом дефицита пенсионного фонда. Вторую индексацию в 2016 году было решено заменить на единовременную выплату в размере 5 тыс. руб.

В 2017 году пенсии повышались дважды. 19 января 2017 года было подписано постановление правительства РФ об индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии. Согласно документу, с 1 февраля она проиндексирована на 5,4% - то есть на уровень инфляции в 2016 году. Повышение пенсии коснулось только неработающих пенсионеров. Постановление о повышении социальных пенсий (на 1,5%) было подписано 16 марта. C 1 апреля страховые пенсии увеличились на 0,38% (в рамках законодательства, без специального постановления), причем повышение было сделано как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

По данным Росстата, средний номинальный размер назначенных пенсий в 2010-2017 годах вырос в 2,15 раза в рублевом эквиваленте: с 6 тыс. 177,4 руб. ($203) до 13 тыс. 336 руб. ($232).

Социальные пенсии в предыдущий раз индексировались 1 апреля 2017 года - на 1,5% - до 8 тыс. 791 руб. ($157).

1 января 2018 года в России состоялась индексация страховых пенсий. Для неработающих пенсионеров выплаты выросли на 3,7% (выше уровня инфляции, которая составила около 2,5%). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости достиг 14 тыс. 75 руб.